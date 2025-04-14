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Mehmet Polat Quartet - Roots in Motion

14.04.2025
Mehmet Polat Quartet - Roots in Motion

Живущий в Нидерландах и уже знакомый нашим читателям по предыдущему альбому Embodied Poetry (2023) турецкий исполнитель на уде и композитор Мехмет Полат выпустил новый альбом своего квартета, озаглавленный Roots in Motion. На мой взгляд, это очень удачное и точное название. Roots – это, конечно, «корни», неразрывная связь Мехмета с музыкальной культурой своей родины. На чужой почве такие корни, увы, иногда засыхают. К счастью, с Полатом этого не случилось. И помогло ему в этом плане понятие Motion – «движение»: взаимодействие музыканта с иной культурой, открытость к новому и вовлечение этого нового в мир собственного творчества. Как говорит сам Мехмет, «Этот альбом представляет собой сплав традиционных звуков моей родины с современными влияниями моего нового окружения. Он свидетельствует о том, что музыка служит как якорем к прошлому, так и вратами к исследованию, трансформации и диалогу между культурами.»

Состав квартета по сравнению с предыдущим альбомом минимально изменился: место за роялем занял теперь Франц фон Чосси вместо Майка Ролофса. Кроме того, в двух треках, Woodfire и Repose, Мехмет ввел в саунд звучание классических европейских струнных инструментов, скрипки и виолончели соответственно. Безусловно, в сочетании с голосом ориентальной лютни уд это дало очень яркий эффект, придав саунду особую теплоту и изысканность.

В Roots in Motion Полат включил двенадцать своих композиций, новых и не очень. Так, пьеса с испаноязычным названием Saludos al Mundo была сочинена им четырнадцать лет назад, в период увлечения музыкой фламенко. Есть в альбоме и целый ряд других композиций, где сталкиваются различные влияния. Aspiration, мой персональный фаворит альбома, близок к традициям североиндийских раг, а Urfa Blues вносит неповторимые блюзовые интонации в тему, сочиненную в традиционном анатолийском стиле. Трудно не обратить внимание и на композицию Ode to Mahzuni, трибьют легендарному турецому ашику Махзуни Шерифу. Но, наверное, главным символом и альбома, и творчества Мехмета Полата в целом может служить стартовая The Pistachio Tree, где фисташковое дерево служит символом и верности корням, и выживания в новых условиях – именно то, что лежит в основе творчества талантливого турецкого музыканта из Нидерландов.

© & (p) 2025 Aftab Records
12 tks / 70 mins

(Mehmet Polat – ud; Franz von Chossy – p; Daniel van Huffelen – b; Martin Hafizi – dr; with Vera van der Bie – vi (tk 7); k 7
Qusai Naim – cello (tk 9);)

Линк предоставил Mehmet Polat

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Нидерланды, Турция
музыкальный стиль
ориентальная музыка


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