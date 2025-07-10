Ineke Vandoorn / Marc van Vugt / Christine Duncan / The Soundmakers - The Soundmakers Project
10.07.2025
Не раз на наших страницах обозревались работы нидерландских музыкантов Инеке Вандоорн и Марка ван Вугта – как совместные, так и по отдельности. Постоянные наши читатели имели возможность оценить тонкую, креативную игру ван Вугта на гитаре и вокал Инеке Вандоорн, всегда далекий от традиционного джаза. Но ничего подобного их новому, поражающему воображение, проекту The Soundmakers Project мне до сих пор слышать не доводилось.
Предоставим слово самим Инеке и Марку, рассказывающим об истории этого проекта: «В ходе наших канадских туров, мы увидели, как Кристина Дункан работает со своим Element Choir и были просто поражены. Фантастически выглядел результирующий саунд, но мы поняли, что такой метод работы с импровизационным хором в комбинации с нашими оригинальными композициями, ведет к созданию нового контекста для нашей музыки. В январе 2024 года мы пригласили Кристину Дункан к участию в Soundmakers Project, в котором наша музыка соединена со звуковыми полотнами, созданными группой голландских саундмэйкеров во главе с Кристиной. Мы исполняли эту программу с тремя различными группами саундмейкеров в Хаутене, Арнеме и Ден Боше. Финальный концерт в Хаутене, в котором участвовало пятьдесят саундмейкеров, был записан для видео и аудио.»
Характерно, что эти пятьдесят (!) исполнителей – не традиционные вокалисты, а люди, применяющие свои голоса для создания определенных звучаний. Отсюда и не очень привычный термин, попавший и в название проекта: The Soundmakers Project. Большинство композиций альбома написаны Марком, тексты лирики – Инеке, а композиция Soundmakers Choir Improvisation –это детище Кристины Дункан. Результат более, чем впечатляющ. Музыка The Soundmakers Project оказалась удивительно разнообразной, и доброе слово хочется сказать практически о каждой композиции. Стартовая Hatfield 22 близка по настроению к эмбиент, Dansen запомнилась классным скэтом Инеке, а упомянутая выше Soundmakers Choir Improvisation – настоящее раздолье для любителей фри-джаза. Есть здесь и красивые лиричные композиции, вроде White или La Caresse с отличной гитарой Марка на старте. Самая же длинная пьеса альбома, почти двенадцатиминутная The Collar – это некая многоплановая авангардистская вокально-инструментальная симфония.
Шестого сентября увидит свет этот необычный альбом, который грех оставить без внимания.
(Ineke Vandoorn – voc; Marc van Vugt – g; Christine Duncan- cond, voc; Soundmakers: Tilja Ansems, Irene Antoniesen, Martine Bier, Jan van Boekel, José Breden, Anne marie Brouwers, Jolanda Burg, Joke Egtberts, Marijke Faber, Linda Flipse, Roxane Gantert, Helga van Geldrop, Karin van Gent, Hanneke Glaudemans, Wil Groen, Floor de Groot, Albert ter Haar, Karien van Hedel, Marianne Heemskerk, Paul Hendrix, Karin Hernandez, Harald van Kesteren, Elizabet van der Kooij, Simonette van der Kuip, Marloes Kuiters, Mariëlle Lapidaire, Carlina de Lorenzo, Irene van Meijgaard, Mercè de Miguel Capdevila, Margre Mollink, Bep Odijk, Anneloes Olieman, Taeke Overdijk, Gerard Peters, Franklin Postema, Ingrid Rernirie, Harry Rikken, Marte Ruinen, Annet Scheringa, Ditje Schipper, Martha Talma, Ellen van Veldhuizen, Rob van de Ven, José van Vugt, Vera Warnecke, Hilda Wartena, Sabine Werre, Laura Wetzer, Leidy Zoeteman;)
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