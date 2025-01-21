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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Steve Smith And Vital Information - New Perspective

Steve Smith And Vital Information - New Perspective

21.01.2025
Steve Smith And Vital Information - New Perspective

В 2025 году Стив Смит и его группа Vital Information дарят своим многочисленным поклонникам новый альбом. Стив Смит поистине не увядаем! Достаточно сказать, что Vital Information была основана еще в 1983 году и в прошлом году отметила свое сорокалетие двойным альбомом Time Flies. А ведь до того Стив сделал себе имя сотрудничеством с Жан-Люком Понти в 1976-77 годах и участвовал в записи его альбома Enigmatic Ocean, семь лет сидел за ударной установкой в прославленной группе Journey в 1978 – 85 годах, играл в Steps Ahead, работал с Вададой Лео Смитом, Дэйвом Либмэном, Ахмадом Джамалом и Лэрри Кориеллом. И вот новый альбом своей группы он смело нарекает именем New Perspective, видя прекрасные возможности развития своей любимой музыки на стыке джаза и рока!

По сравнению с Time Flies Стив Смит отказался от духовых, и Vital Information превратился в трио с участием давних и испытанных партнеров, многолетних участников группы – пианиста, клавишника и синтезаторщика Мануэля Валера и басиста Янека Гвиздалы. Альбом New Perspective был записан в две сессии, летом 2023 и весной 2024 годов. Его программу составили девять композиций. Правда, совершенно новых вещей в ней оказалось всего две: Three Of A Kind и трибьют покойному лидеру, основателю и клавишнику Weather Report Джо Завинулу под красноречивым названием Josef The Alchemist. Обе эти композиции сочинил Мануэль Валера. Остальные семь треков альбома – это три композиции из репертуара Journey, композиция Майкла Брекера Sumo времен Steps Ahead и три пьесы из раннего периода деятельности Vital Information. Началось же все с того, что Смиту очень понравилась новая аранжировка Валера известной пьесы Journey Don’t Stop Believin’, и он решил посвятить свежим аранжировкам старых композиций весь альбом. Эту работу проделали его партнеры – Валера и Гвиздала. Так что, «Новая перспектива» по Смиту – это новый взгляд на классику фьюжн ушедших лет, к которой он имел непосредственное отношение.

Что ж, фэны этой музыки не будут разочарованы. Трио Vital Information подтверждает свой класс, а аранжировки Мануэля и Янека заслуживают самых добрых слов. Понятно, что в саунде группы их сольные партии (особенно Мануэля) превалируют. Смит же не только «держит» управление этим саундом в своих лидерских руках и не только демонстрирует фирменную виртуозность за ударной установкой – в композициях Charukeshi Express и Eight + Five из старых квинтетных записей Vital Information он еще и виртуозно использует классическую южноиндийскую вокальную технику под названием коннакол. Смит – вокалист-импровизатор: это надо услышать! Впрочем, как и весь альбом New Perspective.

© & (p) 2025 Drum Legacy Records

9 tks / 50 mins

(Steve Smith – dr,konnakol; Manuel Valera – ac.p, Fender Rhodes, synths; Janek Gwizdala – el. b;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
фьюжн


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