Sveið - Latent Imprints

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Sveið - Latent Imprints

Sveið - Latent Imprints

18.05.2025
Sveið - Latent Imprints

У каждого времени свой авангард. Порой то, что еще вчера считалось крутейшим авангардом, сегодня оборачивается заурядным мэйнстримом. Но если говорить об авангарде первой четверти ХХI века, то никто лучше не подходит под это определение, чем британское трио Sveið и его альбом Latent Imprints. Впрочем, британским трио можно назвать только по, так сказать, месту прописки. По сути англичанином по рождению в нем является только саксофонист и композитор Джеймс Мэйнуоринг. Выпускник колледжа музыки в Лидсе и обладатель степени по композиции в Университете Йорка, Мэйнуоринг является лидером в нескольких проектах и обладает весомой личной дискографией. Один из его партнеров по Sveið, Федерико Рюбен родился в столице Коста-Рики, городе Сан-Хосе, учился на родине, а затем в США. Нидерландах и Великобритании. Является видным мастером в сфере так называемой «живой электроники», сотрудничал с Адамом де ла Куром, Фионой Биван, Ингрид Лоброк, Домиником Лэшем, London Improvisers Orchestra и многими другими. Ударник Эмиль Карлсен – норвежец, но тоже давно живет и работает в сфере импровизационной музыки в Великобритании, сотрудничал с Джоном Батчером, Мэгги Николс, Филиппом Уоксмэном.

Трио записывало свой альбом Latent Imprints в мае 2024 года в Йорке с помощью оборудования разработанного в Йоркском университете. Latent Imprints – один из пока немногих проектов, основанных на взаимодействии человека и машины, живых музыкантов и искусственного интеллекта. Саксофон и ударные здесь «сотрудничают» с программоами, непосредственное руководство которыми в процессе записи осуществляет Рюбен. Каждая из одиннадцати композиций альбома посвящена мифологическим существам со всего мира, а названия пьесам дал тот в закодированном виде тот самый искусственный интеллект. Это, к примеру, B@n$h33, P#c@ или A/dzΞ. Если отвлечься от того, как создавалась эта музыка, то можно услышать характерные свободные импровизации, где саксофон и ударные тесно связаны с электронными звучаниями. Но то, как «добывались» эти звучания, делает Latent Imprints одной из пионерских работ в этом направлении.

© & (p) 2025 577 records

11 tks / 43 mins

(James Mainwaring – sax; Federico Reuben – laptop improvisation/live coding; Emil Karlsen – dr;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Коста-Рика, Норвегия
музыкальный стиль
авангард


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2025 г.

  • стиль: джаз
Мне кажется, что для творческой натуры пианистки и композитора из Монреаля Арианы Рассико очень важным компонентом является движение. Не случайно на обложку своего дебютного альбома Envolée (2022) она поместила свой портрет в профиль в ...
подробнее
16.02.2025
  • стиль: джаз
Фри-джазовый привет из Нью-Хэйвена, Коннектикут. Один из создателей альбома Phantom, гитарист Боб Горри, руководитель New Haven Improvisers Collective (NHIC) и шеф Bintam Granite Records, уже знаком нашим читателям по нескольким работам. Последний ...
подробнее
16.05.2025
  • стиль: джаз
Элегантный бородач, саксофонист из Нью-Йорка Бойс Джастис Гриффит, не принадлежит пока к элите американского джаза, но по творческому потенциалу и техническому мастерству у него есть все шансы пополнить в будущем ее ряды. Он учился в свое время у ...
подробнее
05.03.2025
  • стиль: этно
Что такое авангардный джаз или свободная импровизация многие хорошо себе представляют, хотя не всегда могут толком объяснить. Музыки такого типа выпускается довольно много. Что такое этническая традиционная музыка тоже вполне понятно и релизов ...
подробнее
13.12.2024
  • стиль: джаз
Джазовый саксофонист и композитор из Цюриха Кристоф Ирнигер (р.1979) основал ансамбль Pilgrim в 2009 году. Это не единственный его проект: после учебы в Цюрихе и Люцерне Ирнигер играл и в биг-бэнде, и в малых составах, часто выступал не только в ...
подробнее
06.03.2025
  • стиль: джаз
Имя американского виолончелиста Дэниэла Левина впервые появилось на наших страницах в 2023 году в связи с его дуэтным альбомом SUMAC, записанным вместе со швейцарским саксофонистом Лораном Эстопеем и изданным лейблом ears&eyes Records . В том ...
подробнее
27.02.2025
  • стиль: джаз
Три имени на обложке альбома Beingness уже сами по себе много говорят любителям джаза и вызывают интерес к проекту Beingness. Дэйв Либмэн и Билли Харт носят самое высокое прижизненное отличие для американских джазменов: NEA Jazz Master, Адам Рудольф ...
подробнее
14.05.2025
  • стиль: джаз
Мне очень симпатично чувство самоиронии, которое петербуржцы из Dead Frank проявляют в названиях своих работ. Вот и новый, первый в 2025 году и третий после возобновления деятельности группы в году прошедшем альбом, музыканты лукаво назвали Clearly ...
подробнее
06.04.2025
  • стиль: джаз
Шведский барабанщик и композитор Дэннис Эгберт – человек широких музыкальных вкусов. В десятых годах нового века он играл во фри-джазовом ансамбле Se och Hör, в группе Noir Trio, исполнявшей латинскую музыку, в рок-группе Horse и так далее. Свой ...
подробнее
26.01.2025
  • стиль: джаз
Весьма необычный мультидисциплинарный проект выпускает в конце марта гитарист и композитор из Торонто Дэвид Риддель. Этот музыкант – уроженец Эдмонтона, окончил Университет Торонто в 2016 году, а затем совершенствовал свое образование в Амстердаме. ...
подробнее
16.03.2025
  • стиль: этно
Трудно представить себе музыкальный проект более интернационального характера, чем этот. Судите сами. Главное лицо этого проекта – певица и композитор Элана Сассун. Она родилась в США, но имеет иранско-курдские корни. Степень магистра Сассун ...
подробнее
30.04.2025
  • стиль: джаз
Для американского джазового вибрафониста Эльдада Тарму Silver On Aluminium – десятый в личной дискографии альбом. Для меня это третий альбом Эльдада, который довелось услышать, и каждая из этих трех работ существенно отличается и тематикой, и ...
подробнее
17.02.2025
© 2012-2025 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com