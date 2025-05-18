Sveið - Latent Imprints

У каждого времени свой авангард. Порой то, что еще вчера считалось крутейшим авангардом, сегодня оборачивается заурядным мэйнстримом. Но если говорить об авангарде первой четверти ХХI века, то никто лучше не подходит под это определение, чем британское трио Sveið и его альбом Latent Imprints. Впрочем, британским трио можно назвать только по, так сказать, месту прописки. По сути англичанином по рождению в нем является только саксофонист и композитор Джеймс Мэйнуоринг. Выпускник колледжа музыки в Лидсе и обладатель степени по композиции в Университете Йорка, Мэйнуоринг является лидером в нескольких проектах и обладает весомой личной дискографией. Один из его партнеров по Sveið, Федерико Рюбен родился в столице Коста-Рики, городе Сан-Хосе, учился на родине, а затем в США. Нидерландах и Великобритании. Является видным мастером в сфере так называемой «живой электроники», сотрудничал с Адамом де ла Куром, Фионой Биван, Ингрид Лоброк, Домиником Лэшем, London Improvisers Orchestra и многими другими. Ударник Эмиль Карлсен – норвежец, но тоже давно живет и работает в сфере импровизационной музыки в Великобритании, сотрудничал с Джоном Батчером, Мэгги Николс, Филиппом Уоксмэном.
Трио записывало свой альбом Latent Imprints в мае 2024 года в Йорке с помощью оборудования разработанного в Йоркском университете. Latent Imprints – один из пока немногих проектов, основанных на взаимодействии человека и машины, живых музыкантов и искусственного интеллекта. Саксофон и ударные здесь «сотрудничают» с программоами, непосредственное руководство которыми в процессе записи осуществляет Рюбен. Каждая из одиннадцати композиций альбома посвящена мифологическим существам со всего мира, а названия пьесам дал тот в закодированном виде тот самый искусственный интеллект. Это, к примеру, B@n$h33, P#c@ или A/dzΞ. Если отвлечься от того, как создавалась эта музыка, то можно услышать характерные свободные импровизации, где саксофон и ударные тесно связаны с электронными звучаниями. Но то, как «добывались» эти звучания, делает Latent Imprints одной из пионерских работ в этом направлении.
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