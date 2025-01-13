LLL - Shaping Colours

Не знаю, видят ли участники проекта LLL перспективы дальнейшей совместной деятельности, но три итальянских музыканта, басист Лоренцо Фелицати, трубач Лука Калабрезе и гитарист Лука Форментини впервые играли вместе 9 и 10 января 2024 года на площадке Spazio Pontano в Милане. Эти записи спустя год и превратились в альбом Shaping Colours, изданный лейблом Iapetus Media. Необычное название трио расшифровывается легко: музыканты назвали свой альянс одинаковыми первыми буквами собственных имен. Что же касается опыта, то тут имя есть у каждого из участников трио.
Фелицати, как исполнитель, композитор, аранжировщик и продюсер, пользуется широкой международной известностью. Ему доводилось работать с Бобом Минцером, Патом Мастелотто, Шоном Фрименом, ДжанЛукой Петрелло, Эйвиндом Аарсетом и другими мастерами. Не менее солидный послужной список и у Калабрезе: в нем есть такие имена, как Рузвелл Радд, Сесил Тейлор, Ричард Барбиери, IsildursBane, Italian Instabile Orchestra. Калабрезе играет самую разную по стилистике музыку. Форментини более определенно склоняется к авангарду, сотрудничал с Хольгером Чукаем, Робертом Ричем, Маркусом Штокгаузеном. Характерно, что все трое музыкантов «дружат» с электроникой, являющейся одним из основных инструментов в их творчестве.
Вот и в альбоме Shaping Colours они широко использовали электронику, в том числе и «живую», сэмплы, синтезаторы. Я бы сказал даже, что именно электроника превалирует в их девяти импровизационных пьесах, составивших программу альбома. Только флюгельгорн или «карманная» труба Калабрезе создают акустические оазисы в плотном электронном саунде с использованием микротональных элементов, а также полевых записей и конкретных звуков. Большинство композиций весьма динамичны, хотя в программе можно обнаружить и электронные баллады вроде Green(ish) или стартовой части Fluorescent Strip. Я не назвал бы музыку LLL революционной, она вполне вписывается в общий тренд современного электронного авангарда, однако, три итальянских музыканта сумели сказать здесь свое слово, не менее яркое, чем абстрактная работа художника Альбано Моранди под названием Kamikaze (1994) на обложке альбома.
Что такое авангардный джаз или свободная импровизация многие хорошо себе представляют, хотя не всегда могут толком объяснить. Музыки такого типа выпускается довольно много. Что такое этническая традиционная музыка тоже вполне понятно и релизов ...
Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнике, вновь приглашает слушателей в путешествие в мир традиционной музыки Китая. На сей раз это дуэт двух замечательных исполнительниц, двух мастеров игры на старинных китайских инструментах. Гао ...
Американский гитарист Джексон Поттер еще весьма молод, о чем красноречиво говорит его портрет на обложке альбома small things, но уже добился значительных успехов. В 2021 году хорошую прессу и высокие места в чартах получил его дебютный альбом ...
В 2016 году барабанщик Карл Латам к вящему удовольствию тех, кто полюбил рок раньше джаза, а сегодня с удовольствием слушает и старый рок, и пропитанный роком джаз, условно называемый музыкой фьюжн, выпустил альбом Living Standards , где представил ...
Вот и начали появляться в нашей почте альбомы, релиз которых намечается уже на будущий, 2025-й год. В январе увидит свет новый альбом от 577 Records под названием The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1. Четверо его создателей живут в Нью-Йорке, но ...
Ноэл Окимото, представитель японской диаспоры на Гавайских островах, родился и вырос в Гонолулу, столице этого островного штата США, в многодетной семье музыканта, был пятым среди шести детей Джорджа и Элис Окимото. Его отец начинал в джазе, как ...
В 2025 году Стив Смит и его группа Vital Information дарят своим многочисленным поклонникам новый альбом. Стив Смит поистине не увядаем! Достаточно сказать, что Vital Information была основана еще в 1983 году и в прошлом году отметила свое ...
В 2021 году имя живущего в США японского джазового саксофониста Юто Митоми уже появлялось на наших электронных страницах в связи с проектом Utopia, в котором он играет в дуэте с тезкой, гитаристом Юто Каназавой. В рамках этого проекта они выпустили ...