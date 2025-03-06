Christoph Irniger Pilgrim - Human Intelligence Live
06.03.2025
Джазовый саксофонист и композитор из Цюриха Кристоф Ирнигер (р.1979) основал ансамбль Pilgrim в 2009 году. Это не единственный его проект: после учебы в Цюрихе и Люцерне Ирнигер играл и в биг-бэнде, и в малых составах, часто выступал не только в родной Швейцарии, но и в Берлине и Нью-Йорке, сотрудни чал со многими известными музыкантами и даже играл не только джаз, но и, например, музыку регги. Но факт остается фактом: Pilgrim остается его любимым детищем до сих пор, и все эти годы состав ансамбля не менялся. Пилигримы продолжают свое странствие в мире музыки, регулярно пополняя дискографию коллектива. Это квинтет, в который входят также гитарист Дэйв Гислер, пианист Штефан Эби, басист Раффаэле Боссар и барабанщик Михаэль (Мичи) Штульц. Все они швейцарцы, хотя Боссар родился не в этой альпийской стране, а в США.
Представляемый нами альбом Human Intelligence Live – уже шестой по счету альбом группы. Он был записан на концерте Christoph Irniger Pilgrim в одном из клубов немецкого города Бад Майнберг в ноябре 2023 года и практически полностью, без существенных корректировок, воспроизводит занявшую чуть более часа звучания программу, которую ансамбль там отыграл. Понятно, на концерте, звучало много композиций, ранее изданных на других альбомах группы, но Ирнигер и его коллеги исполнили в тот вечер и несколько новых композиций, например, Hendrix и титульная Human Intelligence. При этом вся программа, как новые, так и старые пьесы сочинены лидером коллектива Кристофом Ирнигером.
Стилистика его музыки и саунд группы своеобразны. С одной стороны Pilgrim играет преимущественно современный необоповый мэйнстрим, но при этом удельный вес сольных партий существенно меньше, чем у многих других коллективов. Нет, разумеется, солируют и сам Ирнигер, и пианист Эби, и Гислер (кто же, как не гитарист, должен выходить на первый план в Hendrix, композиции-трибьюте великому Джими), но в целом Ирнигер делает упор на коллективное взаимодействие, общий групповой саунд, что неожиданно сближает Pilgrim со старым добрым нью-орлеанским джазом. Помимо Hendrix в программе концерта был и еще один трибьют, The Kraken, посвященный Уэйну Шортеру, который, по мысли Кристофа, был способен, словно осьминог, крепко охватить целый концертный зал – сравнение неожиданное, но забавное. Идею же всего альбома в целом Ирнигер видит так: «Это определенно альбом для слушателя, который может и любит не спеша погружаться в музыку. Я думаю, сила этого живого альбома заключается в том, что слушатель может услышать, как все развивается, как композиция растворяется в импровизации (и наоборот), как музыка проходит через разные стадии эмоций». Что же, думаю, таких энтузиастов музыки Christoph Irniger Pilgrim будет немало. Я и сам впервые познакомился с творчеством этого коллектива, и симпатичный квинтет из Цюриха оставил самые приятные впечатления.
Валторна в джазе была и остается инструментом редким, а выдающихся мастеров этого инструмента можно пересчитать по пальцам. В Штатах иконой джазовой валторны считают Джулиуса Уоткинса, пик успехов которого пришелся на первую половину 60-х годов. В ...
Мне кажется, что для творческой натуры пианистки и композитора из Монреаля Арианы Рассико очень важным компонентом является движение. Не случайно на обложку своего дебютного альбома Envolée (2022) она поместила свой портрет в профиль в ...
Элегантный бородач, саксофонист из Нью-Йорка Бойс Джастис Гриффит, не принадлежит пока к элите американского джаза, но по творческому потенциалу и техническому мастерству у него есть все шансы пополнить в будущем ее ряды. Он учился в свое время у ...
Что такое авангардный джаз или свободная импровизация многие хорошо себе представляют, хотя не всегда могут толком объяснить. Музыки такого типа выпускается довольно много. Что такое этническая традиционная музыка тоже вполне понятно и релизов ...
Имя американского виолончелиста Дэниэла Левина впервые появилось на наших страницах в 2023 году в связи с его дуэтным альбомом SUMAC, записанным вместе со швейцарским саксофонистом Лораном Эстопеем и изданным лейблом ears&eyes Records . В том ...
Шведский барабанщик и композитор Дэннис Эгберт – человек широких музыкальных вкусов. В десятых годах нового века он играл во фри-джазовом ансамбле Se och Hör, в группе Noir Trio, исполнявшей латинскую музыку, в рок-группе Horse и так далее. Свой ...
Для американского джазового вибрафониста Эльдада Тарму Silver On Aluminium – десятый в личной дискографии альбом. Для меня это третий альбом Эльдада, который довелось услышать, и каждая из этих трех работ существенно отличается и тематикой, и ...
Трудно найти человека, которому бы не нравились великолепные фильмы о природе нашей планеты от канала National Geographic. И трудно было бы найти более подходящие саундтреки к этим фильмам, чем композиции британки Эсбе из ее нового альбома Mountain ...
Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнике, вновь приглашает слушателей в путешествие в мир традиционной музыки Китая. На сей раз это дуэт двух замечательных исполнительниц, двух мастеров игры на старинных китайских инструментах. Гао ...
…Этот жанр появился в северной части полуострова Индостан около 700 лет назад. Его основателем считается живший в Дели поэт и музыкант Амир Хосров Дехлеви ((1256-1352). Называется этот жанр каввали и его появление тесно связано с мистическим ...
Американский гитарист Джексон Поттер еще весьма молод, о чем красноречиво говорит его портрет на обложке альбома small things, но уже добился значительных успехов. В 2021 году хорошую прессу и высокие места в чартах получил его дебютный альбом ...
Новый альбом блюзового пианиста Джонни Игуаны At Delmark стал вторым в его личной дискографии. Первый альбом под названием Chicago Spectacular! был выпущен также Delmark Records в 2020 году с участием целой группы звезд чикагского блюза с участием ...