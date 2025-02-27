Daniel Levin - Solo

Имя американского виолончелиста Дэниэла Левина впервые появилось на наших страницах в 2023 году в связи с его дуэтным альбомом SUMAC, записанным вместе со швейцарским саксофонистом Лораном Эстопеем и изданным лейблом ears&eyes Records. В том тексте, который легко найти на сайте с помощью окошка «поиск», есть и короткая справка о творческой биографии Дэниэла. Сейчас просто скажем, что на его счету много работ в различных форматах, но сольные проекты – это совершенно особая сфера креативности Левина.
Именно таков его новый альбом, опять-таки от ears&eyes Records, записанный в Португалии и названный максимально скромно: просто Solo. Дэниэл не оставил ни малейшей подсказки воображению своего слушателя, обозначив каждую из двух составивших альбом композиций, одну на шесть минут звучания, другую на полчаса с небольшим, просто номерами: solo #1 иsolo #2. Уже приходилось упоминать, что критики видят в стилистике его музыки элементы джаза, академической музыки, микротонального авангарда и европейской свободной импровизации. Пожалуй, именно последний компонент – это стержень его новой работы, который точнее всего обозначить термином, который придумал знаменитый британский авангардный гитарист Дерек Бейли: неидиоматическая импровизация.
Музыка в Solo рождается непосредственно во время игры. У Левина здесь нет заранее намеченного плана, разум и чувство в споре друг с другом интуитивно ведут причудливые и весьма экспрессивные эксперименты. Дэниэл извлекает из виолончели все мыслимые и даже немыслимые звуки, используя в свой инструмент еще и в качестве ударного. Слушать возникающую при этом музыку совсем непросто, но зато слушатель особенно остро ощущает себя свидетелем этого акта творения. Надо отбросить все свои заранее заготовленные предположения и стереотипы и просто отдаться на волю этой стихии тембров, динамики, вольной, постоянно меняющейся формы, чтобы получить удовольствие от самого процесса. Дэниэл Левин не из тех музыкантов, чье имя можно встретить в чартах, скажем JazzWeek, его музыку можно сравнить с абстрактной живописью и нефигуративным искусством в целом. Круг ценителей такой музыки не широк, это своего рода элитарный клуб, в который, правда, может войти любой желающий подняться над привычными представлениями.
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