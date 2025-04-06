Dead Frank - Clearly twisted

Мне очень симпатично чувство самоиронии, которое петербуржцы из Dead Frank проявляют в названиях своих работ. Вот и новый, первый в 2025 году и третий после возобновления деятельности группы в году прошедшем альбом, музыканты лукаво назвали Clearly twisted (что-то вроде «Явно перекрученный»), да и композициям альбома (всего их пять) дали названия в том же духе. Рецензируя предыдущий проект группы под названием Tterrab, я закончил тот текст фразой «Видимо, 2025-й год при набранном темпе принесет нам немало новостей от этого коллектива». Что ж, новости ждать себя не заставили.
Интересно наблюдать за этапами возрождения Dead Frank. Сначала проявило себя ядро в лице Данилы Плащева и Марии Качаловой, записавшее вместе с Сергеем Храмцевичем Enforced Jazz, на Tterrab к ним уже присоединились двое других бывших музыкантов группы – Алексей Богданов и Фридрих Самотны, а в нынешнем Clearly twisted наряду с Плащевым, Качаловой и Богдановым появилось еще одно хорошо знакомое по прежнему Dead Frank лицо: Владимир Варн, только уже в качестве трубача, а не саксофониста.
Не знаю, его второе пришествие повлияло или были какие-то иные причины, только саунд Clearly twisted мне более других работ напомнил жесткий бескомпромиссный дарк-джаз старого Dead Frank уже со стартовой композиции Convoluted echoes: яростные вскрики трубы здесь просто захлебываются в бурном море клавишных пассажей и безжалостном ритме. Подстать первой и следующая пьеса, Distorted visions, только здесь уже труба ведет за собой другие инструменты в мир тщательно продуманного импровизационного хаоса. Остальные три пьесы, включая самую короткую Chaotic serenity (очень удачное название, на мой вкус), выдержаны в аналогичном ключе.
… Выражение «иногда они возвращаются» уже давно превратилось в общеупотребительный мем, «оторвавшийся» от названия рассказа Стивена Кинга и одноименного фильма ужасов. Я вспомнил его в связи с возвращением «под знамена» Dead Frank то одного, то другого музыканта. С другой стороны, неподготовленный и далекий от эстетики Dead Frank слушатель вполне может его вспомнить как раз в связи с «ужастиком» (кстати, музыка Dead Frank вполне кинематографична и могла бы стать саундтреком). Такому слушателю можно посочувствовать: да, это саунд на любителя. Но вот любители как раз примут новую работу Dead Frank с благодарностью. По крайней мере, мне так кажется…
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