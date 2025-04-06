Dead Frank - Clearly twisted

Совместный альбом двух таких мастеров, как Курт Розенвинкель и Жан-Поль Бродбек интересен уже сам по себе, а тут вдобавок мы имеем дело с проектом и нестандартным, и весьма амбициозным – так что, не пропустите! Американский гитарист Курт ...