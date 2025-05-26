Petyaev-Petyaev - Отсутствие

Релизы авангардного московского лейбла БНиЛ («Зависимый лейбл без названия и лого») не раз освещались на наших страницах, а вот с московской же группой Petyaev-Petyaev ранее судьба не сводила, а жаль: коллектив этот существует с 2016 года (первоначально как «Петяев-Петяев Квартет»), первый свой альбом издал годом позже, а нынешний проект «Отсутствие», кстати, первый на БНиЛ Records, является уже девятым в дискографии ансамбля. Что ж, лучше поздно, чем никогда, тем более, что «Отсутствие» - действительно интересная работа.
Записывался этот альбом в 2023 году, а весь 2024-й год шла дальнейшая работа над записью. Petyaev-Petyaev предстает в ней, как чисто инструментальный состав с духовой секцией, гитарой, клавишами и ритм-группой. Музыку альбома я бы охарактеризовал, как умеренно радикальный фри-джаз с определенными роковыми интонациями. Его программу составили пять довольно внушительных по времени звучания импровизационных композиций (самая короткая – шесть с половиной минут, самая длинная – более двенадцати). Стартовая «Расплескалось» начинается в весьма спокойном темпе и с весьма мелодичной коллективной импровизацией. Тема развивается осторожно и не торопливо, словно (отталкиваясь от названия) бережно доставляемое от колодца к дому ведро с водой. Но потом что-то нарушается в этом плавном движении, «вода» действительно «расплескивается», а композиция переходит в стадию организованного хаоса, умело подстегиваемого ритмикой. А вот следующая пьеса с откровенным и несколько ироничным названием «Я за авангард болею» выглядит по отношению к предыдущей неким зеркальным отображением. Здесь вольные ветры фри вовсю веют в первой части композиции, чтобы стихнуть и перейти в спокойное русло к финалу. Нельзя не отметить в этой вещи энергичный спор гитары с духовыми при клавишных в роли рефери. Соглашусь с мнением создателей альбома, выраженной в его liner notes: самая длинная композиция «Убить баронессу» и мне показалась самой интересной, во многом за счет отличного звучания саксофона. Вот только смысл названия от меня ускользнул: какая баронесса стала жертвой покушения – так и не понял, придется отнести это за счет сюра, часто идущего рука об руку с фри. А вот больше всего этого самого фри оказалось в композиции «Два изгиба», царстве сдвоенных гитар и клавишных, наиболее радикальной пьесы альбома. На ее фоне финальная, она же титульная, пьеса «Отсутствие» показалась даже чуть пресноватой. Впрочем, это не изменило весьма приятного впечатления от первого знакомства с творчеством Petyaev-Petyaev, очень достойного представителя авангардного крыла московского джаза.
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