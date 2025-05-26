Petyaev-Petyaev - Отсутствие

Новая работа музыканта-импровизатора и саунд-продюсера Юрия Виноградова вышла в рамках одного из его прежних проектов, EllektraJazz, к которому Юрий последний раз обращался четыре года назад. Assemblage невелик по объему – это то ли ЕР, то ли – ...