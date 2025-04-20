Nic Ferron Trio - Multiverse

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Nic Ferron Trio - Multiverse

Nic Ferron Trio - Multiverse

20.04.2025
Nic Ferron Trio - Multiverse

Всегда интересно следить за дебютами. Дебют – это обязательно новая индивидуальность со своей творческой концепцией и новыми идеями, пусть даже в рамках существующих стилистик (принципиально новые стили в джазе не появлялись уже очень давно, современные варианты – это скорее постмодернистские коллажи). Гитарист из Монреаля Ник Феррон уже успел завоевать определенную известность на местной сцене участием в таких составах, как Les Passagers, Remi-Jean Leblanc Heyday и Benjamin Deschamps Augmented Reality, но альбом Multiverse, записанный с собственным трио, - это фонографический дебют Феррона, как бэнд-лидера и композитора (он – автор всех восьми композиций альбома).

Гитара - Хэммонд-орган – ударные: так выглядит инструментарий трио Феррона, пригласившего к сотрудничеству коллег по монреальской сцене Джонатана Кайе и Луи-Винсента Хамеля соответственно. Состав не уникальный, но достаточно необычный: бросается в глаза отсутствие басиста, с которым ансамбль Феррона мог бы напомнить стандартное в джаз-роке power trio. Зато наличие Хэммонд-органа вызывает другие и довольно разнообразные ассоциации. Впрочем, уже с первого прослушивания мне показалось, что Феррон и его коллеги ориентируются на некую разновидность нео-фьюжн с очевидным уклоном в сторону психоделического рока и раннего прог-рока 60-х годов. Особенно этот уклон, на мой взгляд, заметен в композиции Mithridate, где под мрачноватый регулярный ритм (отличная работа Хамеля) правит бал гитара Феррона, одновременно напоминающая Джерри Гарсию из Grateful Dead и Дэвида Гилмора из Pink Floyd. Но в большинстве композиций на авансцену выходят гитара с органом: иногда по очереди, как в пьесе Valencia, иногда в унисон. На мой взгляд их взаимодействие особенно эффектно выглядит в пьесе Complot с контрастом экстатичного звучания Кайе и мягкой лиричной игры Феррона. Если же говоить о самой яркой органной партии, то тут я бы отдал предпочтение композиции Muffin au son. В целом же дебют трио получился интересным. Еще более интересно, куда Феррон и его коллектив будут двигаться в своем творчестве дальше: проблему второго альбома еще никто не отменял!

© & (p) 2025

8 tks / 48 mins

(Nicolas Ferron – g; Jonathan Cayer – B3 org; Louis-Vincent Hamel – dr;)

Линк предоставил Nicolas Ferron

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
прог-рок, фьюжн


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2025 г.

  • стиль: джаз
Мне кажется, что для творческой натуры пианистки и композитора из Монреаля Арианы Рассико очень важным компонентом является движение. Не случайно на обложку своего дебютного альбома Envolée (2022) она поместила свой портрет в профиль в ...
подробнее
16.02.2025
  • стиль: джаз
Элегантный бородач, саксофонист из Нью-Йорка Бойс Джастис Гриффит, не принадлежит пока к элите американского джаза, но по творческому потенциалу и техническому мастерству у него есть все шансы пополнить в будущем ее ряды. Он учился в свое время у ...
подробнее
05.03.2025
  • стиль: этно
Что такое авангардный джаз или свободная импровизация многие хорошо себе представляют, хотя не всегда могут толком объяснить. Музыки такого типа выпускается довольно много. Что такое этническая традиционная музыка тоже вполне понятно и релизов ...
подробнее
13.12.2024
  • стиль: джаз
Джазовый саксофонист и композитор из Цюриха Кристоф Ирнигер (р.1979) основал ансамбль Pilgrim в 2009 году. Это не единственный его проект: после учебы в Цюрихе и Люцерне Ирнигер играл и в биг-бэнде, и в малых составах, часто выступал не только в ...
подробнее
06.03.2025
  • стиль: джаз
Имя американского виолончелиста Дэниэла Левина впервые появилось на наших страницах в 2023 году в связи с его дуэтным альбомом SUMAC, записанным вместе со швейцарским саксофонистом Лораном Эстопеем и изданным лейблом ears&eyes Records . В том ...
подробнее
27.02.2025
  • стиль: джаз
Мне очень симпатично чувство самоиронии, которое петербуржцы из Dead Frank проявляют в названиях своих работ. Вот и новый, первый в 2025 году и третий после возобновления деятельности группы в году прошедшем альбом, музыканты лукаво назвали Clearly ...
подробнее
06.04.2025
  • стиль: джаз
Шведский барабанщик и композитор Дэннис Эгберт – человек широких музыкальных вкусов. В десятых годах нового века он играл во фри-джазовом ансамбле Se och Hör, в группе Noir Trio, исполнявшей латинскую музыку, в рок-группе Horse и так далее. Свой ...
подробнее
26.01.2025
  • стиль: джаз
Весьма необычный мультидисциплинарный проект выпускает в конце марта гитарист и композитор из Торонто Дэвид Риддель. Этот музыкант – уроженец Эдмонтона, окончил Университет Торонто в 2016 году, а затем совершенствовал свое образование в Амстердаме. ...
подробнее
16.03.2025
  • стиль: джаз
Для американского джазового вибрафониста Эльдада Тарму Silver On Aluminium – десятый в личной дискографии альбом. Для меня это третий альбом Эльдада, который довелось услышать, и каждая из этих трех работ существенно отличается и тематикой, и ...
подробнее
17.02.2025
  • стиль: джаз
Новая работа музыканта-импровизатора и саунд-продюсера Юрия Виноградова вышла в рамках одного из его прежних проектов, EllektraJazz, к которому Юрий последний раз обращался четыре года назад. Assemblage невелик по объему – это то ли ЕР, то ли – ...
подробнее
12.04.2025
  • стиль: этно
Трудно найти человека, которому бы не нравились великолепные фильмы о природе нашей планеты от канала National Geographic. И трудно было бы найти более подходящие саундтреки к этим фильмам, чем композиции британки Эсбе из ее нового альбома Mountain ...
подробнее
25.01.2025
  • стиль: этно
Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнике, вновь приглашает слушателей в путешествие в мир традиционной музыки Китая. На сей раз это дуэт двух замечательных исполнительниц, двух мастеров игры на старинных китайских инструментах. Гао ...
подробнее
06.12.2024
© 2012-2025 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com