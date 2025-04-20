Nic Ferron Trio - Multiverse

Всегда интересно следить за дебютами. Дебют – это обязательно новая индивидуальность со своей творческой концепцией и новыми идеями, пусть даже в рамках существующих стилистик (принципиально новые стили в джазе не появлялись уже очень давно, современные варианты – это скорее постмодернистские коллажи). Гитарист из Монреаля Ник Феррон уже успел завоевать определенную известность на местной сцене участием в таких составах, как Les Passagers, Remi-Jean Leblanc Heyday и Benjamin Deschamps Augmented Reality, но альбом Multiverse, записанный с собственным трио, - это фонографический дебют Феррона, как бэнд-лидера и композитора (он – автор всех восьми композиций альбома).
Гитара - Хэммонд-орган – ударные: так выглядит инструментарий трио Феррона, пригласившего к сотрудничеству коллег по монреальской сцене Джонатана Кайе и Луи-Винсента Хамеля соответственно. Состав не уникальный, но достаточно необычный: бросается в глаза отсутствие басиста, с которым ансамбль Феррона мог бы напомнить стандартное в джаз-роке power trio. Зато наличие Хэммонд-органа вызывает другие и довольно разнообразные ассоциации. Впрочем, уже с первого прослушивания мне показалось, что Феррон и его коллеги ориентируются на некую разновидность нео-фьюжн с очевидным уклоном в сторону психоделического рока и раннего прог-рока 60-х годов. Особенно этот уклон, на мой взгляд, заметен в композиции Mithridate, где под мрачноватый регулярный ритм (отличная работа Хамеля) правит бал гитара Феррона, одновременно напоминающая Джерри Гарсию из Grateful Dead и Дэвида Гилмора из Pink Floyd. Но в большинстве композиций на авансцену выходят гитара с органом: иногда по очереди, как в пьесе Valencia, иногда в унисон. На мой взгляд их взаимодействие особенно эффектно выглядит в пьесе Complot с контрастом экстатичного звучания Кайе и мягкой лиричной игры Феррона. Если же говоить о самой яркой органной партии, то тут я бы отдал предпочтение композиции Muffin au son. В целом же дебют трио получился интересным. Еще более интересно, куда Феррон и его коллектив будут двигаться в своем творчестве дальше: проблему второго альбома еще никто не отменял!
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