Ozan Baysal - Tel ve Ten

Турецкий музыкальный фольклор вобрал в себя множество элементов музыки народов, столетиями живших рядом с турками: славян с Балканского полуострова, греков, армян, арабов, курдов, и сам, в свою очередь, оказал существенное влияние на их музыку. Кроме того, это некое монолитное понятие: в турецком фольклоре есть много региональных разновидностей, связанных, в том числе и с использованием разных музыкальных инструментов. Веками складывался в Анатолии особый стиль игры на традиционном струнном инструменте баглама, который называется шелпе. Баглама – это разновидность саза с небольшим корпусом и коротким грифом. Турецкий музыкант Озан Байсал в наши дни модернизирует и стиль шелпе, и сам инструмент.
Байсал играет на багламе с двумя грифами: на верхнем используются стальные струны, а на нижнем – хромированные. Кроме того, Байсал вносит в стилистику исполнения использование западных гармонических и тональных элементов, джазовой импровизации, а также технические приемы игры, характерные для классической гитары. Озан гастролирует по многим странам Европы, является участником крупных фестивалей world music. Название его дебютного альбома Tel ve Ten, что в переводе означает просто «Струны и кожа», характеризует его манеру игры, при которой звук рождается при контакте пальцев музыканта со струнами, без использования плектров.
Альбом не велик по объему, но среди его семи треков есть и собственные композиции Байсала, и традиционные темы и пьесы других авторов в аранжировках музыканта. Уже стартовая пьеса Байсала Makam Taksim – это оригинальное импровизационное преображение традиционного для тюрков макама с применением его оригинального варианта багламы. Финальная пьеса альбома Beyond Dreams – это одна из первых композиций Байсала для двугрифовой багламы, причем в данную версию органично вошел и вокал итальянки Энрики Ла Пенна. Обращает на себя внимание и совместное сочинение Байсала и гитариста Лачина Шахина Childhood Memories – эту вещь музыканты сочинили в период ковидного локдауна, будучи отрезаны от живых выступлений. При записи Tel ve Ten Озану ассистировал ряд коллег, причем, забавно: турецкие музыканты здесь играют на обычных инструментах, а вот традиционную ориентальную перкуссию обслуживает бельгиец Симон Лёлё.
Дипломированный композитор, этномузыколог и багламист Озан Байсал делает новый шаг в своей успешно развивающейся карьере, открывая первую страницу собственной дискографии. Наверняка, она еще пополнится не один раз.
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