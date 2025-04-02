Ozan Baysal - Tel ve Ten

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Ozan Baysal - Tel ve Ten

Ozan Baysal - Tel ve Ten

02.04.2025
Ozan Baysal - Tel ve Ten

Турецкий музыкальный фольклор вобрал в себя множество элементов музыки народов, столетиями живших рядом с турками: славян с Балканского полуострова, греков, армян, арабов, курдов, и сам, в свою очередь, оказал существенное влияние на их музыку. Кроме того, это некое монолитное понятие: в турецком фольклоре есть много региональных разновидностей, связанных, в том числе и с использованием разных музыкальных инструментов. Веками складывался в Анатолии особый стиль игры на традиционном струнном инструменте баглама, который называется шелпе. Баглама – это разновидность саза с небольшим корпусом и коротким грифом. Турецкий музыкант Озан Байсал в наши дни модернизирует и стиль шелпе, и сам инструмент.

Байсал играет на багламе с двумя грифами: на верхнем используются стальные струны, а на нижнем – хромированные. Кроме того, Байсал вносит в стилистику исполнения использование западных гармонических и тональных элементов, джазовой импровизации, а также технические приемы игры, характерные для классической гитары. Озан гастролирует по многим странам Европы, является участником крупных фестивалей world music. Название его дебютного альбома Tel ve Ten, что в переводе означает просто «Струны и кожа», характеризует его манеру игры, при которой звук рождается при контакте пальцев музыканта со струнами, без использования плектров.

Альбом не велик по объему, но среди его семи треков есть и собственные композиции Байсала, и традиционные темы и пьесы других авторов в аранжировках музыканта. Уже стартовая пьеса Байсала Makam Taksim – это оригинальное импровизационное преображение традиционного для тюрков макама с применением его оригинального варианта багламы. Финальная пьеса альбома Beyond Dreams – это одна из первых композиций Байсала для двугрифовой багламы, причем в данную версию органично вошел и вокал итальянки Энрики Ла Пенна. Обращает на себя внимание и совместное сочинение Байсала и гитариста Лачина Шахина Childhood Memories – эту вещь музыканты сочинили в период ковидного локдауна, будучи отрезаны от живых выступлений. При записи Tel ve Ten Озану ассистировал ряд коллег, причем, забавно: турецкие музыканты здесь играют на обычных инструментах, а вот традиционную ориентальную перкуссию обслуживает бельгиец Симон Лёлё.

Дипломированный композитор, этномузыколог и багламист Озан Байсал делает новый шаг в своей успешно развивающейся карьере, открывая первую страницу собственной дискографии. Наверняка, она еще пополнится не один раз.

(p) 2025 Ozan Baysal

© 2025 ARC Music

7 tks / 28 mins

(Ozan Baysal - double-necked bağlama; Simon Leleux - doholla (tks 2, 7), bendir (tks 2,4,5,7); Bora Bekiroğlu - upright b (tks 4,5,7); Laçin Şahin el.g (tk 5); Enrica La Penna - voc (tk 7);)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бельгия, Италия, Турция
музыкальный стиль
ориентальная музыка


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2025 г.

  • стиль: джаз
Для американского джазового вибрафониста Эльдада Тарму Silver On Aluminium – десятый в личной дискографии альбом. Для меня это третий альбом Эльдада, который довелось услышать, и каждая из этих трех работ существенно отличается и тематикой, и ...
подробнее
17.02.2025
  • стиль: этно
Трудно найти человека, которому бы не нравились великолепные фильмы о природе нашей планеты от канала National Geographic. И трудно было бы найти более подходящие саундтреки к этим фильмам, чем композиции британки Эсбе из ее нового альбома Mountain ...
подробнее
25.01.2025
  • стиль: этно
Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнике, вновь приглашает слушателей в путешествие в мир традиционной музыки Китая. На сей раз это дуэт двух замечательных исполнительниц, двух мастеров игры на старинных китайских инструментах. Гао ...
подробнее
06.12.2024
  • стиль: этно
…Этот жанр появился в северной части полуострова Индостан около 700 лет назад. Его основателем считается живший в Дели поэт и музыкант Амир Хосров Дехлеви ((1256-1352). Называется этот жанр каввали и его появление тесно связано с мистическим ...
подробнее
09.02.2025
  • стиль: джаз
Американский гитарист Джексон Поттер еще весьма молод, о чем красноречиво говорит его портрет на обложке альбома small things, но уже добился значительных успехов. В 2021 году хорошую прессу и высокие места в чартах получил его дебютный альбом ...
подробнее
14.01.2025
  • стиль: блюз
Вокалист, гитарист и автор песен Джад Тарик – для меня совсем новое блюзовое имя. Но в Штатах, а особенно в таком блюзовом городе, как Мемфис, штат Теннесси, его знают и ценят. Джад, с юных лет влюбленный в блюз, перебрался сюда в возрасте 18 лет, а ...
подробнее
22.03.2025
  • стиль: джаз
С британским музыкантом Джейсоном Картером и его необычным гибридным инструментом под названием арфо-гитара мы знакомили наших читателей несколько лет назад по его альбому Seeking The Divine (2023). Арфо-гитару Картера и сейчас можно рассмотреть во ...
подробнее
15.03.2025
  • стиль: блюз
Новый альбом блюзового пианиста Джонни Игуаны At Delmark стал вторым в его личной дискографии. Первый альбом под названием Chicago Spectacular! был выпущен также Delmark Records в 2020 году с участием целой группы звезд чикагского блюза с участием ...
подробнее
22.02.2025
  • стиль: джаз
Финская басистка Кайса Меенсиву начинала свой путь в музыке, подобно многим другим, с фортепьяно. Но пианисток много, а вот юная девушка, играющая на басу, - это в свое время было редкостью, особенно в Финляндии, что и определило ее окончательный ...
подробнее
30.01.2025
  • стиль: джаз
В 2016 году барабанщик Карл Латам к вящему удовольствию тех, кто полюбил рок раньше джаза, а сегодня с удовольствием слушает и старый рок, и пропитанный роком джаз, условно называемый музыкой фьюжн, выпустил альбом Living Standards , где представил ...
подробнее
10.12.2024
  • стиль: блюз
За плечами гитариста, певца и продюсера Кида Рамоса (р. 1959) – большая и славная карьера в блюзе. Уроженец Калифорнии, он родился в семье оперных певцов и самим происхождением судьба словно подталкивала его к музыке. Настояшим профессионалом он ...
подробнее
13.02.2025
  • стиль: джаз
Среди множества появляющихся каждый день музыкальных новинок этот альбом привлек своей совершенно особой аурой, необычностью и оригинальностью. KYN – дебютный альбом одноименного женского вокального трио, работающего в акапелльном варианте. Трио это ...
подробнее
22.01.2025
© 2012-2025 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com