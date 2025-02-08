Perceptions Trio - The Wicked Crew

Трио «Восприятие» (Perceptions Trio) образовалось в швейцарском городе Базель еще в 2019 году, однако его дебютный альбом The Wicked Crew увидит свет только в феврале 2025 года. Причина столь большого разрыва между двумя этими датами лежит прежде всего в сфере географии. Саксофонист Шарли Роз – француз, работает на родине и в других европейских странах, выступает с концертами и участвует в фестивалях по всему миру. Бразильский ударник и педагог Паулу Альмейда живет и работает в Швейцарии, в Базеле. Швейцарец по рождению, гитарист и композитор Сильвен Жорей (единственный уже знакомый нашим читателям участник группы, его альбом Updraft (2020) ранее освещался на наших страницах) сейчас живет в Нью-Йорке. Так что, координация рабочих графиков музыкантов была делом не простым, и только в начале января 2023 года они смогли собраться в Базеле для записи альбома.
В программу The Wicked Crew вошло десять треков: это две чисто импровизационные композиции, рождавшиеся непосредственно в студии (Andromeda и Nebulosa) и восемь авторских пьес участников группы. При этом свой вклад в формирование программы внесли все трое, и очень любопытно прослеживать авторский почерк каждого в той или иной композиции. Пьесы Шарли Роза (Radio Goose Bumps, The Wicked Crew и Flash Lights and Sewers Explorations) отличает мощный драйв, широкое использование электронных эффектов, как для саксофона, так и для гитары. Надо сказать, что именно в этом проекте Шарли активно применяет педаль эффектов, в то время, как в других составах с его участием, например, Benoît Delbecq's Multiplexers саксофон музыканта в рамках общей концепции звучит куда более традиционно. Сильвен Жорей (пьесы Ubarto, Perceptions и Peaceful Departure) более атмосферичны и медитативны, он предпочитает в своих мелодиях акцент на лиричность, ценит паузы при непременной техничности импровизаций. И если в Peaceful Departure такой подход можно объяснить тематикой (пьесу Жорей посвятил памяти своего дедушки), то для остальных композиций это скорее свидетельство особенностей его композиторского мышления. В композициях Альмейды (Lit Candles и Sombra) очевиден упор на ритмическое разнообразие при ощутимом порой аромате родной для него афро-бразильской традиции.
В целом альбом хорошо воспринимается даже если слушателя не очень волнуют эти тонкости. Мастерство музыкантов, хорошее владение всеми нюансами современного джазового языка и грамотное использование в саунде группы электроники делает The Wicked Crew весьма привлекательным проектом. Остается пожелать, чтобы Шарли, Сильвену и Паулу удавалось чаще соединять свои усилия для новых записей.
Шведский барабанщик и композитор Дэннис Эгберт – человек широких музыкальных вкусов. В десятых годах нового века он играл во фри-джазовом ансамбле Se och Hör, в группе Noir Trio, исполнявшей латинскую музыку, в рок-группе Horse и так далее. Свой ...
Трудно найти человека, которому бы не нравились великолепные фильмы о природе нашей планеты от канала National Geographic. И трудно было бы найти более подходящие саундтреки к этим фильмам, чем композиции британки Эсбе из ее нового альбома Mountain ...
Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнике, вновь приглашает слушателей в путешествие в мир традиционной музыки Китая. На сей раз это дуэт двух замечательных исполнительниц, двух мастеров игры на старинных китайских инструментах. Гао ...
…Этот жанр появился в северной части полуострова Индостан около 700 лет назад. Его основателем считается живший в Дели поэт и музыкант Амир Хосров Дехлеви ((1256-1352). Называется этот жанр каввали и его появление тесно связано с мистическим ...
Американский гитарист Джексон Поттер еще весьма молод, о чем красноречиво говорит его портрет на обложке альбома small things, но уже добился значительных успехов. В 2021 году хорошую прессу и высокие места в чартах получил его дебютный альбом ...
Финская басистка Кайса Меенсиву начинала свой путь в музыке, подобно многим другим, с фортепьяно. Но пианисток много, а вот юная девушка, играющая на басу, - это в свое время было редкостью, особенно в Финляндии, что и определило ее окончательный ...
В 2016 году барабанщик Карл Латам к вящему удовольствию тех, кто полюбил рок раньше джаза, а сегодня с удовольствием слушает и старый рок, и пропитанный роком джаз, условно называемый музыкой фьюжн, выпустил альбом Living Standards , где представил ...
Среди множества появляющихся каждый день музыкальных новинок этот альбом привлек своей совершенно особой аурой, необычностью и оригинальностью. KYN – дебютный альбом одноименного женского вокального трио, работающего в акапелльном варианте. Трио это ...
Не знаю, видят ли участники проекта LLL перспективы дальнейшей совместной деятельности, но три итальянских музыканта, басист Лоренцо Фелицати, трубач Лука Калабрезе и гитарист Лука Форментини впервые играли вместе 9 и 10 января 2024 года на площадке ...
Вот и начали появляться в нашей почте альбомы, релиз которых намечается уже на будущий, 2025-й год. В январе увидит свет новый альбом от 577 Records под названием The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1. Четверо его создателей живут в Нью-Йорке, но ...
Ноэл Окимото, представитель японской диаспоры на Гавайских островах, родился и вырос в Гонолулу, столице этого островного штата США, в многодетной семье музыканта, был пятым среди шести детей Джорджа и Элис Окимото. Его отец начинал в джазе, как ...
Канадский джазовый гитарист и композитор из Квебека Рон Леду родился в небольшом городке у самой границы с США, но сейчас живет и работает в Монреале. Рон получил степень бакалавра в сфере джазового исполнительства в университете Concordia, а также ...