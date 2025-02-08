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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Perceptions Trio - The Wicked Crew

Perceptions Trio - The Wicked Crew

08.02.2025
Perceptions Trio - The Wicked Crew

Трио «Восприятие» (Perceptions Trio) образовалось в швейцарском городе Базель еще в 2019 году, однако его дебютный альбом The Wicked Crew увидит свет только в феврале 2025 года. Причина столь большого разрыва между двумя этими датами лежит прежде всего в сфере географии. Саксофонист Шарли Роз – француз, работает на родине и в других европейских странах, выступает с концертами и участвует в фестивалях по всему миру. Бразильский ударник и педагог Паулу Альмейда живет и работает в Швейцарии, в Базеле. Швейцарец по рождению, гитарист и композитор Сильвен Жорей (единственный уже знакомый нашим читателям участник группы, его альбом Updraft (2020) ранее освещался на наших страницах) сейчас живет в Нью-Йорке. Так что, координация рабочих графиков музыкантов была делом не простым, и только в начале января 2023 года они смогли собраться в Базеле для записи альбома.

В программу The Wicked Crew вошло десять треков: это две чисто импровизационные композиции, рождавшиеся непосредственно в студии (Andromeda и Nebulosa) и восемь авторских пьес участников группы. При этом свой вклад в формирование программы внесли все трое, и очень любопытно прослеживать авторский почерк каждого в той или иной композиции. Пьесы Шарли Роза (Radio Goose Bumps, The Wicked Crew и Flash Lights and Sewers Explorations) отличает мощный драйв, широкое использование электронных эффектов, как для саксофона, так и для гитары. Надо сказать, что именно в этом проекте Шарли активно применяет педаль эффектов, в то время, как в других составах с его участием, например, Benoît Delbecq's Multiplexers саксофон музыканта в рамках общей концепции звучит куда более традиционно. Сильвен Жорей (пьесы Ubarto, Perceptions и Peaceful Departure) более атмосферичны и медитативны, он предпочитает в своих мелодиях акцент на лиричность, ценит паузы при непременной техничности импровизаций. И если в Peaceful Departure такой подход можно объяснить тематикой (пьесу Жорей посвятил памяти своего дедушки), то для остальных композиций это скорее свидетельство особенностей его композиторского мышления. В композициях Альмейды (Lit Candles и Sombra) очевиден упор на ритмическое разнообразие при ощутимом порой аромате родной для него афро-бразильской традиции.

В целом альбом хорошо воспринимается даже если слушателя не очень волнуют эти тонкости. Мастерство музыкантов, хорошее владение всеми нюансами современного джазового языка и грамотное использование в саунде группы электроники делает The Wicked Crew весьма привлекательным проектом. Остается пожелать, чтобы Шарли, Сильвену и Паулу удавалось чаще соединять свои усилия для новых записей.

© & (p) 2025 Sense Records

10 tks / 53 mins

(Charlie Rose – sax, effects; Silvan Joray – g, effects; Paulo Almeida – dr;)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Франция, Швейцария
музыкальный стиль
современный джаз


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