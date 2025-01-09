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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Noel Okimoto - Hō‘ihi

Noel Okimoto - Hō‘ihi

09.01.2025
Noel Okimoto - Hō‘ihi

Ноэл Окимото, представитель японской диаспоры на Гавайских островах, родился и вырос в Гонолулу, столице этого островного штата США, в многодетной семье музыканта, был пятым среди шести детей Джорджа и Элис Окимото. Его отец начинал в джазе, как трубач, но впоследствии перешел на ударные инструменты. Уже десятилетним мальчиком Ноэл сидел рядом с отцом, терпеливо и внимательно наблюдая за его игрой, а когда отец, работавший с группой The Ebb Tides, решил уйти из коллектива, Ноэл в 11 лет (!) занял его место за ударной установкой в профессиональном ансамбле. Впоследствии Ноэл получил степень бакалавра в Гавайском университете по игре на ударных и на всю жизнь связал свое будущее с джазом.

Более тридцати лет он играл в The Royal Hawaiian Band, в его профессиональном досье среди партнеров значатся такие громкие имена, как Фредди Хаббард, Эрни Уоттс, Стен Гетц, Лью Табакин, Уинтон Марсалис, а также The Woody Herman Orchestra. При этом Окимото всегда оставался верен родным Гавайям, не променяв их на Нью-Йорк, Чикаго или Лос-Анджелес. В 2004 году он выпустил альбом Ohana, весьма благосклонно принятый критикой и получивший четыре звездочки в DownBeat. Его новая, полностью авторская работа Hō‘ihi (на гавайском языке это означает выполнять что-либо старательно и с уважением) – очередной и весьма важный этап в карьере музыканта.

Двенадцать треков альбома свидетельствуют о действительно большом уважении, которое питает автор к джазовым традициям. При этом альбом достаточно разнообразен. Стартовая Cachorra с яркими соло трубы и флейты наполнена бразильским ароматом, Up Syndrome с эффектной игрой самого Окимото на ударных напоминает работы Art Blakey’s Jazz Messengers, Braying со слаженной игрой саксофона, органа и гитары решен в фанковом духе, в Patina Ballerina хорош вибрафон. Две композиции альбома – это трибьюты, одна, Wayne-ing Days, посвящена всемирно известному джазмену Уэйну Шортеру, а другая, Karing Karing, - одному из учителей Ноэла, коллеге его отца, очень известному на Гавайях альт-саксофонисту Гэйбу Балтазару. Интересно, что в музыке Окимото нет ничего общего с традиционной музыкой Гавайских островов, это чистый джаз, чистый необоповый мэйнстрим – наиболее близкая и самому Ноэлу, и его ансамблю, составленному из местных музыкантов, стилистика. Что же до уровня исполнения, то, послушав Hō‘ihi, вы убедитесь, что понятие «джазовая провинция» совершенно не подходит к Окимото и его коллегам в Гонолулу.

© & (p) 2025 Noel Okimoto Music

12 tks / 63 mins

(Noel Okimoto - dr, perc, melodica; Dean Taba – el.b, ac.b; Tommy James - p, org, el. p; Abe Lagrimas Jr. - vibe, ukulele; Haru Takauchi – el. g, ac.g; DeShannon Higa – tp, flg; Michael Grande – el. p (tk 12);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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