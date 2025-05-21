Roland Bühlmann - GAPVIS

Последняя наша встреча с творчеством швейцарского мультиинструменталиста и композитора Роланда Бюльмана датирована 2020 годом и то был его четвертый альбом Dubnos. Сейчас на календаре год 2025-й и мы представляем уже седьмой его альбом GAPVIS. Время бежит, но Роланд остается верен выбранному им творческому направлению. Правда, GAPVIS формально ближе к другому его альбому, Crucial (2019). Если к записи Dubnos он привлекал ряд партнеров, то GAPVIS, как и Crucial, он полностью записывал сам, используя несколько типов гитар, синтезаторы, сустейнеры, разнообразные перкуссионные средства, как «конвенциональные» музыкальные инструменты, так и объекты, отнюдь не музыкального назначения. Сразу поясним, что название его новой работы – это акроним, составленный из заглавных букв шести композиций альбома: Genuine-Autistic-Perception-Views-Inside-Secrets.
Если же говорить о последовательности Бюльмана в его творческих поисках, то можно сказать, что в стартовой композиции Genuine много от эмбиентных звуковых пейзажей, Inside ближе к классическому прог-року, в Autistic преобладают «космические» звучания, тоже не без влияния прог-рока, а в средней части композиции Views мне даже послышалось нечто прозрачно-барочное. Если же мы хотим заглянуть в творческую лабораторию музыканта и понять, почему рождаются те или иные композиции, то Бюльман широко открывает эти двери, приводя огромный список самых различных источников своего вдохновения. Тут и разнообразные природные объекты родной Швейцарии (соглашусь с Роландом: это потрясающая по красоте пейзажей страна), и различные музыканты и композиторы – его родной дед Йозеф Бюльман, тоже мультиинструменталист, великий джазовый новатор Джон Колтрейн, средневековый французский композитор Жоскен Депре и современные властители умов, эстонец Арво Пярт и американец Стив Райх, гитаристы Терье Рипдаль и Дэвид Торн, прог-роковый бэнд Flame Drop, и различные литературные источники и их создатели – немецкий перевод Танаха от Мартина Бубера и Франца Розенцвейга, конкретные стихи из библейской Книги Бытия, работа Стива Зильбермана по проблемам аутизма и британский писатель Клайв Льюис, наконец, такие понятия и предметы, как японский зеленый чай, прогулки, вино, закаты и рассветы и природа в целом… Как все это разнообразие переплавляется в музыку нам не понять, это знает только автор, но все равно список весьма любопытный.
А вот в целом новый альбом Бюльмана имеет конкретное посвящение. Роланд посвятил этот проект своему земляку, признанному музеем Яд-Вашем в Иерусалиме Праведником народов мира дипломату Карлу Лутцу, вице-консулу Швейцарской конфедерации в Будапеште в годы Второй Мировой войны, спасшему от отправки в нацистские лагеря уничтожения более 62 000 евреев, выдавая им охранные свидетельства и создавая «дома безопасности». Вот такую высокую ноту (невольный каламбур у меня получился) взял Роланд Бюльман своим новым проектом…
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