Dennis Egberth - The Dennis Egberth Dynasty

Шведский барабанщик и композитор Дэннис Эгберт – человек широких музыкальных вкусов. В десятых годах нового века он играл во фри-джазовом ансамбле Se och Hör, в группе Noir Trio, исполнявшей латинскую музыку, в рок-группе Horse и так далее. Свой первый сольный альбом Dennis Egberths första он выпустил в 2021 году, после чего его творческая активность только нарастала. Эгберт известен своим интересом к электронной музыке, которую последовательно вводит в свои работы. Не стал исключением и его новый проект Dennis Egberth Dynasty, с которым Дэннис впервые сотрудничает с лейблом из Бруклина 577 Records.
Этот альбом был записан в самом конце 2023 года в одной из студий Стокгольма в формате секстета. Видимо, самым известным в этом составе надо назвать саксофониста Фредрика Люнгквиста, еще в 2004 году признанного музыкантом года Шведским джазовым сообществом. Пару ему в передней линии секстета составляет трубач Никлас Барнё. Электронную составляющую саунда представляют Линус Хиллборг, в прошлом гитарист, и клавишник Алекс Зетсон, а основным партнером Эгберта по ритм-группе стал много работавший с ним и ранее контрабасист Джо Уильямсон, канадец, перебравшийся в Стокгольм еще в 90-х годах.
Таким составом секстет записал шесть композиций, сочиненных Эгбертом: большое программное сочинение PanGu в двух частях м примыкающее к ней по стилистике Chichen Itza, где Эгберт с Уильямсоном активно плетут ритмические узоры, а Люнгквист и Барнё, то в унисон, то поодиночке солируют на фоне электронных звучаний, развеселую композицию Bogey (жаль, самую короткую на диске), где типичный фри-джаз к финалу переходит в не менее типичный рок, и заключительную Eternal Garden, этакую авангардную балладу, значительно более спокойную на фоне предыдущих пьес.
Если вы впервые прикоснулись к творчеству Дэнниса Эгберта, то, думаю, The Dennis Egberth Dynasty дает о нем неплохое представление. Эта музыка достаточно универсальна, чтобы понравиться людям с самыми разными вкусами, как пришлась она по душе и представителям авангардного американского лейбла.
Что такое авангардный джаз или свободная импровизация многие хорошо себе представляют, хотя не всегда могут толком объяснить. Музыки такого типа выпускается довольно много. Что такое этническая традиционная музыка тоже вполне понятно и релизов ...
Трудно найти человека, которому бы не нравились великолепные фильмы о природе нашей планеты от канала National Geographic. И трудно было бы найти более подходящие саундтреки к этим фильмам, чем композиции британки Эсбе из ее нового альбома Mountain ...
Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнике, вновь приглашает слушателей в путешествие в мир традиционной музыки Китая. На сей раз это дуэт двух замечательных исполнительниц, двух мастеров игры на старинных китайских инструментах. Гао ...
Американский гитарист Джексон Поттер еще весьма молод, о чем красноречиво говорит его портрет на обложке альбома small things, но уже добился значительных успехов. В 2021 году хорошую прессу и высокие места в чартах получил его дебютный альбом ...
В 2016 году барабанщик Карл Латам к вящему удовольствию тех, кто полюбил рок раньше джаза, а сегодня с удовольствием слушает и старый рок, и пропитанный роком джаз, условно называемый музыкой фьюжн, выпустил альбом Living Standards , где представил ...
Среди множества появляющихся каждый день музыкальных новинок этот альбом привлек своей совершенно особой аурой, необычностью и оригинальностью. KYN – дебютный альбом одноименного женского вокального трио, работающего в акапелльном варианте. Трио это ...
Не знаю, видят ли участники проекта LLL перспективы дальнейшей совместной деятельности, но три итальянских музыканта, басист Лоренцо Фелицати, трубач Лука Калабрезе и гитарист Лука Форментини впервые играли вместе 9 и 10 января 2024 года на площадке ...
Вот и начали появляться в нашей почте альбомы, релиз которых намечается уже на будущий, 2025-й год. В январе увидит свет новый альбом от 577 Records под названием The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1. Четверо его создателей живут в Нью-Йорке, но ...
Ноэл Окимото, представитель японской диаспоры на Гавайских островах, родился и вырос в Гонолулу, столице этого островного штата США, в многодетной семье музыканта, был пятым среди шести детей Джорджа и Элис Окимото. Его отец начинал в джазе, как ...
Предыдущий альбом американской вибрафонистки и композитора Саши Берлинер Onyx (2022) произвел на автора этих строк очень сильное впечатление (обзор этой работы легко найти на сайте), так что ее новую работу, оказавшийся третьим в дискографии Саши ...
В 2025 году Стив Смит и его группа Vital Information дарят своим многочисленным поклонникам новый альбом. Стив Смит поистине не увядаем! Достаточно сказать, что Vital Information была основана еще в 1983 году и в прошлом году отметила свое ...
В 2021 году имя живущего в США японского джазового саксофониста Юто Митоми уже появлялось на наших электронных страницах в связи с проектом Utopia, в котором он играет в дуэте с тезкой, гитаристом Юто Каназавой. В рамках этого проекта они выпустили ...