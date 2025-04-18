Samir Boehringer Sazzerac - Olympia

Швейцарский барабанщик и композитор Самир Борингер родился в 1991 году в Цюрихе. Пробовать себя в игре на барабанах Самир начал еще в семилетнем возрасте, а впоследствии получил образование в местной консерватории. В своей профессиональной карьере Борингер зарекомендовал себя, как поклонник свободной импровизационной музыки, что не помешало ему выступать и в коллективах иной направленности. Борингер сотрудничал с Андреасом Апицем, Дэйвом Гислером, Ингрид Лоброк, Филиппом Иденом, играл в таких коллективах, как Konrad Bogen Trio, Anatol Buccelas Trio Imaginaire и Dela Huettners Swing Thing, а в качестве лидера возглавлял группы Meta Zero, Chronos Collective и SPHNX.
Дебютный альбом Olympia своего нового квартета Sazzerac Борингер записывал с нью-йоркскими музыкантами. Джазовая сцена Большого Яблока чрезвычайно пестра. Вот и в составе Sazzerac играет лишь один уроженец США, Калеб Уилер Кертис, что касается тенор-саксофониста Эри Паса и контрабасиста Кеннета Хименеса, то первый из них родился на Кубе, а второй – в Коста-Рике. Пожалуй, наиболее известен в этом составе Кертис, играющий в данном проекте на трубе и своеобразной разновидности альт-саксофона – прямом по форме инструменте под названием стритч. Надо отметить, что с альбомом Olympia Борингер впервые сотрудничает с бруклинским лейблом 577 Records.
577 Records в своей издательской политике ориентируется на авангардный джаз, и в этом плане музыка Sazzerac (автором всех композиций альбома является Самир Борингер) вполне вписывается в это русло. Все композиции здесь представляют джаз свободной формы, а об идее этого альбома Самир рассказывает так: «Olympia основана на чувствах, на памяти о месте, где я родился, и о времени, которое я провел с моим покойным дедушкой, когда был ребенком. Напоминание о своих корнях и пути, который ты выбрал, показалось мне значимым фактором, чтобы отметить мой дебютный альбом как лидера на нью-йоркской сцене. Мне представилась редкая возможность собрать в одном ансамбле исполнителей такого высокого класса на стритче и тенор-саксофоне. Я намеренно воздержался от добавления гармонических инструментов, чтобы подчеркнуть взаимодействие духовых и дать как можно больше возможностей для расширения границ музыки.»
Действительно, диалоги Кертиса и Паса – это главный нерв большинства композиций, начиная со стартовой Sazzerac. От этой схемы квартет несколько отходит в Mercury in Retrograde, где оба духовика много солируют поочередно. Что же касается моего персонального фаворита альбома, то это финальная пьеса. Olympia, которая показалась мне наиболее яркой и сбалансированной. В любом случае, нью-йоркский дебют Самира Борингера явно удался.
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