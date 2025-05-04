Sergei Khramtcevich - Other Colours

Не одно джазовое поколение сменилось после ухода из жизни в 1982 году Телониуса Монка, но личность и творческое наследие выдающегося джазового пианиста и композитора, одного из родоначальников бопа, по-прежнему привлекает множество музыкантов во ...
Всегда интересно следить за дебютами. Дебют – это обязательно новая индивидуальность со своей творческой концепцией и новыми идеями, пусть даже в рамках существующих стилистик (принципиально новые стили в джазе не появлялись уже очень давно, ...
Ноэл Окимото, представитель японской диаспоры на Гавайских островах, родился и вырос в Гонолулу, столице этого островного штата США, в многодетной семье музыканта, был пятым среди шести детей Джорджа и Элис Окимото. Его отец начинал в джазе, как ...
Турецкий музыкальный фольклор вобрал в себя множество элементов музыки народов, столетиями живших рядом с турками: славян с Балканского полуострова, греков, армян, арабов, курдов, и сам, в свою очередь, оказал существенное влияние на их музыку. ...
Трио «Восприятие» (Perceptions Trio) образовалось в швейцарском городе Базель еще в 2019 году, однако его дебютный альбом The Wicked Crew увидит свет только в феврале 2025 года. Причина столь большого разрыва между двумя этими датами лежит прежде ...
Канадский джазовый гитарист и композитор из Квебека Рон Леду родился в небольшом городке у самой границы с США, но сейчас живет и работает в Монреале. Рон получил степень бакалавра в сфере джазового исполнительства в университете Concordia, а также ...
Подростковые годы Расса Аникстера пришлись на расцвет эры музыки андеграунда 60-х годов, эры хиппи. Для подростка из Сан-Франциско кумирами стали Grateful Dead, Карлос Сантана и другие исполнители и группы тех лет. Ему особенно нравились те ...
Швейцарский барабанщик и композитор Самир Борингер родился в 1991 году в Цюрихе. Пробовать себя в игре на барабанах Самир начал еще в семилетнем возрасте, а впоследствии получил образование в местной консерватории. В своей профессиональной карьере ...
Предыдущий альбом американской вибрафонистки и композитора Саши Берлинер Onyx (2022) произвел на автора этих строк очень сильное впечатление (обзор этой работы легко найти на сайте), так что ее новую работу, оказавшийся третьим в дискографии Саши ...
Географически Sonic Chambers Quartet объединяет два знаковых для истории джаза города – Новый Орлеан и Нью-Йорк, а творчески – в первую очередь его создателей, двух музыкантов одной специализации, схожих вкусов, людей талантливых и креативных. ...
Альбом Impact – прекрасная возможность познакомиться с очень колоритным ветераном канадского джаза. Стив Холт родился в Монреале и начал играть на фортепьяно уже в четыре года. В семнадцать он уже профессионал, играющий в местных клубах. В 22 года ...
В 2025 году Стив Смит и его группа Vital Information дарят своим многочисленным поклонникам новый альбом. Стив Смит поистине не увядаем! Достаточно сказать, что Vital Information была основана еще в 1983 году и в прошлом году отметила свое ...