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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Sergei Khramtcevich - Other Colours

Sergei Khramtcevich - Other Colours

04.05.2025
Sergei Khramtcevich - Other Colours

Возможно, названием своего нового альбома московский саксофонист и композитор Сергей Храмцевич ведет некий важный для него внутренний диалог с самим собой, если учесть, что его предыдущий диск в формате ЕР назывался Five Colours of Experience (2023). Но для меня название Other Colours оказалось на редкость точным. Все работы Сергея, которые доводилось слушать ранее, были однозначно из сферы авангардного джаза и свободной импровизационной музыки, Other Colours помог увидеть действительно другого Сергея Храмцевича.

Сам Храмцевич дает сразу несколько ключей для восприятия этой работы, утверждая, что он черпал вдохновение «из таких знаковых работ, как альбом "Sex" группы The Necks, "In a Silent Way" Майлза Дэвиса, а также из творчества Таривердиева и Бадаламенти». До прослушивания такой список показался мне странным, но вот после с автором (на Other Colours звучит только авторская музыка Сергея) пришлось согласиться. С дебютником The Necks альбом сближает форма: четыре трека Other Colours – это четыре части одной цельной чисто акустической сюиты, от In a Silent Way, первого джаз-рокового эксперимента Дэвиса, здесь также можно усмотреть определенные роковые интонации, а образность музыки, ее, если хотите, кинематографичность, - это, конечно, от блистательных кинокомпозиторов Микаэла Таривердиева и Анджело Бадаламенти.

Альбом издан немецким лейблом Incompetence, записывался в сербском городе Панчево, а рождался под впечатлением от ауры Белграда, а затем Рима, где побывал квартет Храмцевича. Кстати, надо сказать, что Other Colours – отнюдь не «лидер и все остальные», а действительно полнокровный квартет, где каждый из участников очень ярко проявил себя. Как говорит Сергей, «Альбом предлагает слушателям интимное и меланхоличное дарк-джазовое путешествие, своего рода аудиоспектакль имитирующий атмосферу ночного города. Пьеса состоит из четырех частей и разворачивается с устойчивым пульсом в 75 ударов в минуту, который сохраняется на протяжении всего произведения, в то время как структура и гармония радостно колеблются и постоянно меняются.»

Первую часть открывает продолжительным интро на контрабасе Даниэль Измайлов – и это в прямом и переносном смысле walking bass, потом к нему подключается фортепьяно Евгения Пьянкова и, наконец, саксофон лидера квартета. Это действительно спокойная и неспешная прогулка. Спокойствие первой части сменяется бурными фортепьянными эмоциями в середине части второй, где вновь, вслед за фортепьяно, очень эмоционально вступает саксофон. Третью часть открывает, в отличие от предыдущих, именно фортепьяно и звучит оно на весьма высоком нерве. Что же касается самого Храмцевича, то именно здесь он наиболее похож на известного мне по другим работам яростного и весьма креативного адепта свободной импровизации. Я назвал Other Colours сюитой, но вполне допустим, на мой взгляд, и такой термин, как рондо: четвертая часть весьма напоминает часть первую: возвращаются спокойствие и неспешность, задаваемые похожим соло контрабаса на старте. А что же ударные? Илья Кручинин при всех перепадах настроения в разных частях стойко и очень аккуратно держит на протяжении всего времени звучания четкий и регулярный ритм, как и было обещано автором. Резюме: очень достойная и интересная работа, делающая честь и самому Храмцевичу и его прекрасным партнерам.

© & (p) 2025 Incompetence

4 tks / 41 mins

(Sergei Khramtcevich — ts, ss; Evgenii Piankov — p; Daniel Izmaylov — b; Ilya Kruchinin — dr;)

Линк предоставил Sergei Khramtcevich

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
современный джаз


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