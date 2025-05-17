Schmaltz and Pepper - Schmaltz and Pepper

Вокалист, гитарист и автор песен Джад Тарик – для меня совсем новое блюзовое имя. Но в Штатах, а особенно в таком блюзовом городе, как Мемфис, штат Теннесси, его знают и ценят. Джад, с юных лет влюбленный в блюз, перебрался сюда в возрасте 18 лет, а ...