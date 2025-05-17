Schmaltz and Pepper - Schmaltz and Pepper

Трудно сказать что-то новое в таком жанре, как клезмер. Но молодому коллективу из Торонто под названием Schmaltz and Pepper это, похоже, удалось. Первое выступление этого квинтета состоялось только в 2024 году, но он уже с успехом выступал на целом ряде национальных фестивалей и теперь дебютирует с одноименным альбомом. Душа коллектива и его создатели - это ведущий кларнетист симфонического оркестра Торонто Эрик Абрамовиц и скрипачка и вокалистка Ребекка Фолькштайн, лидер Payadora Tango Ensemble, знакомая нашим читателям по потрясающему своей эмоциональностью проекту Silent Tears: The Last Yiddish Tango, посвященному жертвам Холокоста. Участвовал в том проекте и ее коллега по Payadora Дрю Юречка, номинант Грэмми, очень известный продюсер и мультиинструменталист. Еще два участника Schmaltz and Pepper – это также хорошо известные нашим читателям по целому ряду канадских джазовых проектов пианист Джереми Ледбеттер и басист Майкл Херринг.
Юмор, талант и креативность – вот, на мой взгляд, главные составляющие успеха квинтета. Уже его название несет в себе веселую нотку: Schmaltz and Pepper, что в переводе означает «Гусиный жир и перец», - это постоянные ингредиенты традиционной кухни евреев-ашкеназов, и закономерно, что стартовой композицией альбома музыканты сделали пьесу Абрамовица Stirring the Pot – это как бы приглашение на еврейскую кухню, где в преддверии праздника готовят традиционные блюда, разумеется, с гусиным жиром и перцем. Одновременно это своеобразный парад-алле всех участников ансамбля. Что же они с любовью приготовили в остальных десяти треках?
Прежде всего, это серия композиций Абрамовица, где он талантливо и виртуозно соединяет клезмер с самыми громкими произведениями академической музыки. Это, конечно, Mozart the Mensch (представьте себе, что Моцарт был евреем и жил в воображаемом городе Шмальцбург, а 40-я симфония, Маленькая ночная серенада и так далее написаны в клезмерской стилистике), это Tango Shmango, где клезмер соединен с традиционным танго, это не менее интересная пьеса Фолькштайн Gefilte Gugue, дословно «Фаршированная фуга», где интонации клезмера затейливо вплетены в тему фуги а-ля Иоганн Себастьян Бах. Но этим достоинства альбома не ограничиваются. Здесь можно найти, такие интересные композиции, как The Yiddish Bullfighter от Ребекки Фолькштайн, посвященная бруклинскому еврею Сиднею Франклину, ставшему в Испании знаменитым тореро и приятелем Хэмингуэя, или еще одна ее пьеса Hershel and the Goblins, посвященная знаменитому еврейскому мудрецу и острослову ХVIII века Гершеле Острополеру. Впечатляет и финальная пьеса альбома, King Solomon Judgement Эрика Абрамовица, музыкальными средствами воспроизводящая знаменитый суд царя Соломона о принадлежности ребенка одной из двух спорящих об этом женщин. Собственно, своя «изюминка» есть в каждой композиции альбома, все «блюда» приготовлены с душой и отличаются отменным вкусом!
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