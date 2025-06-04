Dave Specter - Live at Space

Джазовый саксофонист и композитор из Цюриха Кристоф Ирнигер (р.1979) основал ансамбль Pilgrim в 2009 году. Это не единственный его проект: после учебы в Цюрихе и Люцерне Ирнигер играл и в биг-бэнде, и в малых составах, часто выступал не только в ...