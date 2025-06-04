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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Dave Specter - Live at Space

Dave Specter - Live at Space

04.06.2025
Dave Specter - Live at Space

Уроженец Чикаго Дэйв Спектер начал учиться игре на гитаре довольно поздно: в 18 лет. Его кумирами были блюзмены Ти-Боун Уокер, Пи Ви Крейтон, Мэджик Сэм, Отис Раш и джазовый гитарист Кенни Баррелл. Успехи пришли довольно быстро, имя Дэйва стало известным в блюзовых кругах Чикаго. С 1989 года Спектер руководил своим первым собственным ансамблем Bluebird. Уже более тридцати лет он сотрудничает с известным чикагским лейблом Delmark Records, стал одним из постоянных участников его проектом, издал здесь немало собственных альбомов. Концертный альбом Live at Space, записанный в марте 2014 года, стал четырнадцатым в его дискографии, носящим логотип Delmark.

Live at Space Спектер записывал со своим квартетом, где каждый из участников – также весьма яркий музыкант. Основной вокалист и клавишник Бразер Джон Каттке работал с такими гигантами, как Бадди Гай и Отис Раш, о его мастерстве с большим уважением отзывались Роберт Плант и Джордж Бенсон. Более тридцати лет он является резидентом Buddy Guy’s Legends в Чикаго. Столь же почтенный стаж и барабанщика Марти Биндера. Помимо блюза он играет и джаз, но уже в качестве вибрафониста. Басист группы Родриго Мантовани – это бразилец, всей душой полюбивший блюз. Долгое время он выступал на родине с гастролировавшими в Бразилии американскими блюзменами. В свое время он стал первым не американским музыкантом, номинированным на Blues Music Award, а в 2020 году, уже живя в Штатах с 2018 года, получил две этих престижных премии.

Концертные альбомы по определению предполагают большие развернутые композиции. И Live at Space в этом плане не подкачал: общее время звучания альбома – более 75 минут. Из тринадцати композиций почти полвину сочинил сам Дэйв Спектер, остальные принадлежат перу Сонни Бой Уильямсона, Дэйва Кларка с Элом Перкинсом, Боба и Джо Шелтонов и других уважаемых блюзменов. Часть композиций – инструменталки, но больше вещей с вокалом от Каттке и Спектера. Очень хороши медленные блюзы, вроде On Your Way Down, Same Old Blues или Deep Elem Blues. Конечно, очень впечатляет игра Спектера на гитаре, здесь, на мой взгляд, образцом может служить его композиция The Stinger. А вообще, альбом – прекрасный пример того, чем живет сегодня чикагский блюз, и, судя по Live at Space, у него все в полном порядке!

© & (p) 2025 Delmark Records

13 tks / 77 mins

(Dave Specter - voc, g; Brother John Kattke - voc, keyb; Rodrigo Mantovani – b; Marty Binder – dr;)

Линк предоставил Kevin Johnson, Delmark Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, США
музыкальный стиль
чикагский блюз


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