Dave Specter - Live at Space

Уроженец Чикаго Дэйв Спектер начал учиться игре на гитаре довольно поздно: в 18 лет. Его кумирами были блюзмены Ти-Боун Уокер, Пи Ви Крейтон, Мэджик Сэм, Отис Раш и джазовый гитарист Кенни Баррелл. Успехи пришли довольно быстро, имя Дэйва стало известным в блюзовых кругах Чикаго. С 1989 года Спектер руководил своим первым собственным ансамблем Bluebird. Уже более тридцати лет он сотрудничает с известным чикагским лейблом Delmark Records, стал одним из постоянных участников его проектом, издал здесь немало собственных альбомов. Концертный альбом Live at Space, записанный в марте 2014 года, стал четырнадцатым в его дискографии, носящим логотип Delmark.
Live at Space Спектер записывал со своим квартетом, где каждый из участников – также весьма яркий музыкант. Основной вокалист и клавишник Бразер Джон Каттке работал с такими гигантами, как Бадди Гай и Отис Раш, о его мастерстве с большим уважением отзывались Роберт Плант и Джордж Бенсон. Более тридцати лет он является резидентом Buddy Guy’s Legends в Чикаго. Столь же почтенный стаж и барабанщика Марти Биндера. Помимо блюза он играет и джаз, но уже в качестве вибрафониста. Басист группы Родриго Мантовани – это бразилец, всей душой полюбивший блюз. Долгое время он выступал на родине с гастролировавшими в Бразилии американскими блюзменами. В свое время он стал первым не американским музыкантом, номинированным на Blues Music Award, а в 2020 году, уже живя в Штатах с 2018 года, получил две этих престижных премии.
Концертные альбомы по определению предполагают большие развернутые композиции. И Live at Space в этом плане не подкачал: общее время звучания альбома – более 75 минут. Из тринадцати композиций почти полвину сочинил сам Дэйв Спектер, остальные принадлежат перу Сонни Бой Уильямсона, Дэйва Кларка с Элом Перкинсом, Боба и Джо Шелтонов и других уважаемых блюзменов. Часть композиций – инструменталки, но больше вещей с вокалом от Каттке и Спектера. Очень хороши медленные блюзы, вроде On Your Way Down, Same Old Blues или Deep Elem Blues. Конечно, очень впечатляет игра Спектера на гитаре, здесь, на мой взгляд, образцом может служить его композиция The Stinger. А вообще, альбом – прекрасный пример того, чем живет сегодня чикагский блюз, и, судя по Live at Space, у него все в полном порядке!
Джазовый саксофонист и композитор из Цюриха Кристоф Ирнигер (р.1979) основал ансамбль Pilgrim в 2009 году. Это не единственный его проект: после учебы в Цюрихе и Люцерне Ирнигер играл и в биг-бэнде, и в малых составах, часто выступал не только в ...
Имя американского виолончелиста Дэниэла Левина впервые появилось на наших страницах в 2023 году в связи с его дуэтным альбомом SUMAC, записанным вместе со швейцарским саксофонистом Лораном Эстопеем и изданным лейблом ears&eyes Records . В том ...
Три имени на обложке альбома Beingness уже сами по себе много говорят любителям джаза и вызывают интерес к проекту Beingness. Дэйв Либмэн и Билли Харт носят самое высокое прижизненное отличие для американских джазменов: NEA Jazz Master, Адам Рудольф ...
Мне очень симпатично чувство самоиронии, которое петербуржцы из Dead Frank проявляют в названиях своих работ. Вот и новый, первый в 2025 году и третий после возобновления деятельности группы в году прошедшем альбом, музыканты лукаво назвали Clearly ...
Шведский барабанщик и композитор Дэннис Эгберт – человек широких музыкальных вкусов. В десятых годах нового века он играл во фри-джазовом ансамбле Se och Hör, в группе Noir Trio, исполнявшей латинскую музыку, в рок-группе Horse и так далее. Свой ...
Весьма необычный мультидисциплинарный проект выпускает в конце марта гитарист и композитор из Торонто Дэвид Риддель. Этот музыкант – уроженец Эдмонтона, окончил Университет Торонто в 2016 году, а затем совершенствовал свое образование в Амстердаме. ...
Трудно представить себе музыкальный проект более интернационального характера, чем этот. Судите сами. Главное лицо этого проекта – певица и композитор Элана Сассун. Она родилась в США, но имеет иранско-курдские корни. Степень магистра Сассун ...
Для американского джазового вибрафониста Эльдада Тарму Silver On Aluminium – десятый в личной дискографии альбом. Для меня это третий альбом Эльдада, который довелось услышать, и каждая из этих трех работ существенно отличается и тематикой, и ...
Новая работа музыканта-импровизатора и саунд-продюсера Юрия Виноградова вышла в рамках одного из его прежних проектов, EllektraJazz, к которому Юрий последний раз обращался четыре года назад. Assemblage невелик по объему – это то ли ЕР, то ли – ...
Трудно найти человека, которому бы не нравились великолепные фильмы о природе нашей планеты от канала National Geographic. И трудно было бы найти более подходящие саундтреки к этим фильмам, чем композиции британки Эсбе из ее нового альбома Mountain ...
Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнике, вновь приглашает слушателей в путешествие в мир традиционной музыки Китая. На сей раз это дуэт двух замечательных исполнительниц, двух мастеров игры на старинных китайских инструментах. Гао ...
Время от времени вспыхивают в прессе вялые разборки на тему, что же считать настоящим джазом. Многие музыканты, исповедующие свободную импровизацию, не видят связи между своей музыкой и джазом. В то же время не перевелись еще и пуристы а-ля Юг ...