Brandon Lopez / DoYeon Kim - Syzygy, Vol. 1

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Brandon Lopez / DoYeon Kim - Syzygy, Vol. 1

Brandon Lopez / DoYeon Kim - Syzygy, Vol. 1

13.12.2024
Brandon Lopez / DoYeon Kim - Syzygy, Vol. 1

Что такое авангардный джаз или свободная импровизация многие хорошо себе представляют, хотя не всегда могут толком объяснить. Музыки такого типа выпускается довольно много. Что такое этническая традиционная музыка тоже вполне понятно и релизов такого типа много, преимущественно на специализирующихся на фольклоре разных народов лейблах. Но вот сочетание авангарда и этники встречается значительно реже. Навскидку можно вспомнить некоторые альбомы из серии «Радикальная еврейская культура», выпускавшиеся на лейбле Tzadik Джона Зорна и часть музыки самого Зорна. В одном из первых релизов 2025 года, альбоме Syzygy, Vol. 1 бруклинский лейбл 577 Records также обратился к столь необычному сочетанию, только построенному на музыкальной культуре не с Ближнего, а с Дальнего Востока.

Нью-йоркский басист Брэндон Лопес привержен искусству свободной импровизации. Его контрабас звучал в записях и на концертах Джона Зорна, Сатоко Фудзии, Зины Паркинс, Джо Морриса, Тайшона Сори, The Mat Maneri Quartet, Фреда Мотена и Джеральда Кливера, а также других музыкантов. Syzygy, Vol. 1 – его вторая работа на 577 Records, а на нашем сайте это имя появляется впервые. Впервые мы встречаемся и с корейской исполнительницей Ким Ду Ён. Для нее это первая запись на 577 Records, хотя она уже весьма известный в своей сфере музыкант. Ким Ду Ён играет на традиционном корейском струнном инструменте каягым. Это своеобразная цитра, чаще всего двенадцатиструнная, напоминает аналогичную японскую цитру кото. Инструмент древний, он появился в корейском государстве Силла еще в VI веке и является адаптацией мастером У Рыком китайского гучжэна. Ким Ду Ён – ведущий исполнитель на каягыме, обладатель многих специальных наград, гастролировавшая и дававшая мастер-классы во многих странах. При этом, что бывает не столь часто у музыкантов, работающих с традиционными инструментами, Ким отличает большой интерес к экспериментам в сфере crossover music. Она имеет диплом Консерватории Новой Англии в сфере современной импровизации, причем была единственным исполнителем на каягыме в этом учебном заведении. Ким Ду Ён возглавляет собственный Kim Do Yeon Band, она сотрудничала с Тони Малаби, Тайшоном Сори, Джо Моррисом, Энтони Коулменом. Джаз в сочетании с традиционной корейской музыкой звучит в ее первом альбоме GaPi (2017), а альбом Macrocosm, записанный вместе с Джо Моррисом основан на свободной импровизации.

Дуэт Ким Ду Ён и Брэндона Лопеса построен на тех же принципах. В Syzygy, Vol. 1 вошло пять импровизационных композиций этих музыкантов. Подобно многим импровизаторам, они не стали направлять воображение слушателей в определенное русло, оставив эти композиции без названий. Они отличаются лишь порядковыми номерами и, конечно, музыкой. Так, скажем, композиция III отличается большим акцентом на традиционном звучании каягыма, а IV и V – это царство тотального фри. При этом, как мне кажется, слушать альбом будет очень интересно, как поклонникам свободной импровизации, так и этнической музыки. Изысканный саунд, построенный на столкновении нежного высокого голоса каягыма с брутальным низким басовым звуком, необычайно привлекателен и необычен. Хороший старт для 577 Records в новом году!

© & (p) 2025 577 Records

5 tks / 38 mins

(Brandon Lopez – b; DoYeon Kim – gayageum;)

Линк предоставила Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Корея, США
музыкальный стиль
авангард, кроссовер, этно-джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2025 г.

Gao Hong & Zhao Xiaoxia - Prelude to the Divine Realm
  • стиль: этно
Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнике, вновь приглашает слушателей в путешествие в мир традиционной музыки Китая. На сей раз это дуэт двух замечательных исполнительниц, двух мастеров игры на старинных китайских инструментах. Гао ...
подробнее
06.12.2024
Karl Latham - Living Standards II
  • стиль: джаз
В 2016 году барабанщик Карл Латам к вящему удовольствию тех, кто полюбил рок раньше джаза, а сегодня с удовольствием слушает и старый рок, и пропитанный роком джаз, условно называемый музыкой фьюжн, выпустил альбом Living Standards , где представил ...
подробнее
10.12.2024
Michael Sarian / Matthew Putman / Ledian Mola / Federico Ughi - The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1
  • стиль: джаз
Вот и начали появляться в нашей почте альбомы, релиз которых намечается уже на будущий, 2025-й год. В январе увидит свет новый альбом от 577 Records под названием The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1. Четверо его создателей живут в Нью-Йорке, но ...
подробнее
23.11.2024
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com