Brandon Lopez / DoYeon Kim - Syzygy, Vol. 1

Что такое авангардный джаз или свободная импровизация многие хорошо себе представляют, хотя не всегда могут толком объяснить. Музыки такого типа выпускается довольно много. Что такое этническая традиционная музыка тоже вполне понятно и релизов такого типа много, преимущественно на специализирующихся на фольклоре разных народов лейблах. Но вот сочетание авангарда и этники встречается значительно реже. Навскидку можно вспомнить некоторые альбомы из серии «Радикальная еврейская культура», выпускавшиеся на лейбле Tzadik Джона Зорна и часть музыки самого Зорна. В одном из первых релизов 2025 года, альбоме Syzygy, Vol. 1 бруклинский лейбл 577 Records также обратился к столь необычному сочетанию, только построенному на музыкальной культуре не с Ближнего, а с Дальнего Востока.
Нью-йоркский басист Брэндон Лопес привержен искусству свободной импровизации. Его контрабас звучал в записях и на концертах Джона Зорна, Сатоко Фудзии, Зины Паркинс, Джо Морриса, Тайшона Сори, The Mat Maneri Quartet, Фреда Мотена и Джеральда Кливера, а также других музыкантов. Syzygy, Vol. 1 – его вторая работа на 577 Records, а на нашем сайте это имя появляется впервые. Впервые мы встречаемся и с корейской исполнительницей Ким Ду Ён. Для нее это первая запись на 577 Records, хотя она уже весьма известный в своей сфере музыкант. Ким Ду Ён играет на традиционном корейском струнном инструменте каягым. Это своеобразная цитра, чаще всего двенадцатиструнная, напоминает аналогичную японскую цитру кото. Инструмент древний, он появился в корейском государстве Силла еще в VI веке и является адаптацией мастером У Рыком китайского гучжэна. Ким Ду Ён – ведущий исполнитель на каягыме, обладатель многих специальных наград, гастролировавшая и дававшая мастер-классы во многих странах. При этом, что бывает не столь часто у музыкантов, работающих с традиционными инструментами, Ким отличает большой интерес к экспериментам в сфере crossover music. Она имеет диплом Консерватории Новой Англии в сфере современной импровизации, причем была единственным исполнителем на каягыме в этом учебном заведении. Ким Ду Ён возглавляет собственный Kim Do Yeon Band, она сотрудничала с Тони Малаби, Тайшоном Сори, Джо Моррисом, Энтони Коулменом. Джаз в сочетании с традиционной корейской музыкой звучит в ее первом альбоме GaPi (2017), а альбом Macrocosm, записанный вместе с Джо Моррисом основан на свободной импровизации.
Дуэт Ким Ду Ён и Брэндона Лопеса построен на тех же принципах. В Syzygy, Vol. 1 вошло пять импровизационных композиций этих музыкантов. Подобно многим импровизаторам, они не стали направлять воображение слушателей в определенное русло, оставив эти композиции без названий. Они отличаются лишь порядковыми номерами и, конечно, музыкой. Так, скажем, композиция III отличается большим акцентом на традиционном звучании каягыма, а IV и V – это царство тотального фри. При этом, как мне кажется, слушать альбом будет очень интересно, как поклонникам свободной импровизации, так и этнической музыки. Изысканный саунд, построенный на столкновении нежного высокого голоса каягыма с брутальным низким басовым звуком, необычайно привлекателен и необычен. Хороший старт для 577 Records в новом году!
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