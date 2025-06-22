Claudio Scolari Project - Bloom

Девятый по счету в дискографии Claudio Scolari Project альбом под названием Bloom, появившийся в апреле 2025 года, безусловно, знаменует собой новый этап в творчестве этого неплохо знакомого нашим читателям итальянского коллектива. Дело в том, что начинался он, как необычное по составу трио, где два ударника / электронщика Клаудио Сколари и Даниэле Кавалька играли вместе с сыном Клаудио, трубачом Симоне Сколари. Достаточно скоро трио превратилось в квартет с приходом младшего брата Даниэле, басиста Микеле Кавалька. В таком виде Claudio Scolari Project работал долго и плодотворно. И вот – на девятом своем альбоме квартет превратился в квинтет! Правда, «семейственность» в лице кланов Сколари и Кавалька сохранилась: теперь к ансамблю присоединилась певица и пианистка Илария Кавалька, сестра Даниэле и Микеле.
Как это сказалось на саунде Claudio Scolari Project? Как исполнительница на акустическом фортепьяно, Илария естественно усилила акустическую составляющую насыщенной электроникой звуковой палитры ансамбля. Но она еще и вокалистка, что отнюдь не означает, что Claudio Scolari Project перешел к исполнению классических джазовых стандартов. Голос Иларии, ее специфические вокализы – это еще один инструмент, еще одна, и надо сказать, интересная и освежающая краска в саунде группы, о чем красноречиво говорят такие треки, как Unfolded Silence, Whispers Of Life и Twilight Serenade. В остальном же Claudio Scolari Project в этом альбоме верен себе. Все также привлекателен контрапункт двух ударных установок, например, в Velvet Currents, все также выразительно звучит труба в титульной пьесе Bloom, все также музыка коллектива напоминает старый добрый эсид джаз, о чем недвусмысленно говорят и сами музыканты, назвав одну из композиций Acid Roots. Но, в духе нынешних времен, скажем, что это отличный образчик фанка в смеси с нео-фьюжн, что, разумеется, не отменяет факта особой важности Bloom в творческой истории Claudio Scolari Project.
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