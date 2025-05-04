The Ed Palermo Big Band - Prog vs. Fusion: A War Of The Ages
04.05.2025
Разумеется, и в названии альбома, и в оформлении его обложки превалирует юмор. Ну какая уж тут «вековая война» между прог-роком и фьюжн, если создатель этого альбома Эд Палермо прекрасно знает и любит оба направления и практически всю свою творческую жизнь посвятил аранжировкам самых выдающихся произведений прог-рока и музыки фьюжн для биг-бэнда и с успехом исполняет их со своим коллективом. Стоит довериться словам такой компетентной личности, как Крисчен МакБрайд, назвавший Палермо одним из самых выдающихся музыкантов и аранжировщиков.
А начинал Эд с игры на саксофоне и гитаре. Он обожал музыку Beatles и Mothers Of Invention Фрэнка Заппы, а потом к числу его любимцев добавились Кеннонболл Эддерли, Колтрейн, Паркер. После колледжа, уже в Нью-Йорке, Палермо, собиравшийся стать саксофонистом, обнаружил, что у него особенно хорошо получается сочинять и аранжировать музыку. Но он успел много поездить в концертных турах с Тито Пуэнте, Аретой Франклин, Тони Беннеттом и другими, прежде чем в конце 70-х годов организовал свой биг-бэнд, исполнявший сначала авторскую музыку Эда, а уже в 90-х годах перешедший к интерпретациям музыки Заппы, Пола Баттерфилда, Procol Harum, Jethro Tull, Beatles, Джеффа Бека и так далее.
В альбоме Prog vs. Fusion: A War Of The Ages биг-бэнд Эда Палермо исполняет в аранжировках своего лидера сливки фьюжн и прог-рока в небольших по объему, но очень ярких версиях, нередко объединяя в одной пьесе несколько оригинальных композиций. Назовем, к примеру, G-spot Tornado / Resolution / Jingo, где вместе сведены композиции Заппы, МакЛафлина и Бабатунде Олатунджи. Запповская G-spot Tornado особенно привлекла внимание Палермо, дважды в разных версиях «столкнувшего» эту пьесу с музыкой Чика Кориа: это и There’s No Mystery About My G-spot, и Spanish G-spot Tornado. А еще здесь есть версии Tarkus и Take A Pebble от Emerson, Lake & Palmer, Long Distance Runaround и The Fish от Yes, On The Milky Way Express от Уэйна Шортера, композиции МакЛафлина, Тони Уильямса, King Crimson…простите, не могу в короткой рецензии перечислить всю обширную программу альбома из 19 треков. Но в каждом треке вы услышите прекрасную работу духовых секций (они у Палермо представлены полным составом), виртуозные соло гитары, фортепьяно и скрипки, затейливые и точные ритмические рисунки – словом все, чем славится биг-бэнд Эда Палермо.
(Ed Palermo – arr, band leader; Cliff Lyons – as; Phil Chester – as, ss; Bill Sraub, Ben Kono – ts; Barbara Cifelli – bars; Ronnie Buttacavoli, John Bailey, Augie Haas, Bobby Spellman – tp; Charley Gordon, Mike Boschen – tb; Matt Ingman – bass tb, tuba; Bruce McDaniel – arr, voc, g; Katie Jacoby – vi; Bob Quaranta – p; Ted Kooshian – keyb; Paul Adamy – b; Ray Marchica – dr; with Mike Keneally – g, backing voc;)
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