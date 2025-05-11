Vespero - Lost Stories of Kilgore Trout

Везучий человек, этот Килгор Траут, писатель-фантаст и автор 209 романов (и это не считая рассказов), а также лауреат Нобелевской премии по медицине! Он фигурирует в целом ряде произведений Курта Воннегута, он становится героем фильма, а теперь астраханская группа Vespero своим новым альбомом воплощает музыкальную жизнь в еще 12 ранее неизвестных произведений Траута! И все бы ничего, если бы Килгор Траут не был … симулякром, никогда не существовавшей личностью, получившей свою биографию со всеми деталями благодаря фантазии своего создателя, замечательного американского писателя Курта Воннегута!
Впрочем, не занимать фантазии и российским музыкантам из Астрахани. Я убедился в этом, познакомившись с ними по предыдущему альбому Vespero под названием De Ludo Globi (2023). Вот и новый альбом Lost Stories of Kilgore Trout это подтверждает. Фантаст Траут много писал о космических приключениях, и тема космоса фигурирует и на обложке альбома, и в «космической» музыке группы с обилием синтезаторных звучаний, шумов, сэмплов и так далее. К числу «Утерянных произведений Килгора Траута» они отнесли даже Dream (In memory of Edward Artemiev): конечно же, Траут не мог не ценить творчество корифея российской электронной музыки. А если серьезно, то дань уважения к Артемьеву со стороны Vespero кажется очень логичной – электроника занимает в саунде группы весьма важное место. Важное – но не довлеющее. Звуковая палитра альбома очень красочна: тут и гитара, и скрипка, и мандолина, и, естественно, ритм-группа и даже восточный гость саз. Ощутимо дополняют ее духовые работавшего с Vespero и на предыдущем проекте Алексея Есина.
Все это буйство звуковых красок укладывается, как мне кажется, в триаду спейс – прог-рок – эмбиент. При этом данную триаду удачно дополняют и ориентальные мотивы, то легким намеком, как в 3069 (page7) или в очень эмоциональной пьесе SamimiSabimi, а то и вполне однозначно в Robot dervishes с сольной партией Александра Кузовлева на сазе. Хороши композиции The Pan-Galactic Pawnshop of the souls и Mareel с отличным балансом электроники и акустики, а в небольшой пьесе Ter loves Tiwa именно скрипичное интро задает настроение всей композиции. Мне показалось, что Lost Stories of Kilgore Trout несколько более сдержан и сбалансирован по сравнению со своим предшественником. Здесь темперамент музыкантов, их креативность и техническое мастерство «работают» в одной упряжке и взаимноувязаны с общей идеей альбома. Получилось весьма удачно!
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