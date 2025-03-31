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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Whispering Worlds - Cosmic Cliffs

Whispering Worlds - Cosmic Cliffs

31.03.2025
Whispering Worlds - Cosmic Cliffs

Whispering Worlds – новый проект живущего в США уроженца Канады, трубача и композитора Аарона Шрагге. Этот музыкант уже успел неплохо зарекомендовать себя в сферах импровизационной музыки и world music. Шрагге сотрудничал с Дэниэлом Картером, Дэйвом Дугласом, Уильямом Паркером, Биллом Мартином из Medeski Martin and Wood и другими мастерами. Шрагге выпустил в конце десятых годов два альбома: Innocent When You Dream: The Music of Tom Waits и дуэтный альбом This World Of Dew с гитаристом Беном Мондером. Квартет Whispering Worlds, в который вошли гитарист Люк Шварц, басист Дэймон Бэнкс и ударник Дерик Дикенс, Шрагге организовал в 2022 году и участвовал с ним в известном нью-йоркском фестивале «Новая музыка для трубы» с программой, посвященной покойному трубачу и композитору Джону Хасселу. Это выступление произвело сильное впечатление на шефа фестиваля, знаменитого трубача Дэйва Дугласа, чье мнение об игре Шрагге нельзя не процитировать: «Глубоко погружаясь в звуковые и духовные миры работ Хассела, Аарон Шрагге представляет глубоко прочувствованную дань уважения трубачу и композитору. Этот медитативный сет продемонстрировал сосредоточенность и страсть, с прекрасной и точной игрой. Фантастическое видение того, что может делать труба и чем она может быть..."

Лестные слова из уст такого человека, как Дэйв Дуглас, могут быть в полной мере отнесены и к дебютному альбому Whispering Worlds под названием Cosmic Cliffs. Девять композиций этого альбома выдержаны в излюбленной Аароном стилистике. В большинстве своем это длинные пьесы медитативного характера, во многом основанные на принципах индийских раг и близкие к эмбиент. Сам Аарон играет на специально изготовленной для него трубе с более широкими мелодическими возможностями, а также на традиционной японской бамбуковой флейте сякухати. Саунд квартета – электронно-акустический: Шрагге активно использует техники лупинга, сэмплирования, а главное – так называемую живую электронику двух новейших систем AbletonLive. Столь необычное сочетание электроники и акустики, восточных и западных инструментов и приципов музицирования придает музыке Cosmic Cliffs совершенно особый колорит. Этот проект тружно спутать с каким-то другим и его стоит услышать!

© & (p) 2025 Adhyâropa Records

9 tks / 74 mins

(Aaron Shragge – tp, shakuhachi, fx; Luke Schwartz – g; Damon Banks – b; Deric Dickens – dr;)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США
музыкальный стиль
авангард, эмбиент


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