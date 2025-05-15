Zaruhi Babayan’s Project - JazZara

Не так часто доводится мне слышать армянских джазовых вокалисток. Главное для меня имя в этой сфере – блистательная Татевик Оганесян, лучшая джазовая вокалистка тогда еще СССР 70-х – 80-х годов (как раз тогда открывался для меня джазовый мир) по опросам, проводившимся латвийской газетой «Советская молодежь». Она давно живет и работает в США уже как Датевик, но в памяти людей моего поколения ее мастерство не забыто. Но вот в этом году, пару недель назад, старый партнер нашего издания Армен Манукян дал возможность познакомиться с достойной ее наследницей по имени Заруи Бабаян.
Заруи родилась в Ереване, закончила джазовое отделение Государственной Консерватории имени Комитаса, удостоена целого ряда наград у себя на родине, гастролировала во многих странах мира. Бабаян начинала в джазе, а затем перешла к музыке эстрадной – явление не новое, можно вспомнить примеры, скажем, Валентины Пономаревой или Ларисы Долиной. Тем более интересно, что на своем четвертом по счету альбоме под названием JazZara Заруи вернулась к своим джазовым истокам. Вернулась, я бы сказал, естественным путем: не бросилась в какие-то авангардные эксперименты, а, вместе с чисто джазовым аккомпанирующим секстетом, записала в аранжировках пианиста Карена Григоряна программу джазовых версий эстрадных песен армянских авторов, как еще советского периода, так и современных. В песни превратились и некоторые инструментальные композиции, причем тексты некоторых написала сама Заруи Бабаян.
Десять треков вошло в альбом JazZara. Примерно половина из них – лирические по настроению песни, которые можно условно отнести к джазовым балладам. Я имею ввиду такие треки, как, например, Ases Te Tsov Lines, Hogus Karot или Hishoghutyun. Другая половина – вещи более темповые, вроде стартовой Ser Nver или Sirun Tgha, а, скажем, в Hin Yerevantsi ощутимы вполне себе роковые интонации. И в тех, и в других композициях Заруи чувствует себя весьма органично, чему способствуют приятного тембра голос, хорошая вокальная техника, точная фразировка. Мне показалось, что лиричные песни более интимного, чувственного характера певице ближе, но это только мои личные впечатления. Значительную долю возможного успеха JazZara должны разделить с Заруи работавшие с ней инструменталисты. Сольные партии трубача Тирана Арутюняна, саксофониста Дмитрия Арзуманяна, пианиста Карена Григоряна (особенно в Moracum Chka) заслуживают самых добрых слов. Талант вокалистки вкупе с продуманными аранжировками вдохнули новую жизнь в ряд старых композиций, придав им вполне современное звучание в неразрывной связи с традицией.
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