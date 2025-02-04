Yelena Eckemoff - Scenes From the Dark Ages

Кто из нас в детстве не зачитывался книгами о благородных рыцарях и прекрасных дамах: Артуровский цикл, Тристан и Изольда, «Айвенго» и «Квентин Дорвард» Вальтера Скотта, «Черная стрела» Стивенсона… Не была исключением и девочка из московской интеллигентной семьи Елена Екимова, очарованная романтикой средневековья. Но была у нее и еще одна страсть: музыка - она начала играть на фортепьяно и сочинять с четырех лет, благо музыку преподавала ее мама. Потом была Гнесинка, потом Московская консерватория. Но с чисто академического пути Елену «совратили» сначала Pink Floyd – и она увлеклась прог-роком, а потом Брубек – побывав на его московском концерте 1987 года, она пришла еще и к джазу. И все это время Екимова не переставала сочинять собственную музыку, вбиравшую в себя все ее музыкальные открытия.
В 1991 году Елена Екимова с мужем и тремя детьми эмигрировала в США. После преодоления характерных для любого эмигранта проблем, уже как Yelena Eckemoff, она поселилась в Гринсборо, Северная Каролина и продолжила заниматься любимым делом. Увлечения детства были не забыты. Елена сочинила Medieval Symphony («Средневековую симфонию»), навеянную живыми для нее воспоминаниями. Но до реализации этого проекта дело не дошло. Зато в 2010 году она выпустила свой первый альбом Cold Sun, записанный с участием известного джазового ударника Питера Эрскина и датского басиста Мадса Виндинга. С тех пор Елена в качестве композитора опубликовала целую серию интереснейших работ, в том числе библейской тематики: The Birth of Emmanuel, Death and Resurrection of Jesus Christ, Better Than Gold and Silver (здесь она выступила не только, как инструменталист, но и как вокалист), I Am a Stranger in This World. Часть этих проектов были сольными, в других участвовали такие видные мастера, как Крис Поттер, Джо Локк, Дарек Олеш и другие.
А потом стали выкристаллизовываться возможности реализации давней мечты. Елена переработала Medieval Symphony, добавила новые материалы, и решила сделать этот проект с участием ансамбля. Новый двойной альбом, названный теперь Scenes From the Dark Ages записывался в июне 2023 года, в старинном итальянском городе Мантуя (очень подходящее место для средневековой тематики) с участием группы итальянских музыкантов (гитара, скрипка, флейта, бас) и очень известного участием в проектах, где Запад встречается с Востоком индийского перкуссиониста и ударника Трилока Гурту. Сама Елена участвовала в проекте не только как композитор, но и как клавишник, работая с целой группой инструментов – от классического фортепьяно и старинных клавикорд и до современных синтезаторов.
… Лет пять назад я прочел книгу британского историка Льюиса Зальцмана «Жизнь Англии в Средние века» (в оригинале - English Life in the Middle Ages). Автор выбрал своеобразный путь: отказавшись от традиционной последовательности правящих особ и хронологии войн и битв, он сконцентрировался на повседневной жизни англичан разных сословий того времени. Схожим путем пошла и Елена Якимова, только применительно к средневековой Европе в целом. Ее музыкальные картины – треки переносят нас из сельской таверны (Village Tavern) на рыцарский турнир (Tournament), с поля битвы (Battle) в лабораторию алхимика (Alchemist), знакомят с жизнью крестьян (From Peasants Life) и лордов (From the Life of the Lords), мы встречаем пилигримов (Pilgrims), рыцарей (Adventures of a Knight), монахов в монастырской библиотеке (Monks in Scriptorium, возможно, салют Умберто Эко), восторгаемся величием древних замков (Legends of the Castle) и соборов (Cathedral, возможно, салют Уильяму Голдингу). Стилистически музыка Елены представляет собой органичный симбиоз современной камерной музыки, прог-рока и джазовой импровизации. Отличная работа всех участников проекта делает музыку Scenes From the Dark Ages необычайно убедительной и…ее просто очень интересно слушать! Альбом, как и все предыдущие работы Екимовой, будет издан на ее лейбле L & H Production в конце марта 2025 года. Надеюсь, он найдет свою благодарную аудиторию.
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