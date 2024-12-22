Yuto Mitomi - Epicycle

В 2021 году имя живущего в США японского джазового саксофониста Юто Митоми уже появлялось на наших электронных страницах в связи с проектом Utopia, в котором он играет в дуэте с тезкой, гитаристом Юто Каназавой. В рамках этого проекта они выпустили в том году свой второй альбом Imaginably. Но для Юто Митоми это не единственный проект. Он много выступает, участвует в различных фестивалях, ежегодно совершает гастрольные туры по Японии и работает в самых разных форматах. Представляемый сегодня альбом Epicycle, записан квартетом музыкантов, в котором саксофон Митоми поддерживает классическое джазовое фортепьянное трио.
Любопытно, что сформированный Юто квартет – стопроцентно японский по составу, хотя все его участники сейчас живут и работают в Штатах. Митоми пригласил для записи Epicycle известных представителей многочисленной японской джазовой диаспоры в США. За фортепьяно и клавишными сидит Такахиро Изумикава, работавший с Винсентом Зеррингом, Расселом Мэлоуном, Сайрусом Честнатом и руководящий также собственным проектом. Уроженец Кобе Мото Фукусима играет не только на шестиструнной бас-гитаре, но и на традиционном японском сямисене (правда, не в этом проекте). Он является одним из лидеров трио House of Waters, а его музыкальные интересы простираются от академической музыки до африканских мотивов в музыке Латинской Америки. Ударник Кейта Огава – возможно, самый именитый музыкант в этом составе. Он трехкратный обладатель и пятикратный номинант Грэмми, партнер таких музыкантов, как Snarky Puppy, Сесиль МакЛорин Сальвант, Чарли Хантер и других известных личностей.
В альбом, названный старинным термином «эпицикл», обозначающим маршрут движения Солнца, планет и звезд вокруг Земли в геоцентрической системе Птолемея, Юто Митоми включил восемь композиций. Из них пять сочинены им самим, включая большое двухчастное титульное полотно Epicycle, а три трека - Morning Haze, Grappling Cats и Moony Night – представляют собой чисто импровизационные композиции, родившиеся непосредственно в студии при записи альбома. Я «рассекретил» здесь названия импровизационных треков программы, но при прослушивании альбома особой разницы между заранее сочиненными и импровизационными композициями мне заметить не удалось. Это говорит и о высоком уровне взаимопонимания между партнерами, и о достоинствах музыки Митоми, предоставляющей его партнерам широкое поле для демонстрации собственного мастерства, хотя, конечно, основным солистом остается он сам. По стилистике музыка Митоми очень современна и располагается на тонком перешейке между мэйнстримом и авангардом, что обещает неплохие перспективы творческого развития талантливому композитору и саксофонисту.
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