Yuto Mitomi - Epicycle

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Yuto Mitomi - Epicycle

Yuto Mitomi - Epicycle

22.12.2024
Yuto Mitomi - Epicycle

В 2021 году имя живущего в США японского джазового саксофониста Юто Митоми уже появлялось на наших электронных страницах в связи с проектом Utopia, в котором он играет в дуэте с тезкой, гитаристом Юто Каназавой. В рамках этого проекта они выпустили в том году свой второй альбом Imaginably. Но для Юто Митоми это не единственный проект. Он много выступает, участвует в различных фестивалях, ежегодно совершает гастрольные туры по Японии и работает в самых разных форматах. Представляемый сегодня альбом Epicycle, записан квартетом музыкантов, в котором саксофон Митоми поддерживает классическое джазовое фортепьянное трио.

Любопытно, что сформированный Юто квартет – стопроцентно японский по составу, хотя все его участники сейчас живут и работают в Штатах. Митоми пригласил для записи Epicycle известных представителей многочисленной японской джазовой диаспоры в США. За фортепьяно и клавишными сидит Такахиро Изумикава, работавший с Винсентом Зеррингом, Расселом Мэлоуном, Сайрусом Честнатом и руководящий также собственным проектом. Уроженец Кобе Мото Фукусима играет не только на шестиструнной бас-гитаре, но и на традиционном японском сямисене (правда, не в этом проекте). Он является одним из лидеров трио House of Waters, а его музыкальные интересы простираются от академической музыки до африканских мотивов в музыке Латинской Америки. Ударник Кейта Огава – возможно, самый именитый музыкант в этом составе. Он трехкратный обладатель и пятикратный номинант Грэмми, партнер таких музыкантов, как Snarky Puppy, Сесиль МакЛорин Сальвант, Чарли Хантер и других известных личностей.

В альбом, названный старинным термином «эпицикл», обозначающим маршрут движения Солнца, планет и звезд вокруг Земли в геоцентрической системе Птолемея, Юто Митоми включил восемь композиций. Из них пять сочинены им самим, включая большое двухчастное титульное полотно Epicycle, а три трека - Morning Haze, Grappling Cats и Moony Night – представляют собой чисто импровизационные композиции, родившиеся непосредственно в студии при записи альбома. Я «рассекретил» здесь названия импровизационных треков программы, но при прослушивании альбома особой разницы между заранее сочиненными и импровизационными композициями мне заметить не удалось. Это говорит и о высоком уровне взаимопонимания между партнерами, и о достоинствах музыки Митоми, предоставляющей его партнерам широкое поле для демонстрации собственного мастерства, хотя, конечно, основным солистом остается он сам. По стилистике музыка Митоми очень современна и располагается на тонком перешейке между мэйнстримом и авангардом, что обещает неплохие перспективы творческого развития талантливому композитору и саксофонисту.

© & (p) 2025 YM Sounds

8 tks / 45 mins

(Yuto Mitomi – ts, ss; Takahiro Izumikawa – p, keyb; Moto Fukushima - six string b; Keita Ogawa – dr, perc;)

Линк предоставила Maja Ilic

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Япония
музыкальный стиль
современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2025 г.

Brandon Lopez / DoYeon Kim - Syzygy, Vol. 1
  • стиль: этно
Что такое авангардный джаз или свободная импровизация многие хорошо себе представляют, хотя не всегда могут толком объяснить. Музыки такого типа выпускается довольно много. Что такое этническая традиционная музыка тоже вполне понятно и релизов ...
подробнее
13.12.2024
Gao Hong & Zhao Xiaoxia - Prelude to the Divine Realm
  • стиль: этно
Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнике, вновь приглашает слушателей в путешествие в мир традиционной музыки Китая. На сей раз это дуэт двух замечательных исполнительниц, двух мастеров игры на старинных китайских инструментах. Гао ...
подробнее
06.12.2024
Karl Latham - Living Standards II
  • стиль: джаз
В 2016 году барабанщик Карл Латам к вящему удовольствию тех, кто полюбил рок раньше джаза, а сегодня с удовольствием слушает и старый рок, и пропитанный роком джаз, условно называемый музыкой фьюжн, выпустил альбом Living Standards , где представил ...
подробнее
10.12.2024
Michael Sarian / Matthew Putman / Ledian Mola / Federico Ughi - The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1
  • стиль: джаз
Вот и начали появляться в нашей почте альбомы, релиз которых намечается уже на будущий, 2025-й год. В январе увидит свет новый альбом от 577 Records под названием The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1. Четверо его создателей живут в Нью-Йорке, но ...
подробнее
23.11.2024
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com