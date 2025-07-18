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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Sophie Tassignon - A Slender Thread

Sophie Tassignon - A Slender Thread

18.07.2025
Sophie Tassignon - A Slender Thread

Красочная и затейливая обложка альбома A Slender Thread сродни представленной на нем музыке. Живущая в Германии бельгийская вокалистка, пианистка и композитор Софи Тассиньон уже давно завоевала славу одной из ярких мастеров европейского нового джаза и экспериментальной музыки. Свое мастерство в создании монументальных электроакустических полотен с вокальными партиями на нескольких языках она убедительно продемонстрировала в своем сольном дебюте Mysteries Unfold (RareNoise Records, 2020), получившем очень высокие оценки в прессе.

Новую работу Софи создавала в творческом союзе с американским гитаристом и электроакустическим дизайнером Кевином Паттоном. С Тассииньон он сотрудничает также в рамках дуэта Louise et Vilmorin. Все тексты композиций альбома Тассиньон поет на четырех языках – немецком, английском, русском (которым она свободно владеет) и арабском (который она сейчас активно изучает).Тон всему альбому задает длинная стартовая композиция Erbarme Dich-A Slender Thread-Molitva, состоящая, по сути, из двух блоков. Первый – это ария Erbarme Dich из оратории Баха «Страсти по Матфею». Голос Софи поднимается здесь в поистине космические высоты, прекрасно отражая мощь и эмоциональное напряжение музыки великого Иоганна Себастьяна. Второй же блок выглядит, на первый взгляд, неожиданным: это интерпретация известной песни выдающегося советского барда Булата Окуджавы «Молитва». Надо сказать, Софи вообще неравнодушна к русскоязычной лирике бардов: в первом альбоме Тассиньон исполняла песню Юлия Кима. При всей интимности лирики Окуджавы, ее общечеловеческое содержание в версии Софи неожиданно оказывается вполне стыкуемой с аналогичным посылом гениальной музыки Баха. Очень сильное впечатление! По-русски Тассиньон поет и известную народную песню Chornij Voran о погибающем на поле боя солдате. Marhaba-Yellow Leaves – это совсем иное настроение и иной регион. Здесь Софи объединила в одной композиции два арабоязычных произведения: поэму поэтессы Уша бинт Халифа аль Сувайди и стихи Хишама Насра с не менее впечатляющим результатом. The Soldier In You как бы цементирует гуманистический посыл всего незаурядного альбома, заслуживающего самого благосклонного внимания.

© &(p) 2025 Nemu Records

4 tks / 35 mins

(Sophie Tassignon - all voices, electroacoustic textures, p, dr programming; Kevin Patton - g, distorted g, drum & bass programming;)

Линк предоставлен Nemu Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бельгия, Германия, США
музыкальный стиль
авангард


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