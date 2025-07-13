The Counterfictionals - An Incomplete Encyclopedia of Gentle Emotions
13.07.2025
Молодой датский коллектив из Копенгагена The Counterfictionals впервые громко заявил о себе проектом No Hay Banda в 2019 году, который не только привлек благожелательное внимание прессы, но и принес The Counterfictionals номинацию на Датскую музыкальную премию в номинации «Лучший джазовый альбом».
И вот, пять лет спустя, The Counterfictionals делают новый шаг вперед с проектом An Incomplete Encyclopedia of Gentle Emotions. Группа записывала его в составе секстета, который отличает изысканная и разнообразная звуковая палитра. Кристофер Розинг-Шоу - это вообще мультиинструменталист, который помимо кларнетов, саксофонов и ряда других инструментов, оперирует, например, таким редким инструментом, как теремин. Компанию ему на кларнетах и саксофонах составляет Йеппе Захо, являющийся также лидером собственного квинтета. Альт, кларнет, фортепьяно, в том числе препарированное - это инструменты опытной Генриэтты Грот. Дополняют ансамбль гитаристка Майя Ромм, басист Тове Соренсен и ударник Бьорн Хеебол.
Новый проект группа посвятила миру кино, подлинному и воображаемому. The Counterfictionals вдохновлялись работами таких разных мастеров, как Дэвид Линч, Джейн Кэмпион, Серджио Леоне, Вес Андерсон и других. Но музыка пяти треков, составивших An Incomplete Encyclopedia of Gentle Emotions, - это не музыкальные иллюстрации к тем или иным фильмам, это, с точки зрения группы, «сюрреалистический, нежный и всесторонне увлекательный взгляд на современный джаз.» Разнообразие выразительных средств, мелодическая чистота и сыгранность коллектива сделали каждый из пяти треков этого небольшого альбома уникальным и запоминающимся. Стоит услышать!
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