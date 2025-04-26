Tad Robinson - Soul In Blue

Конечно, в Нью-Йорке тоже играют блюз, но самой полнокровной жизнью он пульсирует в Чикаго. Наверное, поэтому в возрасте 30 лет уроженец Манхеттена, певец и харпер, специализирующийся в соул-блюзе, Тэд Робинсон переехал в Город Ветров и вскоре стал неотъемлемой частью здешней блюзовой сцены. Гитарист Дэйв Спектер помог Тэду присоединиться к старейшему независимому блюзовому и джазовому лейблу Delmark Records. Здесь в 1994 году он записал свой первый альбом в качестве лидера One To Infinity. Четыре года спустя, выпустив здесь же Last Go Round, Робинсон перешел «в свободное плавание» и получил с тех пор уже десять номинаций на самую престижную в блюзе премию Blues Award (учитывая и период, когда она называлась Премией им. Хэнди).
И вот, много лет спустя, Тэд Робинсон возвращается в Delmark! Именно с этим логотипом выходит его новейший альбом Soul In Blue. Десять треков, из которых два кавера ("(I’m) Down To My Last Heartbreak, прославленный в исполнении Уилсона Пикета, и It’s Private Tonight Артура Адамса) и восемь композиций, сочиненных Робинсоном единолично или в содружестве с другими музыкантами, составили его программу. Альбом составлен из материалов двух сессий, записанных в разных местах и с разными составами. Шесть композиций Робинсон записал в Индианаполисе со своим постоянным ансамблем и многочисленными гостями проекта, среди которых были его старые друзья, гитаристы Дэйв Спектер и Алекс Шульц, а также клавишник и органист Альберто Мориско, соавтор Робинсона по композициям Out Of Sight And Out Of Mind и Somewhere There’s A Train. Второй пакет записей из четырех композиций был сделан в Чикаго, в студии Delmark Riverside. Здесь Робинсону аккомпанировал фирменный бэнд The Delmark All Stars с такими мастерами, как Майк Уилер или Рузвельт Парифой.
Хотя на обложке альбома Робинсон представлен в роли харпера, более мощное впечатление в этом проекте оставляет его вокальное мастерство. Это действительно очень большой мастер, умело сочетающий в своем искусстве элементы соул-блюза, классического ритм-энд-блюза и чикагские традиции. Как говорит сам Тэд, «В конечном итоге, в блюзовой музыке вы начинаете звучать как вы. Неважно, был у вас хороший день или плохой, вы все равно будете звучать как вы. Конечно, вам нужно слушать, что делают другие музыканты, но затем так же быстро забывать об этом. Нет никакого смысла в копировании кого-то другого». Что ж, Тэд всегда следовал и следует этим принципам. А вот к нему прислушиваются многие и многие…
(Tad Robinson – voc, harmonica; Kevin Anker – keyb (tks 1,4,5,7-10); Brian Yarde – dr (tks 1-3, 5,8,9); Paul Holdman – g (tks 1,2,5,8,9); David Murray – b (tks 1,9); The Delmark All Stars: Roosevelt Purifoy Jr – org (tks 4, 6,7,10); Pooky Styx – dr (tks 4,6,7,10); Larry Williams – b (tks 4, 6,7,10); Carlos Showers, Mike Wheeler – g (tks 4,6,10); special guests: Alberto Marisco – keyb (tks 2,3); Steve Gomes (tks 5,8), Brandon Meeks (tk 2) – b; Dave Specter – g (tk 7); Alex Schultz – g, b (tk 3); Tomi Leino – lead g (tk 1); Chris Vitarello – rhythm g (tk 2); Mark Buselli – tp (tk 5); Rich Cohen – ts (tk 5); Geraldo De Oliveira – congas (tk 10); Devin B.Thompson, Lorie Smith – background voc (tk 2);)
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