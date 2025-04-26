Tad Robinson - Soul In Blue

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Tad Robinson - Soul In Blue

Tad Robinson - Soul In Blue

26.04.2025
Tad Robinson - Soul In Blue

Конечно, в Нью-Йорке тоже играют блюз, но самой полнокровной жизнью он пульсирует в Чикаго. Наверное, поэтому в возрасте 30 лет уроженец Манхеттена, певец и харпер, специализирующийся в соул-блюзе, Тэд Робинсон переехал в Город Ветров и вскоре стал неотъемлемой частью здешней блюзовой сцены. Гитарист Дэйв Спектер помог Тэду присоединиться к старейшему независимому блюзовому и джазовому лейблу Delmark Records. Здесь в 1994 году он записал свой первый альбом в качестве лидера One To Infinity. Четыре года спустя, выпустив здесь же Last Go Round, Робинсон перешел «в свободное плавание» и получил с тех пор уже десять номинаций на самую престижную в блюзе премию Blues Award (учитывая и период, когда она называлась Премией им. Хэнди).

И вот, много лет спустя, Тэд Робинсон возвращается в Delmark! Именно с этим логотипом выходит его новейший альбом Soul In Blue. Десять треков, из которых два кавера ("(I’m) Down To My Last Heartbreak, прославленный в исполнении Уилсона Пикета, и It’s Private Tonight Артура Адамса) и восемь композиций, сочиненных Робинсоном единолично или в содружестве с другими музыкантами, составили его программу. Альбом составлен из материалов двух сессий, записанных в разных местах и с разными составами. Шесть композиций Робинсон записал в Индианаполисе со своим постоянным ансамблем и многочисленными гостями проекта, среди которых были его старые друзья, гитаристы Дэйв Спектер и Алекс Шульц, а также клавишник и органист Альберто Мориско, соавтор Робинсона по композициям Out Of Sight And Out Of Mind и Somewhere There’s A Train. Второй пакет записей из четырех композиций был сделан в Чикаго, в студии Delmark Riverside. Здесь Робинсону аккомпанировал фирменный бэнд The Delmark All Stars с такими мастерами, как Майк Уилер или Рузвельт Парифой.

Хотя на обложке альбома Робинсон представлен в роли харпера, более мощное впечатление в этом проекте оставляет его вокальное мастерство. Это действительно очень большой мастер, умело сочетающий в своем искусстве элементы соул-блюза, классического ритм-энд-блюза и чикагские традиции. Как говорит сам Тэд, «В конечном итоге, в блюзовой музыке вы начинаете звучать как вы. Неважно, был у вас хороший день или плохой, вы все равно будете звучать как вы. Конечно, вам нужно слушать, что делают другие музыканты, но затем так же быстро забывать об этом. Нет никакого смысла в копировании кого-то другого». Что ж, Тэд всегда следовал и следует этим принципам. А вот к нему прислушиваются многие и многие…

© & (p) 2025 Delmark Records

10 tks / 43 mins

(Tad Robinson – voc, harmonica; Kevin Anker – keyb (tks 1,4,5,7-10); Brian Yarde – dr (tks 1-3, 5,8,9); Paul Holdman – g (tks 1,2,5,8,9); David Murray – b (tks 1,9); The Delmark All Stars: Roosevelt Purifoy Jr – org (tks 4, 6,7,10); Pooky Styx – dr (tks 4,6,7,10); Larry Williams – b (tks 4, 6,7,10); Carlos Showers, Mike Wheeler – g (tks 4,6,10); special guests: Alberto Marisco – keyb (tks 2,3); Steve Gomes (tks 5,8), Brandon Meeks (tk 2) – b; Dave Specter – g (tk 7); Alex Schultz – g, b (tk 3); Tomi Leino – lead g (tk 1); Chris Vitarello – rhythm g (tk 2); Mark Buselli – tp (tk 5); Rich Cohen – ts (tk 5); Geraldo De Oliveira – congas (tk 10); Devin B.Thompson, Lorie Smith – background voc (tk 2);)

Линк предоставлен Delmark Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
ритм-энд-блюз, чикагский блюз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2025 г.

  • стиль: джаз
Трио «Восприятие» (Perceptions Trio) образовалось в швейцарском городе Базель еще в 2019 году, однако его дебютный альбом The Wicked Crew увидит свет только в феврале 2025 года. Причина столь большого разрыва между двумя этими датами лежит прежде ...
подробнее
08.02.2025
  • стиль: джаз
Канадский джазовый гитарист и композитор из Квебека Рон Леду родился в небольшом городке у самой границы с США, но сейчас живет и работает в Монреале. Рон получил степень бакалавра в сфере джазового исполнительства в университете Concordia, а также ...
подробнее
07.02.2025
  • стиль: джаз
Подростковые годы Расса Аникстера пришлись на расцвет эры музыки андеграунда 60-х годов, эры хиппи. Для подростка из Сан-Франциско кумирами стали Grateful Dead, Карлос Сантана и другие исполнители и группы тех лет. Ему особенно нравились те ...
подробнее
14.02.2025
  • стиль: джаз
Швейцарский барабанщик и композитор Самир Борингер родился в 1991 году в Цюрихе. Пробовать себя в игре на барабанах Самир начал еще в семилетнем возрасте, а впоследствии получил образование в местной консерватории. В своей профессиональной карьере ...
подробнее
18.04.2025
  • стиль: джаз
Предыдущий альбом американской вибрафонистки и композитора Саши Берлинер Onyx (2022) произвел на автора этих строк очень сильное впечатление (обзор этой работы легко найти на сайте), так что ее новую работу, оказавшийся третьим в дискографии Саши ...
подробнее
24.01.2025
  • стиль: джаз
Географически Sonic Chambers Quartet объединяет два знаковых для истории джаза города – Новый Орлеан и Нью-Йорк, а творчески – в первую очередь его создателей, двух музыкантов одной специализации, схожих вкусов, людей талантливых и креативных. ...
подробнее
14.03.2025
  • стиль: джаз
Альбом Impact – прекрасная возможность познакомиться с очень колоритным ветераном канадского джаза. Стив Холт родился в Монреале и начал играть на фортепьяно уже в четыре года. В семнадцать он уже профессионал, играющий в местных клубах. В 22 года ...
подробнее
27.04.2025
  • стиль: джаз
В 2025 году Стив Смит и его группа Vital Information дарят своим многочисленным поклонникам новый альбом. Стив Смит поистине не увядаем! Достаточно сказать, что Vital Information была основана еще в 1983 году и в прошлом году отметила свое ...
подробнее
21.01.2025
  • стиль: джаз
Еще только узнав о подготовке этого релиза, я предвкушал встречу с альбомом Bone Bells. Дуэт таких креативных личностей, как Сильви Курвуазье и Мэри Хальворсон – это всегда интересно. Одна из лучших джазовых гитаристок мира, американка Мэри ...
подробнее
08.03.2025
  • стиль: этно
Пианистка, композитор, продюсер и педагог из Шри Ланки Таня Эканаяка предпочитает только сольные проекты, и они приносят ей успех: Таня – первый музыкант-композитор из Шри Ланки, чьи альбомы издают крупные международные компании. Благодаря релизу ...
подробнее
17.04.2025
  • стиль: джаз
Whispering Worlds – новый проект живущего в США уроженца Канады, трубача и композитора Аарона Шрагге. Этот музыкант уже успел неплохо зарекомендовать себя в сферах импровизационной музыки и world music. Шрагге сотрудничал с Дэниэлом Картером, Дэйвом ...
подробнее
31.03.2025
  • стиль: джаз
Кто из нас в детстве не зачитывался книгами о благородных рыцарях и прекрасных дамах: Артуровский цикл, Тристан и Изольда, «Айвенго» и «Квентин Дорвард» Вальтера Скотта, «Черная стрела» Стивенсона… Не была исключением и девочка из московской ...
подробнее
04.02.2025
© 2012-2025 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com