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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Unity Quartet - Samba of Sorts

Unity Quartet - Samba of Sorts

03.05.2025
Unity Quartet - Samba of Sorts

Перефразируя известное выражение «Все дороги ведут в Рим», можно сказать, что очень многие джазовые дороги ведут в Нью-Йорк. Примером тому может послужить творческая судьба четырех бразильских музыкантов, объединившихся в квартет под названием Unity Quartet. Самый старший по возрасту в этой четверке, пианист Хелио Алвеш (р.1966) родился в Сан-Паулу, но уже в восемнадцатилетнем возрасте отправился в США для учебы в бостонском колледже Беркли. В 1990 году он перебрался в Нью-Йорк и стал неотъемлемой частью местной джазовой сцены, в первую очередь представленной местной бразильской музыкальной диаспорой. Алвеш работал с Дудукой Да Фонсекой, Клаудио Родити, Санти Дебриано, Айрто Морейрой, но и с Пакито Д’Ривера, Джо Хендерсоном и Йо Йо Ма, имеет довольно обширную собственную дискографию. Гитарист Гильермо Монтейро, кариока из Рио-де-Жанейро, начал заниматься музыкой в самом нежном возрасте, определенную известность приобрел на родине, но в 1999 году был отмечен Иститутом джаза им. Телониуса Монка и учился там под руководством самого Кларка Терри. С 2000 года МОнейро живет в Нью-Йорке и активно работает со многими известными музыкантами: Кенни Вернером, Роном Картером, Куртом Эллингом и другими. Разумеется, он играет и много бразильской музыки, например, в ансамбле Дудуки Да Фонсеки. Уроженец Порту-Алегре Гили Лопеш начинал играть на басу, как самоучка. В начале нового века он отправился в Англию, где учился в Guildhall School of Music and Drama и более десяти лет работал музыкантом в этой стране. Потом Лопеш продолжил образование в Берлине, выступал в более, чем 35 странах мира, но в конечном счете также оказался в Нью-Йорке. Барабанщик Алекс Каутц, как и Алвеш, родился в Сан-Паулу. В Нью-Йорке он работает уже более десяти лет, хорошо известен и как музыкант играющий джаз и бразильскую популярную музыку, а также, как педагог.

Все четверо решили создать Unity Quartet в 2021 году, не раз выступали вместе в клубах Нью-Йорка, а ныне Sunnyside Records представляет их совместный альбом Samba of Sorts. Каждый из участников квартета принес в программу этого проекта по одной собственной композиции. Алвеш сочинил композицию Frenzy, Монтейро предложил свою балладу Lucena, Лопеш – джазовый вальс Paloma Plage, а Каутц написал титульную композицию Samba of Sorts. Другую часть альбома составили произведения прославленных бразильских авторов, среди которых Viola Violar Милтона Насименту и Santo Antonio Гермето Паскуаля. В целом программа альбома дает широкий диапазон самых разных направлений бразильской музыки, от джаза и популярной бразильской музыки и до таких фольклорных направлений, как байяо, форро и самба, и каждое из них представлено в оригинальных аранжировках и высокопрофессиональном исполнении, которое явно порадует поклонников бразильской музыки.

© & (p) 2025 Sunnyside Records

8 tks / 42 mins

(Helio Alves – p; Guilherme Monteiro – g; Gili Lopes – b; Alex Kautz – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия
музыкальный стиль
Латинский джаз


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