Yotam Silberstein - Standards Vol.2

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Спустя год после выпуска альбома Standards работающий в США израильский гитарист Йотам Зильберстайн выпустил его логическое продолжение: альбом Standards Vol.2. О предшественнике, как и о самом Зильберстайне, мы писали и тот текст можно при желании найти на сайте, так что сразу перейдем к новой работе.
Связь двух работ можно уловить даже по обложке, где мы вновь видим фотографию Йотама, только уже не в темных очках. Вновь партнерами Зильберстайна является ритм-группа Джон Патитуччи – Билли Харт и вновь, на сей раз, правда, только в одном треке трио превращается в квартет с участием прославленного тенор-саксофониста Джорджа Коулмена. Звездный статус партнеров Йотама на сей раз выглядит особенно выпукло: я пишу эти строки вскоре после оглашения результатов юбилейного, 30-го по счету, оглашения результатов присуждения ежегодных премий Ассоциации джазовых журналистов. И в этот раз 90-летний Коулмен получил самую престижную награду за заслуги перед джазом в течение всей жизни, Патитуччи был назван лучшим электрическим басистом и стал номинантом в категории «акустический басист, а Харт стал номинантом среди ударников. Дополнительные комментарии тут излишни.
Надо отдать должное Зильберстайну: в новой программе он еще тщательнее подошел к выбору композиций, избегая слишком «заезженных» стандартов, а в ряд достаточно редко исполняемых композиций вдохнул новую жизнь, благодаря оригинальным аранжировкам. Существенную часть программы составили баллады: Blue Gardenia (известная по фильму 50-х годов, где ее исполнял Нэт Кинг Коул, вообще один из любимых музыкантов Зильберстайна), Just As Though You Were Here Джона Бенсона Брукса и другие треки. Особое место занимает в альбоме Delilah Виктора Янга, тоже впервые прозвучавшая в кинофильме – здесь Йотам играет на уде – традиционной арабской лютне, хорошо знакомой выходцу с Ближнего Востока. Трибьютом Весу Монтгомери, на которого Зильберстайн похож манерой игры, стала композиция Рассела Робинсона Portrait of Jennie. Ну и, конечно, нельзя пройти мимо самого энергичного трека альбома, Tenor Madness Сонни Роллинса, где с блеском солирует ветеран Джордж Коулмен, - настоящее украшение этого достойного во всех отношениях проекта.
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10 tks / 52 mins
(Yotam Silberstein – g, oud (tk 7); John Patitucci – b; Billy Hart – dr; George Coleman – ts (tks 3);)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН