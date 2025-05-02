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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Amina Claudine Myers - Solace Of The Mind

Amina Claudine Myers - Solace Of The Mind

02.05.2025
Amina Claudine Myers - Solace Of The Mind

Новый альбом Амины Клодины Майерс оставил у меня четкое ощущение, что для 83-хлетней пианистки и композитора Solace Of The Mind – это некое подведение итогов. За свою длящуюся более шестидесяти лет карьеру в джазе Майерс превратилась из безвестной молодой пианистки сначала в одного из активных участников AACM (Ассоциации по поддержке креативных музыкантов) в Чикаго, а затем, с годами, - в живую икону авангардного джаза и, кстати, обладательницу почетнейшего звания National Endowment for the Arts Jazz Master (2024). При этом она и сегодня продолжает активно работать. В прошлом году наделал много шуму ее дуэтный альбом с не менее известным Вададой Лео Смитом CentralPark'sMosaicofReservoir, Lake, PathsandGardens. Новый альбом, как и предыдущий, издан лейблом Red Hook Records, которым руководит бывший сотрудник ЕСМ Сан Чанг. Он же стал продюсером этого проекта.

На Solace Of The Mind Майерс играет преимущественно на своем основном инструменте – фортепьяно, но мы слышим ее и на Хэммонд-органе – отголоске музыки госпел и ритм-энд-блюз, которые она впитывала в юные годы в баптистских и методистских церквах, и слышим даже голос Амины Клодины. Она включила в программу альбома новые версии своих самых знаменитых композиций - African Blues, Song for Mother E, Steal Away. Здесь же потрясающая Ode to my Ancestors – прямое обращение к афроамериканским предкам, здесь же композиция в честь великого блюзмена, коллеги по чикагской сцене Джона Ли Хукера Hymn for John Lee Hooker. Да, сегодняшняя Амина Клодина Майерс по манере игры заметно отличается от прежней: в ее исполнении меньше внешней экспрессии, меньше драйва, но больше тонкости исполнения и, если хотите, философской глубины. Автор liner notes альбома, маститый Говард Мандель, отмечает: «Она полагается на тонкое прикосновение, внутреннее спокойствие и чистое чувство, чтобы успокоить душу — свою и нашу — с помощью чистой фортепианной мелодии.» Solace Of The Mind мало похож на образчик фри-джаза, как и в дуэте с Вададой Лео Смитом, это просто мудрая современная музыка, в которой ощущается неразрывная связь исполнительницы с ее корнями. Думаю, аудитория у нынешней Амины Клодины Майерс может оказаться пошире, чем в прошлые годы. И еще: очень хочется, чтобы это подведение итогов оказалось все же предварительным.

© & (p) 2025 Red Hook Records

10 tks / 41 mins

(Amina Claudine Myers – p. Hammond B3 org, voice;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН

.



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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