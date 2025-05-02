Amina Claudine Myers - Solace Of The Mind

Новый альбом Амины Клодины Майерс оставил у меня четкое ощущение, что для 83-хлетней пианистки и композитора Solace Of The Mind – это некое подведение итогов. За свою длящуюся более шестидесяти лет карьеру в джазе Майерс превратилась из безвестной молодой пианистки сначала в одного из активных участников AACM (Ассоциации по поддержке креативных музыкантов) в Чикаго, а затем, с годами, - в живую икону авангардного джаза и, кстати, обладательницу почетнейшего звания National Endowment for the Arts Jazz Master (2024). При этом она и сегодня продолжает активно работать. В прошлом году наделал много шуму ее дуэтный альбом с не менее известным Вададой Лео Смитом CentralPark'sMosaicofReservoir, Lake, PathsandGardens. Новый альбом, как и предыдущий, издан лейблом Red Hook Records, которым руководит бывший сотрудник ЕСМ Сан Чанг. Он же стал продюсером этого проекта.
На Solace Of The Mind Майерс играет преимущественно на своем основном инструменте – фортепьяно, но мы слышим ее и на Хэммонд-органе – отголоске музыки госпел и ритм-энд-блюз, которые она впитывала в юные годы в баптистских и методистских церквах, и слышим даже голос Амины Клодины. Она включила в программу альбома новые версии своих самых знаменитых композиций - African Blues, Song for Mother E, Steal Away. Здесь же потрясающая Ode to my Ancestors – прямое обращение к афроамериканским предкам, здесь же композиция в честь великого блюзмена, коллеги по чикагской сцене Джона Ли Хукера Hymn for John Lee Hooker. Да, сегодняшняя Амина Клодина Майерс по манере игры заметно отличается от прежней: в ее исполнении меньше внешней экспрессии, меньше драйва, но больше тонкости исполнения и, если хотите, философской глубины. Автор liner notes альбома, маститый Говард Мандель, отмечает: «Она полагается на тонкое прикосновение, внутреннее спокойствие и чистое чувство, чтобы успокоить душу — свою и нашу — с помощью чистой фортепианной мелодии.» Solace Of The Mind мало похож на образчик фри-джаза, как и в дуэте с Вададой Лео Смитом, это просто мудрая современная музыка, в которой ощущается неразрывная связь исполнительницы с ее корнями. Думаю, аудитория у нынешней Амины Клодины Майерс может оказаться пошире, чем в прошлые годы. И еще: очень хочется, чтобы это подведение итогов оказалось все же предварительным.
Трудно найти человека, которому бы не нравились великолепные фильмы о природе нашей планеты от канала National Geographic. И трудно было бы найти более подходящие саундтреки к этим фильмам, чем композиции британки Эсбе из ее нового альбома Mountain ...
Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнике, вновь приглашает слушателей в путешествие в мир традиционной музыки Китая. На сей раз это дуэт двух замечательных исполнительниц, двух мастеров игры на старинных китайских инструментах. Гао ...
…Этот жанр появился в северной части полуострова Индостан около 700 лет назад. Его основателем считается живший в Дели поэт и музыкант Амир Хосров Дехлеви ((1256-1352). Называется этот жанр каввали и его появление тесно связано с мистическим ...
Британский ансамбль iyatraQuartet очень необычен, его трудно подвести под определенный стилистический ярлычок. Что-то от эмбиент? Определенно. Элементы джаза? В какой-то степени. Фолк? Если да, то очень своеобразный: музыку участники квартета ...
Американский гитарист Джексон Поттер еще весьма молод, о чем красноречиво говорит его портрет на обложке альбома small things, но уже добился значительных успехов. В 2021 году хорошую прессу и высокие места в чартах получил его дебютный альбом ...
Вокалист, гитарист и автор песен Джад Тарик – для меня совсем новое блюзовое имя. Но в Штатах, а особенно в таком блюзовом городе, как Мемфис, штат Теннесси, его знают и ценят. Джад, с юных лет влюбленный в блюз, перебрался сюда в возрасте 18 лет, а ...
О проекте такого рода американский гитарист Джейк Герцог мечтал давно. Слушая работы Кенни Баррелла Guitar Forms (1965) с оркестром Гила Эванса, Джона МакЛафлина The Mediterranean (1988) с Лондонским симфоническим оркестром или, свежий пример, Билла ...
С британским музыкантом Джейсоном Картером и его необычным гибридным инструментом под названием арфо-гитара мы знакомили наших читателей несколько лет назад по его альбому Seeking The Divine (2023). Арфо-гитару Картера и сейчас можно рассмотреть во ...
Новый альбом блюзового пианиста Джонни Игуаны At Delmark стал вторым в его личной дискографии. Первый альбом под названием Chicago Spectacular! был выпущен также Delmark Records в 2020 году с участием целой группы звезд чикагского блюза с участием ...
Финская басистка Кайса Меенсиву начинала свой путь в музыке, подобно многим другим, с фортепьяно. Но пианисток много, а вот юная девушка, играющая на басу, - это в свое время было редкостью, особенно в Финляндии, что и определило ее окончательный ...
В 2016 году барабанщик Карл Латам к вящему удовольствию тех, кто полюбил рок раньше джаза, а сегодня с удовольствием слушает и старый рок, и пропитанный роком джаз, условно называемый музыкой фьюжн, выпустил альбом Living Standards , где представил ...
За плечами гитариста, певца и продюсера Кида Рамоса (р. 1959) – большая и славная карьера в блюзе. Уроженец Калифорнии, он родился в семье оперных певцов и самим происхождением судьба словно подталкивала его к музыке. Настояшим профессионалом он ...