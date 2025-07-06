Carol Liebowitz / Nick Lyons - The Inner Senses

Если вам нравится музыка, в которой новоджазовый авангард заключен в формы, близкие академической музыке, не пожалейте час своего времени, чтобы послушать новый альбом нью-йоркского дуэта Кэрол Либовиц (фортепьяно) / Ник Лайонс (альт-саксофон) The Inner Senses. Оба этих имени хорошо известны поклонникам свободной импровизационной музыки, знакомы они и нашим постоянным читателям по разным проектам, в том числе по совместному альбому The First Set (2016). В принципе же Кэрол и Ник сотрудничают с 2007 года, и по тому, как долго существует этот дуэт, можно судить об отличном взаимопонимании двух партнеров.
Десять композиций для нового альбома они сочинили вместе и лишь композиция Ontology принадлежит перу Конни Крузерс, известной пианистки и педагога, ментора Кэрол Либовиц на ранней стадии ее карьеры. Мне трудно выделить в этом шестидесятиминутном блоке какую-то одну или две композиции. Музыкальный поток сознания при идеальном взаимопонимании, креативный диалог фортепьяно и альт-саксофона захватывает с первой и до последней композиции альбома. При этом дуэт сохраняет ощутимую связь с джазовой традицией, хотя эта сторона их музыки порой остается в тени. Как образно писал в liner notes к альбому джазовый барабанщик Винни Сперацца, «В 21 веке мы все еще открываем оригинальные способы найти правду момента в звуке. С их самовыражением, представленным в альбоме , Кэрол Либовиц и Ник Лайонс помогают открыть наши уши для прошлого, настоящего и будущего джаза.»
А закончить этот текст хочется еще одной цитатой, на сей раз от Роджера Фэрби из All About Jazz: « Этот импровизационный дуэт напоминает дуэтные выступления Стива Лэйси и Мэла Уолдруна по стилю и интенсивности… почти телепатически… гипнотически привлекательно». По-моему, очень точно сказано!
Среди множества появляющихся каждый день музыкальных новинок этот альбом привлек своей совершенно особой аурой, необычностью и оригинальностью. KYN – дебютный альбом одноименного женского вокального трио, работающего в акапелльном варианте. Трио это ...
Так уж получилось, что я слушаю этот альбом и пишу эти строки в дни, когда израильская авиация методично уничтожает военные объекты в Иране, а иранские баллистические ракеты бьют по израильским городам. И тут – альбом коллектива из Торонто Ladom ...
Дух неистового либертарианца, писателя и философа Роберта Антона Уилсона может возрадоваться где-то там, в мире духов: в российской столице четверо музыкантов не только объединились, применив в названии своего коллектива придуманное им слово ...
Молодая талантливая фадишта (то есть исполнительница песен в жанре португальской музыки фаду) LINA_ (ее настоящее имя Лина Кардозу Родригеш) наделала много шуму своим прекрасным альбомом Fado Cam õ es (2024), занявшим самые высокие позиции в мировых ...
Не знаю, видят ли участники проекта LLL перспективы дальнейшей совместной деятельности, но три итальянских музыканта, басист Лоренцо Фелицати, трубач Лука Калабрезе и гитарист Лука Форментини впервые играли вместе 9 и 10 января 2024 года на площадке ...
Три года спустя выпуска альбома Truce 2 немецкий гитарист и композитор Маркус Рейтер выпускает новый, третий альбом серии Truce, на этот раз он называется Truce <3. Как и в других альбомах этой серии, Маркус играет здесь в трио с итальянским ...
Американка российского происхождения, влюбленная в бразильскую музыку – это максимально краткая характеристика джазовой вокалистки, композитора и продюсера из Сан-Франциско Маши Кампанья. Любовь к джазу в целом и бразильскому его варианту в ...
В 2003 году тридцатилетние Массимо Биолкати и Лионель Люке вместе с двадцатилетними Аароном Парксом и Кендриком Скоттом оказались в гастрольном бэнде маститого уже тогда трубача Теренса Бланчарда. Совместный концертный тур сблизил этих четверых ...
Живущий в Нидерландах и уже знакомый нашим читателям по предыдущему альбому Embodied Poetry (2023) турецкий исполнитель на уде и композитор Мехмет Полат выпустил новый альбом своего квартета, озаглавленный Roots in Motion. На мой взгляд, это очень ...
Вот и начали появляться в нашей почте альбомы, релиз которых намечается уже на будущий, 2025-й год. В январе увидит свет новый альбом от 577 Records под названием The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1. Четверо его создателей живут в Нью-Йорке, но ...
Не одно джазовое поколение сменилось после ухода из жизни в 1982 году Телониуса Монка, но личность и творческое наследие выдающегося джазового пианиста и композитора, одного из родоначальников бопа, по-прежнему привлекает множество музыкантов во ...
Всегда интересно следить за дебютами. Дебют – это обязательно новая индивидуальность со своей творческой концепцией и новыми идеями, пусть даже в рамках существующих стилистик (принципиально новые стили в джазе не появлялись уже очень давно, ...