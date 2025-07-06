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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Carol Liebowitz / Nick Lyons - The Inner Senses

Carol Liebowitz / Nick Lyons - The Inner Senses

06.07.2025
Carol Liebowitz / Nick Lyons - The Inner Senses

Если вам нравится музыка, в которой новоджазовый авангард заключен в формы, близкие академической музыке, не пожалейте час своего времени, чтобы послушать новый альбом нью-йоркского дуэта Кэрол Либовиц (фортепьяно) / Ник Лайонс (альт-саксофон) The Inner Senses. Оба этих имени хорошо известны поклонникам свободной импровизационной музыки, знакомы они и нашим постоянным читателям по разным проектам, в том числе по совместному альбому The First Set (2016). В принципе же Кэрол и Ник сотрудничают с 2007 года, и по тому, как долго существует этот дуэт, можно судить об отличном взаимопонимании двух партнеров.

Десять композиций для нового альбома они сочинили вместе и лишь композиция Ontology принадлежит перу Конни Крузерс, известной пианистки и педагога, ментора Кэрол Либовиц на ранней стадии ее карьеры. Мне трудно выделить в этом шестидесятиминутном блоке какую-то одну или две композиции. Музыкальный поток сознания при идеальном взаимопонимании, креативный диалог фортепьяно и альт-саксофона захватывает с первой и до последней композиции альбома. При этом дуэт сохраняет ощутимую связь с джазовой традицией, хотя эта сторона их музыки порой остается в тени. Как образно писал в liner notes к альбому джазовый барабанщик Винни Сперацца, «В 21 веке мы все еще открываем оригинальные способы найти правду момента в звуке. С их самовыражением, представленным в альбоме , Кэрол Либовиц и Ник Лайонс помогают открыть наши уши для прошлого, настоящего и будущего джаза.»

А закончить этот текст хочется еще одной цитатой, на сей раз от Роджера Фэрби из All About Jazz: « Этот импровизационный дуэт напоминает дуэтные выступления Стива Лэйси и Мэла Уолдруна по стилю и интенсивности… почти телепатически… гипнотически привлекательно». По-моему, очень точно сказано!

© & (p) 2025 Steeplechase/LookOut

10 tks /61 mins

(Carol Liebowitz – p; Nick Lyons –as;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка


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