Carol Liebowitz / Nick Lyons - The Inner Senses

Три года спустя выпуска альбома Truce 2 немецкий гитарист и композитор Маркус Рейтер выпускает новый, третий альбом серии Truce, на этот раз он называется Truce <3. Как и в других альбомах этой серии, Маркус играет здесь в трио с итальянским ...