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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Bob Gorry / Adam Matlock - Phantom

Bob Gorry / Adam Matlock - Phantom

16.05.2025
Bob Gorry / Adam Matlock - Phantom

Фри-джазовый привет из Нью-Хэйвена, Коннектикут. Один из создателей альбома Phantom, гитарист Боб Горри, руководитель New Haven Improvisers Collective (NHIC) и шеф Bintam Granite Records, уже знаком нашим читателям по нескольким работам. Последний раз мы писали о его дуэте с другим гитаристом, Джо Моррисом, под названием Down The Rock, тот альбом был выпущен в 2024 году. Phantom – это тоже дуэт, но нынешний партнер Горри, Адам Мэтлок – новое имя для нашего сайта. Этот музыкант известен своими проектами с Энтони Брэкстоном, Марио Павоне, Винни Голиа, а также участием в NHIC, что также говорит о приверженности к авангарду и свободной импровизации. Но он работает также в самых разных стилистиках, от балканской музыки и клезмера до музыки соул и разных вариантов рока, причем его основной инструмент – это аккордеон. В дуэте с Горри Мэтлок в трех треках играет на аккордеоне, а в четырех других – на гибридном инструменте, который по-английски называется кейтар, а по-русски – клавитара, то есть клавишная гитара. Это такой наплечный синтезатор звука, на профессиональном жаргоне его еще называют «расческа».

Как видите, дуэт весьма необычный по характеру звучания, но стилистически музыканты уже с первого трека Aye ясно демонстрируют, что придерживаются свободной импровизации. Phantom не прост для восприятия, это альбом для слушателей, которые разделяют любовь музыкантов к данной стилистике. А уж если она вам нравится, то вы наверняка оцените и фантазию музыкантов, и их техническое мастерство в «добывании» самых необычных звуков, и уровень взаимодействия. Лично мне особенно любопытными показались пьесы, где электрогитара Боба звучит в дуэте с аккордеоном Адама: Rendezvous, Swoop и пьеса с «говорящим» названием Collaboration – самая длинная в программе альбома, почти двенадцать минут изощренных и дерзких импровизаций. Креативность дуэта в не меньшей степени видна и в дуэтах гитара- кейтар, но тут уже дело вкуса – что вам покажется интереснее. В Phantom есть из чего выбирать!

© & (p) 2025 Bintam Granite Records

7 tks / 49 mins

(Bob Gorry – g; Adam Matlock - keytar(tks 1,3,4,7), acc (tks 2,5,6);)

Линк предоставлен Bintam Granite Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард


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