Bob Gorry / Adam Matlock - Phantom

Фри-джазовый привет из Нью-Хэйвена, Коннектикут. Один из создателей альбома Phantom, гитарист Боб Горри, руководитель New Haven Improvisers Collective (NHIC) и шеф Bintam Granite Records, уже знаком нашим читателям по нескольким работам. Последний раз мы писали о его дуэте с другим гитаристом, Джо Моррисом, под названием Down The Rock, тот альбом был выпущен в 2024 году. Phantom – это тоже дуэт, но нынешний партнер Горри, Адам Мэтлок – новое имя для нашего сайта. Этот музыкант известен своими проектами с Энтони Брэкстоном, Марио Павоне, Винни Голиа, а также участием в NHIC, что также говорит о приверженности к авангарду и свободной импровизации. Но он работает также в самых разных стилистиках, от балканской музыки и клезмера до музыки соул и разных вариантов рока, причем его основной инструмент – это аккордеон. В дуэте с Горри Мэтлок в трех треках играет на аккордеоне, а в четырех других – на гибридном инструменте, который по-английски называется кейтар, а по-русски – клавитара, то есть клавишная гитара. Это такой наплечный синтезатор звука, на профессиональном жаргоне его еще называют «расческа».
Как видите, дуэт весьма необычный по характеру звучания, но стилистически музыканты уже с первого трека Aye ясно демонстрируют, что придерживаются свободной импровизации. Phantom не прост для восприятия, это альбом для слушателей, которые разделяют любовь музыкантов к данной стилистике. А уж если она вам нравится, то вы наверняка оцените и фантазию музыкантов, и их техническое мастерство в «добывании» самых необычных звуков, и уровень взаимодействия. Лично мне особенно любопытными показались пьесы, где электрогитара Боба звучит в дуэте с аккордеоном Адама: Rendezvous, Swoop и пьеса с «говорящим» названием Collaboration – самая длинная в программе альбома, почти двенадцать минут изощренных и дерзких импровизаций. Креативность дуэта в не меньшей степени видна и в дуэтах гитара- кейтар, но тут уже дело вкуса – что вам покажется интереснее. В Phantom есть из чего выбирать!
Финская басистка Кайса Меенсиву начинала свой путь в музыке, подобно многим другим, с фортепьяно. Но пианисток много, а вот юная девушка, играющая на басу, - это в свое время было редкостью, особенно в Финляндии, что и определило ее окончательный ...
В 2016 году барабанщик Карл Латам к вящему удовольствию тех, кто полюбил рок раньше джаза, а сегодня с удовольствием слушает и старый рок, и пропитанный роком джаз, условно называемый музыкой фьюжн, выпустил альбом Living Standards , где представил ...
За плечами гитариста, певца и продюсера Кида Рамоса (р. 1959) – большая и славная карьера в блюзе. Уроженец Калифорнии, он родился в семье оперных певцов и самим происхождением судьба словно подталкивала его к музыке. Настояшим профессионалом он ...
Поклонников мэйнстрим-джаза или, скажем, музыки фьюжн просьба не беспокоится: вы попали не в ту дверь. Зато тем, кто любит фри-джаз и свободную импровизационную музыку здесь будет что посмаковать. Проект KnCurrent – очередное детище одного из ...
Совместный альбом двух таких мастеров, как Курт Розенвинкель и Жан-Поль Бродбек интересен уже сам по себе, а тут вдобавок мы имеем дело с проектом и нестандартным, и весьма амбициозным – так что, не пропустите! Американский гитарист Курт ...
Среди множества появляющихся каждый день музыкальных новинок этот альбом привлек своей совершенно особой аурой, необычностью и оригинальностью. KYN – дебютный альбом одноименного женского вокального трио, работающего в акапелльном варианте. Трио это ...
Дух неистового либертарианца, писателя и философа Роберта Антона Уилсона может возрадоваться где-то там, в мире духов: в российской столице четверо музыкантов не только объединились, применив в названии своего коллектива придуманное им слово ...
Не знаю, видят ли участники проекта LLL перспективы дальнейшей совместной деятельности, но три итальянских музыканта, басист Лоренцо Фелицати, трубач Лука Калабрезе и гитарист Лука Форментини впервые играли вместе 9 и 10 января 2024 года на площадке ...
Три года спустя выпуска альбома Truce 2 немецкий гитарист и композитор Маркус Рейтер выпускает новый, третий альбом серии Truce, на этот раз он называется Truce <3. Как и в других альбомах этой серии, Маркус играет здесь в трио с итальянским ...
Американка российского происхождения, влюбленная в бразильскую музыку – это максимально краткая характеристика джазовой вокалистки, композитора и продюсера из Сан-Франциско Маши Кампанья. Любовь к джазу в целом и бразильскому его варианту в ...
В 2003 году тридцатилетние Массимо Биолкати и Лионель Люке вместе с двадцатилетними Аароном Парксом и Кендриком Скоттом оказались в гастрольном бэнде маститого уже тогда трубача Теренса Бланчарда. Совместный концертный тур сблизил этих четверых ...
Живущий в Нидерландах и уже знакомый нашим читателям по предыдущему альбому Embodied Poetry (2023) турецкий исполнитель на уде и композитор Мехмет Полат выпустил новый альбом своего квартета, озаглавленный Roots in Motion. На мой взгляд, это очень ...