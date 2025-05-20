Vitaliy Ovchinnikov / Andrey Popovskiy - Transmission

Двое известных петербургских гитаристов, приверженцев экспериментальной музыки, Виталий Овчинников и Андрей Поповский (работы обоих не раз освещались на наших страницах) сыграли этот дуэт в апреле 2023 года в кластере «Вавилов Лофт» в Петербурге. Как утверждает пресс-релиз, эта запись была полностью спонтанной и даже неожиданной для самих музыкантов. Впрочем, дальнейшие пояснения этого интригующего заявления пресс-релиз не приводит. Важнее, что через два года запись превратилась в альбом Transmission, выпущенный независимым питерским лейблом Extra Notes, специализирующимся на экспериментальной музыке.
Что ж, Transmission во всех отношениях отвечает направлению деятельности Extra Notes, да в случае дуэта Овчинникова и Поповского иначе и быть не могло – оба музыканта уже много лет творчески работают в этом коммерчески безнадежном направлении, что вызывает несомненное уважение. В тот день в «Вавилове» они сыграли две довольно объемные композиции (каждая чуть менее четверти часа), одна из которых получила название Inside, а другая, соответственно, Outside. Виталий при этом использовал разные типы гитар, а Андрей в первой композиции играл на скрипке и управлял разнообразными объектами, а во второй работал на акустической гитаре.
Если вновь обратиться к пресс-релизу, то обнаружим, что музыканты применили разные техники и стратегии, «создавая материал, который одновременно является монохромным и в то же время удивительно разнообразным. Благодаря тонкой динамической работе и, порой, почти телепатическому взаимодействию двух импровизаторов, музыка приобретает форму настоящего диалога». В этом плане Inside, с ее обилием конкретных звуков, необычными тембровыми красками, извлекавшимися из гитар и скрипки, неожиданными и потому очень острыми лакунами показалась мне более радикальной, а Outside, где звучат исключительно гитары, чуть более доступной для восприятия неподготовленным слушателем, непривычным к подобным сонористическим экспериментам. Тем не менее, даже слушатель такого типа отметит яркую креативность музыкантов и, кто знает, может быть, к концу программы начнет лучше понимать эту необычную музыку. Что же касается тех, кого экспериментальная музыка увлекает давно, Transmission, их, как минимум, не разочарует.
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