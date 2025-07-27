Maria Muldaur - One Hour Mama

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Египет, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Maria Muldaur - One Hour Mama

Maria Muldaur - One Hour Mama

27.07.2025
Maria Muldaur - One Hour Mama

В свои 83 года Мария Малдор по-прежнему полна энергии и творческих сил. Выдающаяся исполнительница блюза, традиционного джаза и корневой американской фолк-музыки, она является шестикратной лауреаткой премии Грэмми и многократной номинанткой Blues Music Award в разных категориях. Мне кажется чудовищной несправедливостью, что до сих пор Мария остается только номинанткой, ни разу не получив заветный трофей. Возможно, дело тут в размытости репертуарных границ певицы, но самой Малдор, похоже, все это не слишком важно.

Если судить по ее обширной дискографии, то Мария больше озабочена сохранением памяти о выдающихся исполнителях прошлого и их творческом наследии. Альбомов-трибьютов в этом списке очень много. Еще в 2008 году Малдор выпустила альбом Naughty, Bawdy & Blue, посвященный великим афроамериканским исполнительницам блюза 20-х годов прошлого века, включая Мами Смит, Сиппи Уоллес, Элберту Хантер, Ма Рэйни и, конечно, «императрицу блюза» Бесси Смит. Были там и песни несколько более молодой Виктории Спайви, в начале 60-х благословившей Марию и предсказавшей ей большую карьеру. В 1964 году она писала: «Обратите внимание на Марию Д’Амато (девичья фамилия Малдор – прим.Л.А.), скоро она станет новой фолк-звездой».

И вот теперь мы имеем возможность ознакомиться с новым альбомом Малдор, уже целиком посвященном памяти Виктории Спайви (1906-1976) - One Hour Mama. Это антология из 12 песен из репертуара Спайви, записанных Малдор с разными составами. Три трека Марию сопровождает чикагский ансамбль традиционного джаза пианиста Джеймса Дапоньи Chicago Jazz Band. Кстати, именно с ним она записывала Naughty, Bawdy & Blue. В двух треках Малдор поет под аккомпанемент других своих старых друзей: новоорлеанского ансамбля Tuba Skinny, с которым она издала в 2021 году альбом Let's Get Happy Together. Но большинство треков альбома – это записи со сборной командой музыкантов, причем в двух треках к Марии МАлдор присоединяются современные звезды блюза первой величины: в What Makes You Act Like That? Элвин Бишоп, а в Gotta Have What It Takes – Тадж Махал. Очень насыщенный и теплый альбом, настоящий подарок поклонникам блюзовой традиции.

© & (p) 2025 Nola Blue Records

12 tks / 40 mins

(Maria Muldaur – voc; tks 1,7,12: James Dapogny’s Chicago Jazz Band: James Dapogny - p, arr; Kim Cusack - cl, as; Russ Whitman - cl, ts, bars; Jon-Erik Kellso – tp; Chris Smith - tb, tuba; Rod McDonald - g, banjo; Kurt Krahnke – b; Pete Siers – dr; Rob Bourassa – g (tk 1); tks 5,8: Tuba Skinny: Craig Flory – cl; Greg Sherman – g; Max Bien-Kahn - g, banjo; Shaye Cohn - coronet, tp; Barnabus Jones – tb; Todd Burdick – tuba; Robin Rapuzzi – washboard; David Torkanowsky – p; tks 3,4,6,9,10, 11: Johnny Bones – sax; Danny Caron – g; Susie Thompson – fiddle; Steve Height – b; Clint Baker – tp; Neil Fontano – p; David K. Matthews – p; Beaumont Beaullieu – dr; Elvin Bishop – voc (tk 2); Chris Burns – p (tk 3); Taj Mahal – voc (tk 9);)

Линк предоставлен Nola Blue Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кантри-блюз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2025 г.

  • стиль: джаз
На мой субъективный взгляд, Алексей Круглов – один из самых креативных музыкантов в российской импровизационной музыке. Практически каждая его новая работа – это Событие. Сознательно избегаю слова «джаз», потому что не только традиционный джаз, но и ...
подробнее
23.05.2025
  • стиль: джаз
Новый альбом Амины Клодины Майерс оставил у меня четкое ощущение, что для 83-хлетней пианистки и композитора Solace Of The Mind – это некое подведение итогов. За свою длящуюся более шестидесяти лет карьеру в джазе Майерс превратилась из безвестной ...
подробнее
02.05.2025
  • стиль: джаз
Мне кажется, что для творческой натуры пианистки и композитора из Монреаля Арианы Рассико очень важным компонентом является движение. Не случайно на обложку своего дебютного альбома Envolée (2022) она поместила свой портрет в профиль в ...
подробнее
16.02.2025
  • стиль: джаз
Фри-джазовый привет из Нью-Хэйвена, Коннектикут. Один из создателей альбома Phantom, гитарист Боб Горри, руководитель New Haven Improvisers Collective (NHIC) и шеф Bintam Granite Records, уже знаком нашим читателям по нескольким работам. Последний ...
подробнее
16.05.2025
  • стиль: джаз
Элегантный бородач, саксофонист из Нью-Йорка Бойс Джастис Гриффит, не принадлежит пока к элите американского джаза, но по творческому потенциалу и техническому мастерству у него есть все шансы пополнить в будущем ее ряды. Он учился в свое время у ...
подробнее
05.03.2025
  • стиль: джаз
Брэнди Янгер уже давно завоевала неофициальный титул Третьей Великой Афроамериканской Джазовой Арфистки после Элис Колтрейн и Дороти Эшби. Правда, в отличие от вышеупомянутых арфисток, Брэнди не назовешь чисто джазовым исполнителем, у нее более ...
подробнее
20.06.2025
  • стиль: этно
Что такое авангардный джаз или свободная импровизация многие хорошо себе представляют, хотя не всегда могут толком объяснить. Музыки такого типа выпускается довольно много. Что такое этническая традиционная музыка тоже вполне понятно и релизов ...
подробнее
13.12.2024
  • стиль: джаз
Если вам нравится музыка, в которой новоджазовый авангард заключен в формы, близкие академической музыке, не пожалейте час своего времени, чтобы послушать новый альбом нью-йоркского дуэта Кэрол Либовиц (фортепьяно) / Ник Лайонс (альт-саксофон) The ...
подробнее
06.07.2025
  • стиль: джаз
Джазовый саксофонист и композитор из Цюриха Кристоф Ирнигер (р.1979) основал ансамбль Pilgrim в 2009 году. Это не единственный его проект: после учебы в Цюрихе и Люцерне Ирнигер играл и в биг-бэнде, и в малых составах, часто выступал не только в ...
подробнее
06.03.2025
  • стиль: джаз
Девятый по счету в дискографии Claudio Scolari Project альбом под названием Bloom, появившийся в апреле 2025 года, безусловно, знаменует собой новый этап в творчестве этого неплохо знакомого нашим читателям итальянского коллектива. Дело в том, что ...
подробнее
22.06.2025
  • стиль: джаз
Имя американского виолончелиста Дэниэла Левина впервые появилось на наших страницах в 2023 году в связи с его дуэтным альбомом SUMAC, записанным вместе со швейцарским саксофонистом Лораном Эстопеем и изданным лейблом ears&eyes Records . В том ...
подробнее
27.02.2025
  • стиль: джаз
Три имени на обложке альбома Beingness уже сами по себе много говорят любителям джаза и вызывают интерес к проекту Beingness. Дэйв Либмэн и Билли Харт носят самое высокое прижизненное отличие для американских джазменов: NEA Jazz Master, Адам Рудольф ...
подробнее
14.05.2025
© 2012-2025 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com