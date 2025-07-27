Maria Muldaur - One Hour Mama

В свои 83 года Мария Малдор по-прежнему полна энергии и творческих сил. Выдающаяся исполнительница блюза, традиционного джаза и корневой американской фолк-музыки, она является шестикратной лауреаткой премии Грэмми и многократной номинанткой Blues Music Award в разных категориях. Мне кажется чудовищной несправедливостью, что до сих пор Мария остается только номинанткой, ни разу не получив заветный трофей. Возможно, дело тут в размытости репертуарных границ певицы, но самой Малдор, похоже, все это не слишком важно.
Если судить по ее обширной дискографии, то Мария больше озабочена сохранением памяти о выдающихся исполнителях прошлого и их творческом наследии. Альбомов-трибьютов в этом списке очень много. Еще в 2008 году Малдор выпустила альбом Naughty, Bawdy & Blue, посвященный великим афроамериканским исполнительницам блюза 20-х годов прошлого века, включая Мами Смит, Сиппи Уоллес, Элберту Хантер, Ма Рэйни и, конечно, «императрицу блюза» Бесси Смит. Были там и песни несколько более молодой Виктории Спайви, в начале 60-х благословившей Марию и предсказавшей ей большую карьеру. В 1964 году она писала: «Обратите внимание на Марию Д’Амато (девичья фамилия Малдор – прим.Л.А.), скоро она станет новой фолк-звездой».
И вот теперь мы имеем возможность ознакомиться с новым альбомом Малдор, уже целиком посвященном памяти Виктории Спайви (1906-1976) - One Hour Mama. Это антология из 12 песен из репертуара Спайви, записанных Малдор с разными составами. Три трека Марию сопровождает чикагский ансамбль традиционного джаза пианиста Джеймса Дапоньи Chicago Jazz Band. Кстати, именно с ним она записывала Naughty, Bawdy & Blue. В двух треках Малдор поет под аккомпанемент других своих старых друзей: новоорлеанского ансамбля Tuba Skinny, с которым она издала в 2021 году альбом Let's Get Happy Together. Но большинство треков альбома – это записи со сборной командой музыкантов, причем в двух треках к Марии МАлдор присоединяются современные звезды блюза первой величины: в What Makes You Act Like That? Элвин Бишоп, а в Gotta Have What It Takes – Тадж Махал. Очень насыщенный и теплый альбом, настоящий подарок поклонникам блюзовой традиции.
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