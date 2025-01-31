Abe Mamet - levitate the heavy part

Валторна в джазе была и остается инструментом редким, а выдающихся мастеров этого инструмента можно пересчитать по пальцам. В Штатах иконой джазовой валторны считают Джулиуса Уоткинса, пик успехов которого пришелся на первую половину 60-х годов. В современном джазе, выходя при этом далеко за границы такого определения, крупнейшим валторнистом является Аркадий Шилклопер. Альбом levitate the heavy part дает нам возможность познакомиться с творчеством музыканта, который идет по их стопам. Его зовут Абе Мамет.
Мамет начинал в Денвере, Колорадо, но его карьера в джазе больше связана с 2017 года со столичным Вашингтоном. В 2021 году Абе выпустил свой дебютный альбом The Abe Mamet Trio, участвовал он в записях и выступлениях таких мастеров, преимущественно авангардного плана, как Дэниэл Картер, Уильям Паркер, Сара Брайтман. Полученный им в 2024 году грант помог Абе собрать новый ансамбль, на этот раз септет, и записать в Такома Парк, Мэриленд альбом levitate the heavy part, который поступит в продажу 7 марта текущего года с логотипом LMB Records.
Исходя из состава септета, слушатель вправе ждать от альбома изысканного и даже необычного звучания: валторну (а иногда корнет) Мамета поддерживают флейта (Алекс Гамбургер), скрипка (Джейми Сандель), альт-саксофон и кларнет (Сара Хьюз) и сузафон (Джейсон Торрес), а также бас и ударные. И эти ожидания будут оправданы. Мамет предложил программу из всего четырех, но весьма объемных композиций – энергичных October 27, 2016 (flyfreeflyfreeflyfreeflyfree) и Hot Chocolate, несколько более сдержанной по динамике Twirling – все они на стыке авангарда и современного академизма, а также почти двадцатиминутной A Walk With Daniel, посвященной одному из учителей Мамета, Дэниэлу Картеру. Хотя все пьесы Мамета исходят из джазовой парадигмы, эта композиция, пожалуй, ближе других к свободной импровизации. А чтобы показать из каких ассоциаций возникает та или иная музыка, не удержусь от прямой цитаты из пресс-релиза к альбому: «Запись вдохновляли разные вещи: искусство керамики, семья Мамета, работы и художественные достижения Джейми Бранча, Рона Майлса, Джо Боннера, Дона Черри, независимые сорокапятки с музыкой госпел, издававшиеся Mark Records в конце 60-х и начале 70-х, природа, музыка еврейской диаспоры и горы Колорадо». Вот такие разные источники породили сложную и очень привлекательную музыку септета Абе Мамета.
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