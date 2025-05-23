Alexey Kruglov / Igor Goldenberg - The Old Castle

На мой субъективный взгляд, Алексей Круглов – один из самых креативных музыкантов в российской импровизационной музыке. Практически каждая его новая работа – это Событие. Сознательно избегаю слова «джаз», потому что не только традиционный джаз, но и мэйнстрим – вне сферы его творческих интересов. Об этом говорит еще и длинный представительный ряд партнеров Круглова по разным проектам. Тут и все бывшие участники знаменитого трио ГТЧ, и Аркадий Шилклопер, и Йоахим Кюн, и Яак Соояар, и Юрий Яремчук, и музыканты группы «Второе приближение». Но в этом же ряду мы находим и такие имена, как Андрей Вознесенский или Эммануил Виторган, а среди проектов Алексея есть программы посвященные Маяковскому, Высоцкому, Тургеневу. Круглов любит и умеет синтезировать в своем творчестве разные виды искусств в нечто совершенно новое: своеобразный импровизационный театр. Но альбом The Old Castle – это из другой области творчества Алексея Круглова.
Не будем забывать, что Алексей – музыкант с академическим образованием, знающий и любящий классическую музыку. И именно на этой почве сложился его творческий союз с органистом, композитором и педагогом Игорем Гольденбергом, высококлассным академическим музыкантом, лауреатом ряда международных конкурсов, игравшем в целом ряде ведущих симфонических составов России, а с 2023 года – артистом Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Их сотрудничество началось почти случайно, когда Круглов заменил на одном из выступлений Гольденберга отсутствовавшего саксофониста. Оказалось, что у Алексея и Игоря «общая химия» или, если хотите, общая группа творческой крови, потому что их сотрудничество на базе насыщения импровизационными моментами интерпретаций академической музыки продолжается и сейчас, и уже принесло впечатляющие плоды в виде альбомов Sweet dream (2021, Ray Records) с музыкой Чайковского и Bach Games (2024, ArtBeat Music) с музыкой Баха. И вот теперь этот дуэт представляет новую работу: The Old Castle.
Под обложкой с репродукцией картины Александра Добрицына вас ждет программа, посвященная творчеству русских композиторов из группы «Могучая Кучка», музыке Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Цезаря Кюи и Милия Балакирева. Предваряя программу, Круглов призывает воображение слушателей представить некую волшебную крепость с множеством таинственных залов, башен и подвалов. Где-то томится плененный князь Игорь, а где-то его победители услаждаются Половецкими плясками (фрагменты оперы Бородина), где-то шмыгает по коридорам Гном, а в одном из залов установлена действующая модель Избушки на курьих ножках (нет, не из «Понедельника» Стругацких, а из «Картинок с Выставки» Мусоргского),торжественно выступает Варяжский гость из «Садко», рядом нежно поет свою песню Лель из «Снегурочки», а в соседнем зале усыпляет бдительность кровавого Шахрияра умница Шехерезада из соответствующей сюиты (это все, как вы поняли, Николай Андреевич Римский-Корсаков), мать успокаивает младенца Колыбельной Кюи, а гондольер без единого всплеска ведет свою лодку через наполненный водой ров вокруг крепости под Баркароллу Балакирева. И все эти чудеса раскрываются нам под звуки органа Гольденберга и саксофона Круглова.
Максимально бережные по отношению к оригиналам и, в то же время, открывающие совершенно неизведанные глубины этих произведений, благодаря ювелирной импровизации, версии представили в The Old Castle Игорь и Алексей. Разумеется, у каждого слушателя тут будут свои предпочтения, но лично для меня вершиной стали Two Fragments from the Suite Scheherazade – фантастически красивая музыка! Остается сказать, что альбом записывался в марте 2022 года в католическом соборе св.Иакова в Южно-Сахалинске. Вполне естественно, что создатели проекта выразили благодарность настоятелю храма, отцу Роберту Балеку, но то, что этот священник из Словакии выступил еще и в качестве звукоинженера (!) при записи альбома, меня просто поразило. Воистину, наполненный чудесами проект!
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