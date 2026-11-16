В Армении представят международную платформу обмена музыкантами

Армянская джазовая сцена может получить новые возможности для выхода на международный уровень. 21 ноября в Ереване состоится форум «От местных сцен к международным сетям», центральной темой которого станет создание постоянных связей между джазовыми клубами разных стран. В рамках мероприятия будет представлена новая международная платформа Jazz Clubs Exchange Platform (JCEP).

Инициатива направлена на развитие сотрудничества между армянскими и зарубежными джазовыми площадками. Предполагается, что благодаря платформе клубы смогут организовывать взаимные выступления музыкантов, превращая отдельные гастрольные концерты в долгосрочные партнерские отношения.

Проект создан ереванским джаз-клубом «Улиханян» совместно с компанией по управлению капиталом Wilco.

По словам основателя клуба Вардана Улиханяна, задача инициативы заключается не просто в организации отдельных концертов за рубежом, а в формировании устойчивой системы международного обмена.

«Мы хотим превратить разовые концерты в двусторонние долгосрочные связи, чтобы наши музыканты выступали на сценах клубов-партнеров, а их музыканты выступали у нас», — отметил Улиханян.

Он также подчеркнул, что форум станет площадкой для профессионального диалога между музыкантами, организаторами и представителями культурных организаций. В перспективе подобное сотрудничество может стать основой для проведения в Армении крупного международного джазового фестиваля.

Практическим примером международного музыкального обмена станет первый фестиваль JazzJans, который пройдет с 19 по 29 ноября в Ереване и Тбилиси.

Программа построена на взаимных выступлениях музыкантов двух стран: 19–22 ноября грузинские джазовые исполнители представят свои программы в Ереване, а 27–29 ноября армянские музыканты выступят в Тбилиси.

В форуме примут участие представители зарубежных джаз-клубов, культурных учреждений, профессиональных музыкальных сетей и дипломатических миссий.

Среди приглашенных экспертов — член совета директоров Europe Jazz Network и куратор музыкальной программы роттердамского фестиваля BIRD Ралука Байку, менеджер международных проектов Национального центра музыки Франции Бенжамен Демелеместер, а также представитель дубайского Jass Lounge Тона Исидрон, отвечающая за программы и привлечение артистов.

Отдельное внимание будет уделено инициативе «Армянская музыкальная сеть», представители которой расскажут, каким образом отдельное концертное событие может стать отправной точкой для продолжительного партнерства.

В рамках панельной дискуссии «Международное культурное сотрудничество» планируется рассмотреть практические и финансовые препятствия на пути организации зарубежных гастролей, переход от разовых обменов к системному сотрудничеству, а также роль государственных структур и дипломатических представительств в развитии культурных связей.