В Армении представят международную платформу обмена музыкантами
Армянская джазовая сцена может получить новые возможности для выхода на международный уровень. 21 ноября в Ереване состоится форум «От местных сцен к международным сетям», центральной темой которого станет создание постоянных связей между джазовыми клубами разных стран. В рамках мероприятия будет представлена новая международная платформа Jazz Clubs Exchange Platform (JCEP).
Инициатива направлена на развитие сотрудничества между армянскими и зарубежными джазовыми площадками. Предполагается, что благодаря платформе клубы смогут организовывать взаимные выступления музыкантов, превращая отдельные гастрольные концерты в долгосрочные партнерские отношения.
Проект создан ереванским джаз-клубом «Улиханян» совместно с компанией по управлению капиталом Wilco.
По словам основателя клуба Вардана Улиханяна, задача инициативы заключается не просто в организации отдельных концертов за рубежом, а в формировании устойчивой системы международного обмена.
«Мы хотим превратить разовые концерты в двусторонние долгосрочные связи, чтобы наши музыканты выступали на сценах клубов-партнеров, а их музыканты выступали у нас», — отметил Улиханян.
Он также подчеркнул, что форум станет площадкой для профессионального диалога между музыкантами, организаторами и представителями культурных организаций. В перспективе подобное сотрудничество может стать основой для проведения в Армении крупного международного джазового фестиваля.
Практическим примером международного музыкального обмена станет первый фестиваль JazzJans, который пройдет с 19 по 29 ноября в Ереване и Тбилиси.
Программа построена на взаимных выступлениях музыкантов двух стран: 19–22 ноября грузинские джазовые исполнители представят свои программы в Ереване, а 27–29 ноября армянские музыканты выступят в Тбилиси.
В форуме примут участие представители зарубежных джаз-клубов, культурных учреждений, профессиональных музыкальных сетей и дипломатических миссий.
Среди приглашенных экспертов — член совета директоров Europe Jazz Network и куратор музыкальной программы роттердамского фестиваля BIRD Ралука Байку, менеджер международных проектов Национального центра музыки Франции Бенжамен Демелеместер, а также представитель дубайского Jass Lounge Тона Исидрон, отвечающая за программы и привлечение артистов.
Отдельное внимание будет уделено инициативе «Армянская музыкальная сеть», представители которой расскажут, каким образом отдельное концертное событие может стать отправной точкой для продолжительного партнерства.
В рамках панельной дискуссии «Международное культурное сотрудничество» планируется рассмотреть практические и финансовые препятствия на пути организации зарубежных гастролей, переход от разовых обменов к системному сотрудничеству, а также роль государственных структур и дипломатических представительств в развитии культурных связей.