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Дни джаза в "Сириусе" представит саксофонист Игорь Бутман

26.04.2024

Дни джаза в "Сириусе" представит саксофонист Игорь Бутман

С 11 по 13 мая в сочинском «Сириусе» пройдет ежегодный проект «Дни джаза». Его хедлайнером традиционно выступит ведущий джазмен страны Игорь Бутман. В течение трех дней на федеральной территории выступят ведущие представители жанра из России и Узбекистана.

Проект «Дни джаза в "Сириусе"» стал неотъемлемой частью концертного сезона федеральной территории с 2018 года. Неизменно хедлайнером проекта выступит ведущий джазмен России Игорь Бутман. 11 мая всемирно известный саксофонист откроет трехдневный музыкальный марафон совместным концертом с одним из лучших биг-бэндов страны – Московским джазовым оркестром. В этом году коллектив празднует свое 25-летие. Концерт в «Сириусе» станет частью его юбилейного тура. В программе –знаковые сочинения современных композиторов, джазовые стандарты и авторские
аранжировки.


Солисткой вечера выступит уникальная певица доминиканско-русского происхождения Фантине. Обладая оригинальной вокальной манерой исполнения, певица одинаково виртуозно исполняет музыку в любом жанре от джаза и соула до латиноамериканского и современного инди-поп-направления. Широкую известность Фантине принесло участие в проекте «Голос» в 2020 году. 12 мая откроет вечер колоритное выступление группы Jazzirama из Узбекистана. За свою почти 10-летнюю историю она стала центральной джазовой фигурой страны. Участники коллектива черпают вдохновение из сокровищницы узбекской музыки макома,синтезируя этническую музыку с классическим и современным джазом. Определяющим для коллектива стало объединение традиций и современности, поиск нового звучания,
обращение к центрально-азиатским культурным истокам в вихре свободы джазовой импровизации.
В составе коллектива: Саидмурат Муратов (саксофон), Санжар Нафиков (клавишные), Шавкат Матякубов (традиционные узбекские инструменты и вокал), Владимир Ткаченко (бас-гитара), Олимжон Хакимов (ударные, традиционная перкуссия).


Во втором отделении концерта на сцену выйдет Billy's Band — российский джаз-бэнд из Санкт-Петербурга, история которого берет свое начало в 2001 году. За время своего существования группа записала восемь альбомов, три сингла и несколько сборников, их джазовое звучание оценили на фестивалях США и Канады. Коллектив уникален своими свинговыми ритмами и проникновенными текстами, объединяет в своем творчестве самые разные направления: от блюза и фолка до джаза и рока. В составе коллектива: Билли Новик (контрабас), Михаил Жидких (саксофон), Марс
Ковалевский (гитара).


13 мая финальный вечер проекта откроет «Фонограф-Джаз-Трио» пианиста, дирижера и
композитора Сергея Жилина. Коллектив представит одну из своих самых популярных
программ «Чайковский in jazz. Времена года. NEW». Знаменитый цикл пьес Петра Чайковского в интерпретации коллектива демонстрирует творчество композитора с новой стороны. Музыканты обратились к гармоническому языку позднего романтизма и музыки XX века, в том числе современным поп- и рок-мелодиям, обогатив их джазовым звучанием. Прозвучат восемь пьес из цикла «Времена года»: Декабрь «Святки», Январь«У Камелька», Июнь «Баркарола», Март «Песня жаворонка», Октябрь «Осенняя песнь»,Апрель «Подснежник», Февраль «Масленица», Ноябрь «На тройке». Также в программе – «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».


Под занавес проекта выступит группа UBEL. Она была создана родными братом и сестрой Егором и Варварой Убель, уже покорившими крупнейшие музыкальные фестивали и столичные площадки. Варвара — победитель популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» 2022 года и звезда джазовой сцены. Егор востребованный музыкант и музыкальный продюсер Музыканты представят свой первый трек на английском языке «What winds are driving me», наиболее известные композиции «Обмани меня», «Несерьёзно», «Никогда-нибудь», а также песни из дебютного альбома группы «Лидокаин».


В рамках просветительской программы проекта пройдут творческие встречи с Игорем Бутманом, участниками Billy's Band, Сергеем Жилиным. В летнем кинотеатре состоится показ фильма о 100-летии джаза в России и документального фильма «Импровизация в поисках диалога», для учеников Образовательного центра «Сириус» будут организованы лекции и мастер-классы с участниками проекта. Концерты проекта пройдут в Большом зале Университета «Сириус».



стиль
джаз
страна
Россия
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