Петр Востоков: Джаз мирового кино

8 июня в Большом зале Московской консерватории Большой джазовый оркестр Петра Востокова

представит программу, посвященную шедеврам мирового кинематографа. На концерте прозвучат

знаменитые мелодии из фильмов «Верные друзья» Михаила Калатозова, «Я шагаю по Москве»

Георгия Данелии, «Небесный тихоход» Семёна Тимошенко, «Два бойца» Леонида Лукова и многих

других. Джазовые композиции из культовых советских кинолент прозвучат как в оригинальных

версиях, написанных специально для фильмов, так и в необычных аранжировках, сделанных в том

числе музыкантами БДО. Слушателей ждет настоящий праздник высококлассного джаза, заводного

драйва, творческой свободы и неиссякаемой любви к музыке.



Петр Востоков — один из самых талантливых музыкантов молодого поколения, стремительно

взлетевших на музыкальный олимп. Петр увлекся джазом в 16 лет, став участником молодежного биг-

бэнда Владимира Сегала при Центральном Доме Культуры Железнодорожников. Закончил эстрадно-

джазовое отделение РАМ им. Гнесиных (класс ансамбля А.В. Осейчука, класс оркестра А.О. Кролла) в

2009 году. В 2006 году стал выпускником американо-российской образовательной программы Open

World, в рамках которой выступил на Lionel Hampton International Jazz Festival (США).



В 2010 году совместно с певицей Дарьей Антоновой создал Большой Джазовый Оркестр (БДО),

музыкальным руководителем которого является до сих пор. Вместе с БДО регулярно принимает

участие в крупнейших российских и международных фестивалях, таких как «Джаз в Саду Эрмитаж»,

«Триумф Джаза», Koktebel Jazz Party и многие другие, выступает на главных филармонических и

концертных сценах страны, является резидентом джаз-клуба «Эссе» и клуба Алексея Козлова, активно

гастролирует по России. Дебютная пластинка Большого Джазового Оркестра была создана в 2017-ом

году в знаменитой 1-ой «Тонстудии» на «Мосфильме». За последние несколько лет Оркестр принял

участие в съемках нескольких крупных теле- и интернет-проектах («Большой мюзикл», «Большой

джаз», «LAB с Антоном Беляевым») и записи музыки к популярным фильмам и сериалам

(«Домашний арест», «Одесский пароход»). В 2020 году Петр Востоков стал музыкантом года по версии «Радио Джаз 89.1» и обладателем премии «Все Цвета Джаза».



Организатор концерта – международное концертное агентство Moscow Nights. Более 10 лет

компания организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и

коллективов в крупнейших концертных залах мира, на фестивалях и частных мероприятиях.

Сотрудничает со многими звездами классической и джазовой сцены, включая Игоря Бутмана, Ларису

Долину, Хиблу Герзмава, Вадима Эйленкрига, Дениса Мацуева и многих других.