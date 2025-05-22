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VII международный джазовый форум-фест Jazz Across Borders (JAB)

22.05.2025

VII международный джазовый форум-фест Jazz Across Borders (JAB)

13 и 14 июня в столице впервые пройдет одно из крупнейших в мире мероприятий, посвящённых развитию джазовой индустрии, — VII международный джазовый форум-фест Jazz Across Borders (JAB). Форум-фест организован в рамках IV Международного Московского джазового фестиваля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

JAB — это первая и единственная в России профессиональная площадка для встречи представителей отечественного и мирового джазового сообщества. В 2025 году Форум-фест пройдет на двух площадках Москвы: в Театре на Таганке и Джаз-клубе Игоря Бутмана, вход для участников бесплатный — по предварительной регистрации на сайте jazzrussia.com.

В работе JAB`25 примут участие ведущие продюсеры из разных стран мира, программные директора фестивалей и клубов, промоутеры, представители российских филармоний, руководители ведущих джазовых оркестров страны. Среди почетных гостей Форум-феста: Джуд Д'Суза, основатель Bahrein Jazz Fest (Бахрейн), Брахим Эль Мазнед, арт-директор Timitar Festival, эксперт ЮНЕСКО по культурной политике и креативным индустриям (Марокко), Хуан Юн, генеральный секретарь Китайского джазового общества (Китай), Кадир Дурсун, директор фестиваля Akra Jazz Festival и Бурак Сулунбаз, журналист, соучредитель журнала Dark Blue Notes (Турция), Георг Пфааб, генеральный директор букинг-агенства Prime Tours & Promotion (Германия), Фарадон Фонамнуаи, основатель сообщества джазовых музыкантов North Gate (Тайланд), и другие. Всего в Форум-фесте примут участие более 1500 профессионалов джазовой индустрии из России и стран зарубежья. Впервые в истории в рамках Jazz Across Borders пройдет Всероссийский форум джазовых педагогов, а также Школа джазовых менеджеров, организованная совместно с академией «Меганом».

Продолжая успешный опыт проведения шести Форум-фестов, в 2025 году программа JAB будет разделена на 7 тематических частей.

JAB Conference — панельные дискуссии, круглые столы и публичные обсуждения. В рамках конгрессной части будут обсуждены актуальные тренды и проблемы индустрии.

JAB Showcases — шоукейс-фестиваль российских джазовых исполнителей, который дает возможность показать свое творчество широкому кругу российских и зарубежных профессионалов музыкальной индустрии (промоутеров, программных директоров фестивалей, клубов, представителей лейблов, журналистов). Заявки принимаются до 19 мая 2025 года.

JABWorkshops— мастер-классы известных музыкантов и встречи со специальными гостями JAB.

JAB Listening— прослушивание ведущими российскими и иностранными музыкальными журналистами, и критиками треков из альбомов, выпущенных в 2024 и 2025 году. Заявки принимаются до 4 июня.

JAB Matchmaking — тет-а-тет встречи с российскими и зарубежными лидерами джазовой индустрии.

Форум джазовых педагогов — первый в российской истории научно-практический Форум по джазовому образованию, который объединит представителей отечественной джазовой педагогики.

Программа Форума включает в себя мастер-классы, открытые дискуссии, круглые столы, встречи с представителями Министерства культуры РФ и другими представителями власти, проектные сессии и др.

Среди спикеров — ведущие преподаватели джазовых дисциплин и исполнители: Павел Овчинников, Кристина Крит, Адам Терацуян, Андрей Липатов, Лев Слепнер, Антон Ревнюк, Анастасия Балева, Ирина Остин, Илья Морозов, Кирилл Мошков, Фёдор Шак, Пётр Петрухин, Диана Синеглазова, Лиза Кабоева, Ирина Родилес, Саша Магерова, Карина Кожевникова, Жанна Ильмер, Алина Енгибарян, Марина Виноградова и многие другие.

Регистрация на Форум открыта до 19 мая включительно. Список участников будет опубликован 26 мая.

Школа джазовых продюсеров — впервые в программу JAB включён бесплатный обучающий интенсив от академии «Меганом» и Фонда Игоря Бутмана для продюсеров и менеджеров, представляющих индустрию джаза в России. Обучение пройдет с 11 по 15 июня.

В программе спецпроекта — практические занятия, работа на Московском джазовом фестивале, а также встречи с лидерами российской и зарубежной джазовой индустрии. Куратор программы — сооснователь и директор Московского джазового фестиваля и Jazz Across Borders, исполнительный директор Фонда Игоря Бутмана Роман Христюк.

Зарегистрироваться бесплатно для участия в JazzAcrossBorders можно на сайте: jazzrussia.com

О JazzAcrossBorders


Основателем и президентом JAB является Народный Артист России Игорь Бутман. Первый Форум-фест состоялся в северной столице на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме в 2017 году. За 2017-2019 годы мероприятия секций — JAB Conference, JAB Clubnight, JAB Gala, JAB Showcases — посетили более 6000 профессионалов музыкальной индустрии из 38 стран мира. В 2020-2021 гг. JAB был проведен в формате Online, зрителями стали более 500 000 человек из 70 стран мира. А в 2022 году наше событие прошло в очном формате в Санкт-Петербурге и стало кульминацией празднования Столетия российского джаза!

За шесть лет проведения Форум-фест собрал в Санкт-Петербурге и онлайн элиту мирового джазового сообщества: участниками деловой программы были обладатели премии Грэмми — Уинтон Марсалис, Кёрт Эллинг и Патти Остин, Дайан Ривз и другие величайшие музыканты, продюсер Winter Jazz Festival Адам Шац (США), управляющий директор Ronnie Scott's Club Саймон Кук (Великобритания), продюсер Java Jazz Festival Питер Гонта (Индонезия), создатель и продюсер Umbria Jazz Festival Карло Паньотта (Италия), главный редактор журнала Jazz Times Ли Мёрнер (США), вице-президент Berklee College of Music Ларри Симпсон (США), президент Blue Note Entertainment Стивен Бенсьюзан (США), программный менеджер North Sea Jazz Festival Фрэнк Болдер (Нидерланды), генеральный директор Depth of Field Management Дэррил Питт (США), основатель и продюсер Jarasum International Jazz Festival Чже Чжин (Южная Корея), директор Nisville Jazz Festival Иван Благоевич (Сербия) и многие другие.

В рамках форум-феста состоялось несколько сотен разноплановых мероприятий: лекции, круглые столы, дискуссии, семинары, мастер-классы, шоукейсы, гала-концерт и концертные программы в культовых джазовых клубах города. Jazz Across Borders предоставил российским и зарубежным музыкантам уникальную возможность продемонстрировать свой талант перед ведущими продюсерами мира.

В 2025 году Форум-фест впервые пройдёт в Москве.
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