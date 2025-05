9 мая 2025 года состоится презентация новой трибьют-программы Дмитрия Кузнецова & The Little Big Band «Свет и тень джаза: посвящение Биллу Эвансу» в культурном пространстве Third Place. Программа «Свет и тень джаза: посвящение Биллу Эвансу» — это погружение в жизнь и творчество влиятельной фигуры джазовой истории XX века. Дмитрий Кузнецов & The Little Big Band в составе классического джазового трио расскажут о жизни и творчестве Билла Эванса и исполнят как избранные камерные аранжировки пианиста-новатора, так и произведения его собственного сочинения.



В составе трио:

Дмитрий Кузнецов — фортепиано;

Роман Салмасов — контрабас;

Андрей Иванов — ударная установка.



«Для меня этот концерт — не просто дань уважения великому композитору

и пианисту Биллу Эвансу, но и возможность соприкоснуться через творчество музыканта с его душой. Мне бы очень хотелось в этом выступлении открыть слушателю то, что великие личности являют собой не только гениев, но и простых людей с их взлетами и падениями, слабостями и переживаниями», — делится пианист и бэнд-лидер коллектива Дмитрий Кузнецов.



«Мы выбрали для презентации концертной программы особняк Third Place, так как антураж площадки сочетает в себе роскошь исторического особняка XIX века и андерграундное культурное пространство наших дней, — рассказывает Мария Быковская, продюсер проекта «Дмитрий Кузнецов & The Little Big Band», — Данная среда максимально подходит под концепцию программы, раскрывая разные грани одного явления».



Дмитрий Кузнецов & The Little Big Band — джазовый проект из Санкт-

Петербурга, созданный в 2023 году джазовым и классическим пианистом,

аранжировщиком, победителем международных конкурсов (Wiener Sterne -

2013, Вена; Академия - 2019, Санкт-Петербург; European Jazz's Cool -

2023, Рим) Дмитрием Кузнецовым. Бэнд-лидер собирает различные составы, приглашая в проект джазовых музыкантов Петербурга и Москвы: от камерных трио и квартета до биг-бэнда и симфоджазового оркестра.

В репертуаре коллектива авторские аранжировки великих творений

джазовой эпохи (от Луи Армстронга и Гленна Миллера до Чарли Паркера и

Чика Кориа), а также мировые хиты, советские песни и классическая

музыка в джазовой обработке.



Дата: 29 мая 2025 года

Время: 20:30

Место: культурное пространство Third Place (Санкт-Петербург, Литейный

пр., 62, метро Маяковская, Площадь Восстания)