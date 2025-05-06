9 мая 2025 года состоится презентация новой трибьют-программы Дмитрия Кузнецова & The Little Big Band «Свет и тень джаза: посвящение Биллу Эвансу» в культурном пространстве Third Place. Программа «Свет и тень джаза: посвящение Биллу Эвансу» — это погружение в жизнь и творчество влиятельной фигуры джазовой истории XX века. Дмитрий Кузнецов & The Little Big Band в составе классического джазового трио расскажут о жизни и творчестве Билла Эванса и исполнят как избранные камерные аранжировки пианиста-новатора, так и произведения его собственного сочинения.
В составе трио:
Дмитрий Кузнецов — фортепиано;
Роман Салмасов — контрабас;
Андрей Иванов — ударная установка.
«Для меня этот концерт — не просто дань уважения великому композитору
и пианисту Биллу Эвансу, но и возможность соприкоснуться через творчество музыканта с его душой. Мне бы очень хотелось в этом выступлении открыть слушателю то, что великие личности являют собой не только гениев, но и простых людей с их взлетами и падениями, слабостями и переживаниями», — делится пианист и бэнд-лидер коллектива Дмитрий Кузнецов.
«Мы выбрали для презентации концертной программы особняк Third Place, так как антураж площадки сочетает в себе роскошь исторического особняка XIX века и андерграундное культурное пространство наших дней, — рассказывает Мария Быковская, продюсер проекта «Дмитрий Кузнецов & The Little Big Band», — Данная среда максимально подходит под концепцию программы, раскрывая разные грани одного явления».
Дмитрий Кузнецов & The Little Big Band — джазовый проект из Санкт-
Петербурга, созданный в 2023 году джазовым и классическим пианистом,
аранжировщиком, победителем международных конкурсов (Wiener Sterne -
2013, Вена; Академия - 2019, Санкт-Петербург; European Jazz's Cool -
2023, Рим) Дмитрием Кузнецовым. Бэнд-лидер собирает различные составы, приглашая в проект джазовых музыкантов Петербурга и Москвы: от камерных трио и квартета до биг-бэнда и симфоджазового оркестра.
В репертуаре коллектива авторские аранжировки великих творений
джазовой эпохи (от Луи Армстронга и Гленна Миллера до Чарли Паркера и
Чика Кориа), а также мировые хиты, советские песни и классическая
музыка в джазовой обработке.
Дата: 29 мая 2025 года
Время: 20:30
Место: культурное пространство Third Place (Санкт-Петербург, Литейный
пр., 62, метро Маяковская, Площадь Восстания)