Глобальное празднование Международного дня джаза 2025 года

В 2025 году Международный день джаза будет отмечаться 30 апреля в более чем 190 странах, а роли Глобального принимающего города удостоен Абу-Даби Это мероприятие, организуемое ЮНЕСКО и Институтом джаза Херби Хэнкока, будет включать концерты, а также образовательные и культурные инициативы.

«Мы рады отметить этот Международный день на высокой ноте в Абу-Даби — творческом городе музыки ЮНЕСКО. Это празднование подчеркнет богатое творческое и культурное наследие города, а также продемонстрирует способность джаза объединять сообщества, способствовать диалогу и укреплять мир на разных континентах», — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле (Audrey Azoulay).

Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) станет ярким центром этого всемирного празднования. На протяжении пяти недель в городе пройдет серия джазовых концертов, образовательных программ и общественных мероприятий. Кульминацией станет Международный гала-концерт звезд джаза в честь дня джаза 2025 года, который состоится 30 апреля на сцене Etihad Arena, крупнейшей крытой концертной площадке региона, и будет транслироваться по всему миру.

Под руководством легендарного пианиста Херби Хэнкока (Herbie Hancock) и при участии обладателя премии «Оскар» актера Джереми Айронса (Jeremy Irons) в роли ведущего, этот концерт соберет выдающихся исполнителей джаза, блюза, классики и хип-хопа со всего мира. Среди исполнителей: Аргам Аль Абри (Arqam Al Abri) (ОАЭ), Джон Бисли (John Beasley) (США), Ди Ди Бриджуотер (Dee Dee Bridgewater) (США), А Бу (A Bu) (Китай), Терри Лайн Кэррингтон (Terri Lyne Carrington) (США), Курт Эллинг (Kurt Elling) (США), Хосе Джеймс (José James) (США), Рани Крийа (Rhani Krija) (Марокко), Джон Маклафлин (John McLaughlin) (Великобритания), Элен Мерсье (Hélène Mercier) (Франция/Канада), Маркус Миллер (Marcus Miller) (США), Линда Мэй Хан О (Linda May Han Oh) (Австралия), Джон Пиццарелли (John Pizzarelli) (США), Дайанна Ривз (Dianne Reeves) (США), Артуро Сандоваль (Arturo Sandoval) (США), Насир Шамма (Naseer Shamma) (Ирак), Данило Перес (Danilo Pérez) (Панама) и Варияшри Венугопал (Varijashree Venugopal) (Индия). Имена других артистов будут объявлены в ближайшие недели.

«Джаз всегда служил объединению людей, разрушению барьеров и вдохновлял на творчество в разных культурах. Международный день джаза напоминает нам, что музыка обладает силой преодолевать границы, содействовать диалогу и приносить радость и надежду», — сказал Херби Хэнкок. —

Билеты можно купить здесь. Концерт будет также транслироваться в прямом эфире для миллионов зрителей по всему миру через сайты UNTV, ЮНЕСКО, jazzday.com, Facebook, YouTube и других международных медиапартнеров.

В рамках Международного дня джаза 2025 по всему миру пройдут тысячи мероприятий. Артисты, преподаватели и учреждения по всему миру организуют мастер-классы, джем-сессии, панельные дискуссии и образовательные семинары, отражающие глубокое влияние джаза как объединяющей силы.

Целый месяц событий в Абу-Даби

Мероприятия пройдут в крупных культурных и образовательных учреждениях, таких как Лувр Абу-Даби, Школа Беркли Абу-Даби и Нью-Йоркский университет в Абу-Даби, а также в больницах, центрах для пожилых, детских библиотеках и школах. Специальные выступления покажут, как джаз взаимодействует с традиционными инструментами, такими как уд, канун и най, подчеркивая диалог между джазом и местной культурой.

В этом году Международный день джаза совпадает с Культурным саммитом в Абу-Даби. Это ежегодное событие, которое собирает творческих лидеров из культурной и креативной индустрии. Оно будет включать собрания групп экспертов и беседы с Херби Хэнкоком и другими известными артистами.

Основную глобальную поддержку Международному дню джаза оказывают фонд Doris Duke Foundation и компания United Airlines, глобальный авиационный партнер Международного дня джаза.

О Международном дне джаза

Провозглашенный в ЮНЕСКО в 2011 году и признанный Генеральной Ассамблеей ООН, Международный день джаза ежегодно 30 апреля объединяет страны и общины по всему миру. Это ежегодное празднование отмечает важность джаза как инструмента для поддержки мира, диалога между культурами, многообразия и уважения человеческого достоинства. Международный день джаза стал глобальным движением, охватывающим более 2 млрд человек. Институт джаза Херби Хэнкока является основной некоммерческой организацией, каждый год отвечающей за планирование, продвижение и организацию Международного дня джаза.

Узнайте больше и зарегистрируйтесь для участия в мероприятиях на сайте www.jazzday.com или www.unesco.org/en/international-jazz-day.