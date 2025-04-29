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Игорь Бутман проведёт «Дни джаза в Сириусе»

29.04.2025

Игорь Бутман проведёт «Дни джаза в Сириусе»

Традиционно хедлайнером проекта «Дни джаза в Сириусе» станет ведущий джазмен страны Игорь Бутман. В период с 11 по 13 мая он представит три
программы с участием ведущих джазовых музыкантов России. В текущем сезоне программу тематического проекта «Дни джаза в Сириусе» составят
концерты Игоря Бутмана, его коллективов и ведущих современных вокалисток джазовой сцены.


11 мая проект откроет концерт Квартета Игоря Бутмана. В его составе — выдающиеся российские джазовые музыканты: пианист и вокалист Олег Аккуратов, барабанщик Эдуард Зизак и контрабасист Николай Затолочный. Вокальные партии в этот вечер исполнит певица российско-доминиканского происхождения, постоянная участница программ Квартета Фантине. Исполнительница широко известна не только как певица, но и автор песен. Её композиции, такие как Reservation for Two и Rubberoom, стали хитами и получили признание публики. Авторские песни Фантине и Игоря Бутмана войдут
в программу вечера наравне с всемирно известными хитами джазовой музыки.

Концерт 12 мая пройдёт с участием Московского джазового оркестра. За годы существования коллектив зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. Руководитель оркестра Игорь Бутман не ограничивает себя рамками джазового мейнстрима, а создаёт кроссовер-проекты, представляя совместные программы со звёздами классической и популярной музыки. В их числе Варвара Убель звезда джазовой сцены, автор песен и солистка рок-группы UBEL, которая выступит соло и на этом вечере.


13 мая в финале проекта на сцену снова выйдет Квартет Игоря Бутмана. Завершением «Дней джаза в Сириусе» станет инструментальный концерт коллектива, который исполнит авторские произведения маэстро Игоря Бутмана, известные джазовые стандарты и пьесы российских композиторов в уникальных джазовых аранжировках. Концерты проекта пройдут в Большом зале Университета «Сириус». Билеты на мероприятия доступны на parksirius.ru/cultural


Тематический проект «Дни джаза в Сириусе» ежегодно проходит на федеральной территории Сириус с 2018 года в сотрудничестве с ведущим джазменом страны Игорем Бутманом. Цель проекта представить жителям и гостям Сириуса все оттенки джаза, ведущих исполнителей жанра страны и зарубежья


стиль
джаз
страна
Россия
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