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«Дивы советской эстрады» — на фестивале «Триумф джаза»

22.02.2025

«Дивы советской эстрады» — на фестивале «Триумф джаза»

6 марта в 19:00 в Усадьбе Ф.И. Прове – А.И. Калиш состоится концерт-лекция «Дивы советской эстрады» в исполнении Квинтета Виктории Кривозубовой «На пару слов». В программе прозвучат песни из репертуара Ларисы Мондрус, Майи Кристалинской, Тамары Миансаровой и других выдающихся артистов эпохи оттепели. Кроме таких известных песен, как «Московские Окна» и «Я тебя Подожду», вы услышите множество нетривиальных, добрых и красивейших песен в новом прочтении музыкантов.


Внимательное отношение к слову, артистизм и невероятная энергетика солистки ансамбля делают каждую композицию в исполнении квинтета теплой и душевной, открывая для слушателя незаслуженно забытые композиции на родном языке. В Усадьбе Прове-Калиш событие Образовательной программы фестиваля «Триумф джаза» пройдёт впервые. Фестиваль «Триумф Джаза» — один из старейших и важнейших российских джазовых фестивалей мирового уровня, созданный Игорем Бутманом и проходящий при поддержке Департамента культуры города Москвы. Каждый год – это гастроли мировых джазовых суперзвёзд, премьеры международных проектов самых известных музыкантов из России и стран зарубежья, презентации новых программ и альбомов. В 2025 году музыкальная программа Фестиваля проходит с 14 по 16 марта в ММДМ, образовательная — с 17 февраля по 17 марта в партнерстве с музеями и
культурными центрами Москвы.


Усадьба Прове–Калиш — архитектурный шедевр русского модерна. В 2017 году особняк стал репетиционной базой Московского государственного академического камерного хора (Хор Минина). Для Хора Минина джаз — важная часть обширного репертуара коллектива. Среди исполняемых композиторов — сочинения Дж. Гершвина, Л. Бернстайна, «Маленькая джазовая месса» Б. Чилкотта и многие другие шедевры. В разное время коллектив сотрудничал с такими известными музыкантами, как Олег Бутман, Мариам Мерабова. Событием стала запись оригинальной версии для хора песни Fragile Стинга запись в торжественной обстановке была преподнесена великому артисту.


Лидер ансамбля «На пару слов», который представит свою программу 6 марта, — певица Виктория Кривозубова, выпускница Академии им. Маймонида, обладательница звания «Восходящая звезда» VII ежегодной премии «Радио Jazz» «Все цвета джаза». Виктория — лауреат международных конкурсов «Гнесин-Джаз», Jazz Birds (Москва), «Ритм-Экспресс» (Екатеринбург), J&M Voices (Санкт-Петербург). В 2017 и 2018 годах выступила на джазовых воркшопах «Jazz Across Borders» в Санкт Петербурге, участвовала в мастер-классе легендарной группы «Manhattan Transfer». На сцену поднимутся: Виктория Кривозубова – вокал, Ксения Савченко – контрабас, Вадим Харченко – гитара, Дмитрий Сафонов – ударные, Наталья Титова – флейта.

Вход свободный по предварительной регистрации на сайте:
https://www.jazztriumph.ru/education
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стиль
джаз
страна
Россия
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