Международный конкурс джазовых вокалистов в Париже
Международный конкурс джазовых вокалистов пройдёт в Париже 10–11 октября 2026 года. Впервые, поскольку до сих пор этот конкурс американского Института джаза Херби Хэнкока, который проходит с 1987 года и признан ведущим в своей области, никогда не покидал пределов США. Партнёром и принимающей площадкой в Париже выступает Фонд Louis Vuitton, созданный группой LVMH для поддержки современного искусства и культуры.
10 октября в здании Фонда в Булонском лесу (на фото) состоится полуфинал, в котором будут состязаться одиннадцать молодых вокалистов из шести стран. Трое из них получат более 100 000 долларов в виде стипендий и призов.
11 октября наступит финал и гала‑концерт, ведущим которого станет знаменитый британский актер Джереми Айронс. Вечер будет посвящён легендарному кубино-американскому трубачу и пианисту Артуро Сандовалу, который удостоится премии Maria Fisher Founder’s Award за выдающийся музыкальный вклад.
Еще одним виновником торжества станет канадский архитектор Фрэнк Гери, в 2014 году спроектировавший то самое здание Фонда Louis Vuitton, ставшее одной из новых парижских достопримечательностей. В память о Гери состоится мировая премьера произведения The Ever‑Changing World, написанного Данило Пересом.
Наблюдать за конкурсом можно будет в реальном времени на сайте yt.be/jazzvocals
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