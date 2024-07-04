Музей-заповедник «Гатчина» проведет «Джазовые выходные»



13 и 14 июля в Гатчинском Дворцовом парке пройдут «Джазовые

выходные» - ежегодный летний фестиваль джазовой музыки под

открытым небом. В парке оборудуют три сцены, на которых выступят

лучшие джазовые музыканты: Квартет Олега и Натальи Бутман,

Мистер Мелвин (Гваделупа-Франция), Cuba Vibes (Куба), Квинтет

Андрея Кондакова, Оркестр джазовой филармонии, Atomic Jam Band,

Квартет Алексея Попова и другие коллективы. Для детей

подготовлена отдельная программа - музыкальные интерактивные

сказки известного петербургского проекта «Сказки Чижика».



Фестиваль начнется в субботу 13 июля в 13:00 на сцене у

Адмиралтейства с выступления «Джаз-бэнда Кувайцева», в

репертуаре коллектива весь классический джаз во всем его

многообразии: «вечнозеленые мелодии» эры свинга, композиции

босса-новы и нотки латиноамериканского колорита. Далее на этой

сцене, в исполнении «Квартета Дмитрия Попова», прозвучит

классика джаза в современном и зажигательном звучании. В 16:20 на

сцене у Турецкой палатки - «Квинтет Андрея Кондакова», является

одним из наиболее ярких, востребованных и популярных российских

джазовых композиторов и пианистов. Ключевая фигура джазового

сообщества Санкт-Петербурга, идейный вдохновитель международных

проектов.



Кульминацией первого дня фестиваля станет вечерний концерт в

Амфитеатре. В 18:00 на сцене появятся звезды российского джаза,

признанный бренд на мировой джазовой сцене - «Квартет Олега и

Натальи Бутман». А гала-концерт завершится погружением в мир

блюза с петербургскими музыкантами Atomic Jam Band, созданным в

2014 году вокалистом и гитаристом Доктором Доном и барабанщиком

Толиком Смирновым. В обширном репертуаре группы - оригинальные

версии шедевров из мировой сокровищницы блюза, фанка и соул-

музыки.



Программу воскресного дня 14 июля откроет детская программа

«Сказки Чижика». В 12:30 у Березового домика - «Кот в сапогах» и

«Малыш Карлсон». «Сказки Чижика» - это увлекательные истории, которые юным

зрителям рассказывает Ирина Чижик. Сказки сопровождаются

музыкальными композициями, исполняемыми Алексеем Чижиком и

другими музыкантами Санкт-Петербурга.



В 14:00 на сцене у Адмиралтейства будет звучать традиционный джаз

в исполнении «Квартет Алексея Попова», петербургский музыкант, один из ведущих джазовых саксофонистов России. Лауреат

российских и международных джазовых фестивалей, среди которых

страны: Норвегия, Швеция, Германия и Финляндия.



Завершат «Джазовые выходные» гость из Франции - Мистер Мелвин в

сопровождении «Квартета Алексея Черемизова». Мистер Мелвин -

известный джазовый музыкант с уникальным по красоте баритоном,

безупречным чувством ритма и невероятной энергией. И Оркестр

джазовой филармонии вместе с известной джазовой вокалисткой,

обладательницей виртуозного вокала - Ольгой Абдуллиной из Санкт-

Петербурга. Оркестр джазовой филармонии - единственный

государственный профессиональный джазовый биг-бэнд из 16

музыкантов, который исполнит оригинальные аранжировки джазовых

стандартов и произведения, написанные самими участниками

оркестра.



Программа, 13 июля. День первый

Сцена у Адмиралтейства:

13.00 – 13.40

Джаз-бенд Фёдора Кувайцева (Санкт-Петербург)

13.50 – 14.30

Квартет Дмитрия Попова (Санкт-Петербург)

Сцена у Турецкой палатки:

15.30 – 16.10

Квартет Николая Поправко (Санкт-Петербург)

16.20 – 17.00

Квинтет Андрея Кондакова (Санкт-Петербург)

Сцена в Амфитеатре:

18.00 – 19.00

Квартет Олега Бутмана и

Натальи Бутман – вокал (Москва)

19.00 – 20.00

Atomic Jam Band (Санкт-Петербург)

14 июля. День второй

Сцена у Адмиралтейства:

12.30 – 13.30

«Сказки Чижика»

«Кот в сапогах», «Малыш и Карлсон»



Саксофон

Контрабас

Вибрафон

Фортепиано

Ведущая Ирина Чижик

Костюмированные сказочные персонажи – 3 человека



Сцена у Адмиралтейства:

14.00 – 14.40

Квартет Алексея Попова (Санкт-Петербург)

14.50 – 15.30

CUBA VIBES (Куба)

Сцена у Турецкой палатки:

16.00 – 16.40

Диксиленд Андрея Воеводского (Санкт-Петербург)

16.50 – 17.30

Квартет Дмитрия Семёнова (поп-джаз, Санкт-Петербург)

Сцена в Амфитеатре:

18.00 – 19.00

Мистер Мэлвин (Гваделупа – Франция)

и квартет Алексея Черемизова (Санкт-Петербург)

19.00 – 20.00

Оркестр джазовой филармонии (Санкт-Петербург)

и Ольга Абдуллина (вокал)