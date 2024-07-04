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Музей-заповедник «Гатчина» проведет «Джазовые выходные»

04.07.2024

Музей-заповедник «Гатчина» проведет «Джазовые выходные»


13 и 14 июля в Гатчинском Дворцовом парке пройдут «Джазовые
выходные» - ежегодный летний фестиваль джазовой музыки под
открытым небом. В парке оборудуют три сцены, на которых выступят
лучшие джазовые музыканты: Квартет Олега и Натальи Бутман,
Мистер Мелвин (Гваделупа-Франция), Cuba Vibes (Куба), Квинтет
Андрея Кондакова, Оркестр джазовой филармонии, Atomic Jam Band,
Квартет Алексея Попова и другие коллективы. Для детей
подготовлена отдельная программа - музыкальные интерактивные
сказки известного петербургского проекта «Сказки Чижика».


Фестиваль начнется в субботу 13 июля в 13:00 на сцене у
Адмиралтейства с выступления «Джаз-бэнда Кувайцева», в
репертуаре коллектива весь классический джаз во всем его
многообразии: «вечнозеленые мелодии» эры свинга, композиции
босса-новы и нотки латиноамериканского колорита. Далее на этой
сцене, в исполнении «Квартета Дмитрия Попова», прозвучит
классика джаза в современном и зажигательном звучании. В 16:20 на
сцене у Турецкой палатки - «Квинтет Андрея Кондакова», является
одним из наиболее ярких, востребованных и популярных российских
джазовых композиторов и пианистов. Ключевая фигура джазового
сообщества Санкт-Петербурга, идейный вдохновитель международных
проектов.


Кульминацией первого дня фестиваля станет вечерний концерт в
Амфитеатре. В 18:00 на сцене появятся звезды российского джаза,
признанный бренд на мировой джазовой сцене - «Квартет Олега и
Натальи Бутман». А гала-концерт завершится погружением в мир
блюза с петербургскими музыкантами Atomic Jam Band, созданным в
2014 году вокалистом и гитаристом Доктором Доном и барабанщиком
Толиком Смирновым. В обширном репертуаре группы - оригинальные
версии шедевров из мировой сокровищницы блюза, фанка и соул-
музыки.


Программу воскресного дня 14 июля откроет детская программа
«Сказки Чижика». В 12:30 у Березового домика - «Кот в сапогах» и
«Малыш Карлсон». «Сказки Чижика» - это увлекательные истории, которые юным
зрителям рассказывает Ирина Чижик. Сказки сопровождаются
музыкальными композициями, исполняемыми Алексеем Чижиком и
другими музыкантами Санкт-Петербурга.


В 14:00 на сцене у Адмиралтейства будет звучать традиционный джаз
в исполнении «Квартет Алексея Попова», петербургский музыкант, один из ведущих джазовых саксофонистов России. Лауреат
российских и международных джазовых фестивалей, среди которых
страны: Норвегия, Швеция, Германия и Финляндия.


Завершат «Джазовые выходные» гость из Франции - Мистер Мелвин в
сопровождении «Квартета Алексея Черемизова». Мистер Мелвин -
известный джазовый музыкант с уникальным по красоте баритоном,
безупречным чувством ритма и невероятной энергией. И Оркестр
джазовой филармонии вместе с известной джазовой вокалисткой,
обладательницей виртуозного вокала - Ольгой Абдуллиной из Санкт-
Петербурга. Оркестр джазовой филармонии - единственный
государственный профессиональный джазовый биг-бэнд из 16
музыкантов, который исполнит оригинальные аранжировки джазовых
стандартов и произведения, написанные самими участниками
оркестра.


Программа, 13 июля. День первый
Сцена у Адмиралтейства:
13.00 – 13.40
Джаз-бенд Фёдора Кувайцева (Санкт-Петербург)
13.50 – 14.30
Квартет Дмитрия Попова (Санкт-Петербург)
Сцена у Турецкой палатки:
15.30 – 16.10
Квартет Николая Поправко (Санкт-Петербург)
16.20 – 17.00
Квинтет Андрея Кондакова (Санкт-Петербург)
Сцена в Амфитеатре:
18.00 – 19.00
Квартет Олега Бутмана и
Натальи Бутман – вокал (Москва)
19.00 – 20.00
Atomic Jam Band (Санкт-Петербург)
14 июля. День второй
Сцена у Адмиралтейства:
12.30 – 13.30
«Сказки Чижика»
«Кот в сапогах», «Малыш и Карлсон»


Саксофон

Контрабас
Вибрафон
Фортепиано
Ведущая Ирина Чижик
Костюмированные сказочные персонажи – 3 человека


Сцена у Адмиралтейства:
14.00 – 14.40
Квартет Алексея Попова (Санкт-Петербург)
14.50 – 15.30
CUBA VIBES (Куба)
Сцена у Турецкой палатки:
16.00 – 16.40
Диксиленд Андрея Воеводского (Санкт-Петербург)
16.50 – 17.30
Квартет Дмитрия Семёнова (поп-джаз, Санкт-Петербург)
Сцена в Амфитеатре:
18.00 – 19.00
Мистер Мэлвин (Гваделупа – Франция)
и квартет Алексея Черемизова (Санкт-Петербург)
19.00 – 20.00
Оркестр джазовой филармонии (Санкт-Петербург)
и Ольга Абдуллина (вокал)


стиль
джаз
страна
Россия
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