Первый Музыкальный фестиваль «Лето в Усадьбе Прове-Калиш»

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Египет, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости » Первый Музыкальный фестиваль «Лето в Усадьбе Прове-Калиш»

Первый Музыкальный фестиваль «Лето в Усадьбе Прове-Калиш»

08.07.2025

Первый Музыкальный фестиваль «Лето в Усадьбе Прове-Калиш»

В одном из красивейших московских особняков открылся первый Музыкальный фестиваль «Лето в Усадьбе Прове-Калиш». В концерте-открытии выступила лауреат международных конкурсов, скрипачка и пианистка Мария Андреева

Всего в рамках Фестиваля — 12 концертов. Они проходят с 4 июля по 23 августа по пятницам и субботам. Начало в 20 часов.

Участники фестиваля — именитые музыканты, выступающие на лучших сценах России и мира. В джазовом жанре — это пианист Даниил Крамер, певица Анна Бутурлина и бэнд-лидер и аранжировщик Анастасия Лютова. Академическую музыку представляют солистка Государственного академического Большого театра России, сопрано Анна Аглатова; блестящие пианисты Валентина Лисица и Дмитрий Шишкин. Роскошный состав камерных ансамблей: Государственный квартет имени Бородина, Квинтет солистов Большого театра и Ансамбль солистов Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», ансамбль солистов musicAeterna, Московский квартет саксофонистов.

Джазовые концерты Фестиваля

В ближайшем концерте Фестиваля — 11 июля — в Усадьбе выступит одна из лучших джазовых певиц России, звезда мюзиклов, русский голос героинь диснеевских мультфильмов (Тиана, Принцесса Эльза) Анна Бутурлина. Она – первая в истории российская певица, которая выступила на церемонии вручения премии» «Оскар». В ее программу «Русское слово в джазе» вошли советские и американские классические песенные темы (А. Пахмутова, А. Зацепин, Ю. Милютин, Д. Эллингтон, К. Портер и др.).

25 июля в Большом зале Усадьбы выступят Анастасия Лютова и «Лютый Бэнд». Одна из молодых звезд джаза, уже выпустившая со своим ансамблем 2 альбома, представит программу, основу которой составляют песни и фрагменты мюзиклов Д. Гершвина, Д. Керна, К. Портера. Эта золотая классика и сегодня остается неувядающим источником вдохновения музыкантов, тематической основой джаз-стандартов. В составе ансамбля: Анастасия Лютова (джазовый вокал), Алексей Подымкин (фортепиано), Владимир Кольцов-Крутов (контрабас), Алексей Беккер (ударные).

1 августа на сцене Усадьбы — прижизненный классик, знаменитый пианист Даниил Крамер. Для одного из идеологов и практиков «третьего направления» (симбиоз джаза и классики) важнейшим источником вдохновения были и остаются сочинения столпов академической музыки — от И.С. Баха до композиторов XX века. И на этот раз в программе — авторские джаз-фантазии на музыку В. Моцарта, Ф. Шопена, П.И. Чайковского. Партнером Д. Крамера станет замечательная контрабасистка и бэнд-лидер Дарья Чернакова.

«Наш зал может комфортно вместить не более 100 мест, у нас только партер. В прекрасных интерьерах отреставрированной усадьбы, где чувствуешь себя сопричастным к истории и искусству, теперь появилась возможность насладиться исполнительским мастерством любимых музыкантов на расстоянии вытянутой руки», — говорит автор идеи и организатор Фестиваля Евгений Стодушный.

Подробнее об участниках Фестиваля, программах концертов и Усадьбе Прове-Калиш можно узнать на сайте www.provesummer.ru
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
01.05.2025
Kozlov Club: Элле Фитцджеральд от Анастасии Jazzy Ивановой
29.04.2025
Игорь Бутман проведёт «Дни джаза в Сириусе»
19.04.2025
Четвёртый Всероссийский конкурс молодёжных джазовых коллективов
16.04.2025
Фестиваль джаза в Монреале
01.04.2025
Фестиваль авторской джазовой музыки "Русский джаз"
09.03.2025
Совместный проект Ольги Гапеевой и Fantastic Swimmers
© 2012-2025 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com