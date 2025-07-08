Первый Музыкальный фестиваль «Лето в Усадьбе Прове-Калиш»

В одном из красивейших московских особняков открылся первый Музыкальный фестиваль «Лето в Усадьбе Прове-Калиш». В концерте-открытии выступила лауреат международных конкурсов, скрипачка и пианистка Мария Андреева Всего в рамках Фестиваля — 12 концертов. Они проходят с 4 июля по 23 августа по пятницам и субботам. Начало в 20 часов. Участники фестиваля — именитые музыканты, выступающие на лучших сценах России и мира. В джазовом жанре — это пианист Даниил Крамер, певица Анна Бутурлина и бэнд-лидер и аранжировщик Анастасия Лютова. Академическую музыку представляют солистка Государственного академического Большого театра России, сопрано Анна Аглатова; блестящие пианисты Валентина Лисица и Дмитрий Шишкин. Роскошный состав камерных ансамблей: Государственный квартет имени Бородина, Квинтет солистов Большого театра и Ансамбль солистов Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», ансамбль солистов musicAeterna, Московский квартет саксофонистов. Джазовые концерты Фестиваля В ближайшем концерте Фестиваля — 11 июля — в Усадьбе выступит одна из лучших джазовых певиц России, звезда мюзиклов, русский голос героинь диснеевских мультфильмов (Тиана, Принцесса Эльза) Анна Бутурлина. Она – первая в истории российская певица, которая выступила на церемонии вручения премии» «Оскар». В ее программу «Русское слово в джазе» вошли советские и американские классические песенные темы (А. Пахмутова, А. Зацепин, Ю. Милютин, Д. Эллингтон, К. Портер и др.). 25 июля в Большом зале Усадьбы выступят Анастасия Лютова и

«Лютый Бэнд». Одна из молодых звезд джаза, уже выпустившая со своим ансамблем 2 альбома, представит программу, основу которой составляют песни и фрагменты мюзиклов Д. Гершвина, Д. Керна, К. Портера. Эта золотая классика и сегодня остается неувядающим источником вдохновения музыкантов, тематической основой джаз-стандартов. В составе ансамбля:

1 августа на сцене Усадьбы — прижизненный классик, знаменитый пианист Даниил Крамер. Для одного из идеологов и практиков «третьего направления» (симбиоз джаза и классики) важнейшим источником вдохновения были и остаются сочинения столпов академической музыки — от И.С. Баха до композиторов XX века. И на этот раз в программе — авторские джаз-фантазии на музыку В. Моцарта, Ф. Шопена, П.И. Чайковского. Партнером Д. Крамера станет замечательная контрабасистка и бэнд-лидер Дарья Чернакова.

«Наш зал может комфортно вместить не более 100 мест, у нас только партер. В прекрасных интерьерах отреставрированной усадьбы, где чувствуешь себя сопричастным к истории и искусству, теперь появилась возможность насладиться исполнительским мастерством любимых музыкантов на расстоянии вытянутой руки», — говорит автор идеи и организатор Фестиваля Евгений Стодушный.

Подробнее об участниках Фестиваля, программах концертов и Усадьбе Прове-Калиш можно узнать на сайте www.provesummer.ru